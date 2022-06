El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de junio Tendrás que ser tenaz y persistente para conseguir lo que ambicionas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SABADO, 25 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que hoy la Luna transitará por Tauro y hará un trígono con Plutón, así que estaremos muy pendientes de los temas económicos y de subsistencia. Asegúrate de que tu trabajo sea lo suficientemente redituable, que tus esfuerzos no pasen inadvertidos y que sean debidamente recompensados. Y sí necesitas más dinero para cubrir los gastos, no te quedes cruzado de brazos y busca ayuda de personas influyentes. Tendrás que ser tenaz y persistente para conseguir lo que ambicionas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO UNA ECONOMÍA PRÓSPERA Y PUJANTE". Si hoy, 25 de junio estás de cumpleaños… Este será un año de gran renovación especialmente en lo que respecta a tus relaciones y amistades. Tu contexto cambiará para bien y dejarás de identificarte con esa persona que solías ser. Comenzarás a vivir de acuerdo a tus más altos ideales. La Copa de la Suerte: 12, 23, 41, 59, 80, 85 Aries: Dedicarás mucha energía a mejorar tu situación profesional y económica, pero para lograrlo deberás cultivar el don de la paciencia y manejarte con perspicacia. Haz valer tus logros y asegúrate de que nadie asuma tus propios méritos por ti. Tauro: Hoy te darás cuenta de lo que eres capaz y harás uso de todos esos talentos que finalmente reconocerás en ti mismo. Aprovecha para mejorar tu aspecto físico, para elevar tu autoestima, y moverte con mayor seguridad y sensualidad. Géminis: Podrías sentirte un poco abrumado por las circunstancias del mundo que te rodea. Pero luego te darás cuenta de que lo mejor que puedes hacer es ayudar a los demás a aliviar sus sufrimientos. Si alguien fue hiriente contigo llegó la hora de que lo perdones. Cáncer: Hoy se exaltará todo lo que sea vida social y compartirás momentos memorables con tus amigos. También se presentarán cambios profundos en tus relaciones sean amorosas o fraternales. Si trabajas en equipo no permitas que te lleven de las narices. Leo: Las estrellas te traerán reconocimiento por parte de tus jefes o superiores con un ascenso en tu carrera. Sacrificarás tu tiempo de ocio para concretar algunas metas que tenías postergadas. Al fin sentirás que creces profesionalmente y el balance final será muy positivo. Virgo: Los astros te pondrán en contacto con el extranjero y te favorecerán para que puedas ampliar tus horizontes. Tendrás grandes oportunidades para avanzar, solo tienes que pedir con mucha fe y el universo proveerá. Camina con la frente en alto. Libra: Tu vida económica y financiera atravesará por una gran transformación. Con tus allegados trata de no entrar en luchas de poder pero tampoco permitas que nadie te controle. Te interesarás por los misterios de la vida y el mundo de lo oculto. Escorpio: Será un momento de diálogo en las relaciones personales. Seres con un enfoque práctico te acercarán ofertas de negocios y también recibirás más de una propuesta para profundizar la interacción. Observa el mundo del otro y adentrarse en su territorio poco a poco. Sagitario: Te recuperarás de algunas pérdidas económicas de los últimos tiempos y poco a poco te irás volviendo más realista y práctico. También deberás evitar los excesos de cualquier tipo para mantenerte saludable. Comienza una dieta para desintoxicarte y ponerte en forma. Capricornio: En el plano amoroso te tomarás todo muy a pecho, no tendrás medias tintas y tomarás algunas decisiones cruciales. Pero cuidado con ponerte demasiado drástico o controlador. Te hará bien canalizar tu intensidad a través del canto, las danzas o las artes plásticas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Los asuntos hogareños requerirán de tu presencia. Es posible que surja un tema un poco escabroso relacionado con el pasado. Si un miembro de tu familia confiesa algo que mantuvo oculto por mucho tiempo escúchalo atentamente. Siempre es mejor conocer la verdad. Piscis: Tu mente estará muy activa y se exaltará todo lo que sea comunicación y estudios. Será un buen momento para que profundices el contacto con tus amistades y hables de los temas pendientes. Los viajes cortos sean por trabajo o placer estarán a la orden del día.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de junio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.