El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de marzo ¡Esfuérzate un poco más porque las oportunidades de progreso son altas! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 25 DE MARZO ¡Y eso mi gente! ¡Feliz viernes! Les cuento que hoy es el día de la Anunciación, en conmemoraciónal momento en que el Ángel Gabriel visitó a la Virgen María para decirle que ella sería la madre del salvador. Por otro lado, la Luna hará un trígono con Urano así que, si te lo propones, tendrás la oportunidad de lograr mayor independencia en el terreno del trabajo y de encontrar nuevas alternativas para ganarte el sustento. Quiero que te esfuerces porque las posibilidades de progreso y desarrollo son altas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DOY UN GIRO QUE ME PERMITE ESCALAR POSICIONES". Si hoy, 25 marzo estás de cumpleaños… Estoy muy contento por todo lo que vas a evolucionar durante este ciclo de tu vida. Te espera un gran salto en tu carrera profesional y en el plano de las finanzas subirás varios niveles. Se perseverante porque tendrás las posibilidades de ascenso y triunfo son elevadas. La Copa de la Suerte: 2, 19, 48, 54, 66, 87 Aries:El Ángel Gabriel te dice que debes aprender a delegar porque no puedes cargarte el mundo en las espaldas. Vienes trabajando en exceso así que no seas tan duro contigo mismo. Tu jefe te exigirá menos si dejas de mostrarte imbatible. Tauro:El Ángel Gabriel te anuncia que mejorarán tus perspectivas. Notarás que las cosas se dan de acuerdo a tus expectativas especialmente en el ámbito legal. Quiero que escuches los consejos que te brindan las personas de más experiencia porque te conducirán por buen camino. Géminis:Hoy surgirán oportunidades de inversión o de negocios. El Ángel Gabriel te dice que escuches todas las propuestas y, en especial, las que te acercará tú socio o un amigo muy cercano. Obtendrás considerables ganancias si no te rindes. Si surgen desafíos persiste. Cáncer:Vivirás bellos momentos en el ámbito amoroso. Si estás en pareja trata de generar un proyecto que renueve el vínculo. Si estás soltero abre bien los ojos porque surgirán oportunidades interesantes. Notarás que una energía refrescante revive tus relaciones. Leo:Estarás más práctico, reconocerás el valor de tu tiempo y te empeñarás en que cada uno de los esfuerzos cotidianos dé sus frutos. Cuanto más te organices y más claros sean tus objetivos mejor te irá en el trabajo. El Ángel Gabriel anuncia un ascenso. Virgo:El Ángel Gabriel anuncia gratas sorpresas en el amor. Dedica este tiempo a practicar tu hobby favorito o a expresar tus cualidades artísticas y aprovecha este rayo de energía positiva para desarrollarte en lo que siempre has soñado ¡todas las miradas recaerán en ti! Libra:Se reactivará tu mundo emocional, tendrás deseos de compartir momentos con tus familiares y conmemorarás tiempos pasados. El Ángel Gabriel dice que te sentirás mejor si reestableces la conexión con esa persona que ha dejado su huella en ti y tanto extrañas. Escorpio:Tu entorno te estimulará a buscar novedades y te sentirás ansioso por descubrir cosas nuevas. El Ángel Gabriel dice que por fin encontrarás a esa persona afín contigo con quien podrás charlar, compartir ideas y recorrer juntos el camino. Aprenderás nuevas formas de compañerismo. Sagitario:Por fin recogerás los frutos de lo que sembraste últimamente. Aprovecha para planificar tu economía porque llegó el momento de invertir en tu salud y de consumir alimentos de primera calidad. No te restrinjas cuando se trata de tu bienestar. Capricornio:El Ángel Gabriel te dice que te atrevas a expresar tus dones naturales y a manifestar tu esencia. Todas las iniciativas que tomes hoy irán por buen camino así que quiero que hagas una lista con lo que es más importante y sin perder tiempo te pongas en marcha. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Hoy harás un viaje por el túnel del tiempo rememorando momentos, recordando experiencias y reflexionando. El Ángel Gabriel te dice que si tienes que enmendar una falta, pagar una deuda o pedir perdón lo hagas pronto porque te sentirás aliviado. Piscis:El Ángel Gabriel dice que no te aísles porque tienes mucho para hacer y compartir. Sal del encierro, establece conexiones y ponte a construir junto a otros seres ese mundo con el que sueñas. Planea algo que te estimule y fomenta la interacción con tus amigos.

