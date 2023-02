El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de febrero En cuestiones de dinero te recomiendo: no te aferres a lo material, intenta verle el lado bueno a los cambios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento la Luna transitará por Tauro y hará una cuadratura con Mercurio en Acuario, así que tendremos algunos conflictos verbales o recibiremos noticias que nos sacarán de nuestra zona de confort. En lo que respecta al dinero y los negocios, el panorama se muestra bastante imprevisible e inestable. Mi recomendación es que no te aferres demasiado, ni a tus posesiones materiales ni a tus afectos y que intentes verle el lado bueno a los cambios. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME REPLANTEO MI MANERA DE GANAR EL SUSTENTO DIARIO" Si hoy, 25 de febrero estás de cumpleaños… Será un año en el que el dinero no te faltará, así que programa algún viajecito a un sitio tranquilo para distender la mente. Si quieres evitarte enredos evita a las personas chismosas. Sólo habla si tienes un comentario constructivo para hacer y ante la duda escoge el silencio. La Copa de la Suerte: 7, 14, 29, 37, 50, 54 Aries: Es momento de ser cauteloso con el dinero porque si te apuras luego podrías arrepentirte. Te recomiendo que no inviertas en proyectos inciertos y que tampoco hagas préstamos a personas inestables. Cuida el fruto de tu esfuerzo y valora aquello que tanto te ha costado conseguir Tauro: El trabajo y las responsabilidades requerirán un tiempo que te gustaría invertir en ti mismo. Pero si te pones nervioso te costará más resolver tus problemas. Recuerda que las circunstancias no siempre coinciden con nuestros deseos y mantén la calma en todo momento. Géminis: Estás concluyendo un ciclo lunar por lo que tendrás la necesidad de perdonarte, perdonar y de saldar cuentas con los demás y contigo mismo. Trata de aliviar las cargas que llevas y de dejar atrás todo lo que te ata al pasado, pero no intentes acelerar procesos. Cáncer: Una amistad o plan atravesará por un momento de crisis y conflicto. Podrían surgir discusiones o incluso distanciamientos por opiniones contradictorias. Pensar de manera drástica o negativa no colaborará con la situación. No tires por la borda un vínculo verdadero. Leo: Las discusiones te quitarán una energía que necesitas para el cumplimiento de objetivos principales. Por eso, si surgen diferencias con colegas o clientes te sugiero que no mezcles los asuntos personales con los profesionales y que te concentres en lo más importante. Virgo: Las actividades diarias se multiplicarán y esto dificultará las posibilidades de expansión en otros planos. Pero si le concedes a los problemas cotidianos más importancia de las que tienen te desviarás del camino. No permitas que el árbol te impida ver el bosque. Libra: Antes de cerrar un negocio debes estar seguro y saber cuál es el terreno que pisas. Si te concentras sólo en tus deseos momentáneos podrías caer en una emboscada. Un buen estratega debe ser paciente y saber los riesgos que corre. No des pasos decisivos, sin certezas. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Se incrementarán las posibilidades de vivir momentos románticos en compañía de alguien especial. No permitas que tus familiares empañen tu día con opiniones indiscretas e interrupciones molestas, incúlcales el ejercicio del respeto y el sentido de adecuación. Sagitario: Recuerda que cualquier altibajo que sufras en el plano de la salud se debe a la excesiva actividad mental. Trata de disminuir tu energía nerviosa ingiriendo un té de tilo o de valeriana y considera la opción de pedir turno con el masajista para relajar los músculos del cuerpo. Capricornio: Los altibajos económicos pueden influir en tu estado de ánimo generándote una sensación de inestabilidad. No permitas que tus relaciones afectivas se vean perjudicadas por problemas de dinero. Un ser amado te mostrará lealtad e interés, quédate con lo positivo. Acuario: Tus actitudes dubitativas llenarán de interrogantes a tus familiares. Trata de controlar tu mal humor y no eches la culpa a los demás de tus problemas. Para descargar tus nervios te recomiendo que limpies la casa o que renueves y redecores los ambientes. Piscis: Tu mente estará girando en torno a sucesos que tuvieron lugar en el pasado. Si necesitas determinar si una persona es falsa o leal hazle una pregunta importante y mírala a los ojos para ver sus reacciones. No te guíes por chismeríos o comentarios dichos al pasar.

