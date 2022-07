El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de julio Hoy, El Niño Prodigio te explica cuál es el metal de tu signo zodiacal y sus cualidades. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 25 DE JULIO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Este día le contaré a cada signo cuál es su metal y las cualidades que están asociadas. Presta mucha atención… Aries: Tu metal es el hierro y, tal como cuentan las antiguas leyendas, hasta los dragones le temían a este elemento punzante. Por eso eres tan fuerte y decidido. Aprende a controlar tu agresión y usa tu enorme potencia para mantener alejadas a las fuerzas negativas. Tauro: El metal de tu signo es el bronce. Por eso tienes un sentido de amor hacia los objetos y otros individuos. Además, sueles creas un ambiente acogedor y las personas se sienten a gusto y seguras a tu lado. Pon algo de bronce en tu casa para atraer abundancia, pero no seas tan posesivo. Géminis: A ti te rige el mercurio, ese metal adaptable que tanto atrae a los médicos y alquimistas. Sin embargo, su mal uso puede acarrear fatales consecuencias. Mantén siempre la actitud de un humilde aprendiz que es la mayor señal de sabiduría "solo sé que no sé nada" Cáncer: La plata, desde tiempos inmemoriales, está conectada contigo que eres un hijo de la diosa luna. Cuando necesites protegerte o hechizar a alguien con tu halo misterioso ponte algo de este metal. Pero no te resientas si alguien no logra vislumbrar tu gran valor. Leo: Tu metal es el oro, el rey de los metales. Por eso brillas y tienes una personalidad tan carismática. Cuando necesites recordar que eres un ser de origen divino ponte algo de este material. Pero no todo lo que reluce es oro y el narcisismo podría apagar tu esencia. Virgo: El níquel es tu metal y es conocido por su ductilidad y maleabilidad, por eso te trae un don para trabajos manuales, técnicos y artesanales. Eres un ser habilidoso, labioso y muchas personas requieren de tus servicios, pero debes valorar más tus virtudes. Libra: A ti te rige el cobre, que es conocido por su propiedad de amalgamar y balancear. Por eso eres tan diplomático y sociable. Usa algo de este material para cautivar a alguien que te interese, pero en el afán de complacer, no debes olvidarte de tus necesidades. Escorpio: Alguien con tu gran voluntad solo podría estar regido por el acero por eso: ¿quién puede vencerte cuando deseas y te propones algo? Este metal, conocido por su tenacidad, te ayudará a superar cualquier prueba, pero nunca debes hacer mal uso de tu poder. Sagitario: Tu metal es el estaño porque proyecta buena energía y protege en contra de entidades y vibraciones bajas. Con tu generosidad sueles mantener el espíritu en alto y brindas una sensación de unidad. Evita los excesos que te desvían del camino y te impiden hacer el bien. Capricornio:El metal que se asocia contigo es el plomo que te trae éxito en todo lo que sea investigación y la industria. Te concentrarás en tus metas y construirás un legado que perdurará en el tiempo. Pero no te aferres a lo terrenal porque la verdadera gloria no está en este mundo. Acuario: Te rige el aluminio que se caracteriza por ser ligero y resistente. Al igual que tú, este metal representa los grandes inventos, la potencia mental y la sagacidad. Por eso eres un ser sumamente capaz que siempre está a tono con las nuevas tecnologías. Pero cada tanto no olvides hacer polo a tierra. Piscis: Tu metal es el platino. Por eso ya no puedes esconderte y debes brindarte amorosamente a los seres que te rodean. Utiliza algo de este material como un talismán que te ayude a recordar que cumples una gran misión. Recuerda que tu alma es sumamente pura. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 4, 29, 33, 69, 70, 84 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de julio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.