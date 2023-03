El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de marzo Los próximos dos meses serán importantes porque harás frente a pendientes que tienes con tus familiares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 25 DE MARZO Les cuento que hoy la Luna transitará por Tauro y hará un sextil con Neptuno, así que tendremos un ánimo sereno y sentiremos la necesidad de entrar en estado de relajación. Con este panorama astral aromatizar tu casa con esencia de lavanda y escuchar música zen podría tener una influencia muy positiva sobre tu cuerpo, tus emociones y tu alma. Por otro lado, Marte, el planeta rojo, ingresará en Cáncer, así que los próximos dos meses serán ideales para que encares emprendimientos junto a tus familiares. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LLEVO ALIVIO Y RELAJACIÓN A MIS CINCO SENTIDOS" . Si hoy, 25 de marzo estás de cumpleaños… Será un año formidable para que traspases tus conocimientos a otros dando clases o dedicándote a la enseñanza. Te darás cuenta que la sabiduría radica en hacer honor al momento presente. A nivel afectivo estarás muy sereno, complaciente y receptivo. La Copa de la Suerte: 15, 24, 65, 73, 88, 93 Aries: Tu intuición te favorecerá en tus negocios y comprobarás que el plano material y el plano espiritual no están separados. La estabilidad económica te dará la calma necesaria para conectarte con tu interior. Desarrolla la caridad y ayuda con gestos concretos a los menos favorecidos. Tauro: Los astros te ayudarán a aplacar los ánimos y gracias a esta calma te sentirás listo para iniciar cosas. Además, la interacción armónica con tu entorno te llenará de inspiración. Ve al parque y abraza un árbol, ya que conectarte con la madre tierra tendrá un efecto tranquilizante. Géminis: Estás finalizando un ciclo lunar, así que harás un balance de lo sucedido el último mes. Concéntrate en tu realidad interior porque es un buen momento para hacer un alto, acercarse a la naturaleza y reflexionar. Tu campo magnético estará impregnado de amor. Cáncer: Los astros te invitan a descubrirle un nuevo valor a la amistad y disfrutar plenamente de aquellas personas que te acompañan en tu camino. Escucha atentamente las propuestas provenientes del extranjero porque traerán consigo una gran oportunidad de crecimiento. Leo: Conseguirás el apoyo económico que necesitas para consolidar tu posición y alcanzar tus objetivos materiales. Una figura de autoridad será tu garante o aval para tus nuevas inversiones y adquisiciones. Maneja tu dinero con cautela y, antes de tomar decisiones, tómate un tiempo para meditarlas. Virgo :Dejarás fluir la sabiduría que hay en ti hacia una dirección y recuperarás el rumbo. Descubrirás que nada en esta vida ocurre por casualidad y te sentirás en sincronía con el plan divino. Te toparás con personas que compartirán tus más altos ideales. Libra: Hay grandes posibilidades de que lleves adelante operaciones relacionadas con herencias o bienes gananciales. Recuerda que en los asuntos de dinero es necesario agudizar el olfato y poner en práctica el sentido común. En los momentos de mayor necesidad aparecerá ayuda. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Usarás tu magnetismo y encanto para obtener lo que deseas en el campo del amor. Si estás soltero y alguien te gusta irás conquistando su corazón a cuenta gotas. Si te encuentras en una relación tu media naranja te hará caso en todo ya que la tendrás seducida. Sagitario: Tu vida cotidiana cobrará mayor relevancia y darás mayor valor a detalles que normalmente pasan desapercibidos. Recibirás ingresos extras que utilizarás para hacer arreglos en tu casa o invirtiendo en tu salud. Anticípate a los problemas para que no te sorprendan en un mal momento. Capricornio: Estarás mucho más desenvuelto y con tu gracia natural seducirás a los que te rodean. Las condiciones serán más que favorables para que te animes a abrir el corazón y para que disfrutes de momentos románticos. Serás correspondido en tus sentimientos. Acuario: Los lazos familiares se estrecharán y percibirás una suave sensación de afecto que te nutrirá desde la raíz. Tus progenitores, tus ancestros u otras personas que están ligadas a ti desde hace mucho te brindarán su apoyo. Tu hogar se convertirá en una especie de spa. Piscis: Los astros crearán un clima propicio para los reencuentros con hermanos, primos y compañeros de estudio. Establecerás un buen nivel de comunicación y recogerás buenas ideas mediante el diálogo, así que aprovecha para hablar y para comentar tus próximos proyectos.

