El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de febrero Que seas compasivo y que te pongas en la piel del otro será la receta para que tus relaciones prosperen. Mira lo que te deparan los astros de hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 25 DE FEBRERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que durante este día Venus y Marte desde el signo de Capricornio harán un sextil con Neptuno, así que tendrás la oportunidad de experimentar el amor tanto en sus manifestaciones terrenales como en sus matices más sutiles. Ser más comprensivo, establecer empatía y ponerte en la piel del otro será la receta magistral para que tus relaciones prosperen. Recuerda que más allá de los obstáculos y las pruebas que tengamos que atravesar, finalmente, siempre triunfa el amor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "PERMITO QUE LA ENERGÍA DEL AMOR ME ENVUELVA". Si hoy, 25 de febrero estás de cumpleaños… Durante este año te sentirás sumamente inspirado y mirarás la vida desde una perspectiva romántica. Experimentarás sensaciones de plenitud a través de tus relaciones sentimentales. Vivirás la unión amorosa como un compromiso sagrado y te brindarás en cuerpo y alma. La Copa de la Suerte: 25, 39, 46, 67, 81, 95 Aries:Este fin de semana asumirás mayores responsabilidades, pero encontrarás colaboración para alcanzar tus objetivos. Aprovecha para hacer contactos y para promover las relaciones públicas. Te sugiero que cuides tu imagen, que respetes las convenciones sociales y que ejercites las artes de la diplomacia. Tauro:Llegó la hora de salir de todo ese estrés que vienes cargando hace tiempo así que sentirás ganas de planificar un viaje o vacaciones. Este fin de semana habrá alguien dispuesto a acompañarte en nuevas aventuras. Te aguardan muchas experiencias inolvidables y enriquecedoras. Géminis:Si estás en pareja, este fin de semana tendrás la oportunidad de vivir nuevas experiencias que despertarán tus deseos e instintos. Resurgirá una antigua y poderosa fantasía así que aprovecha para ponerte al día. Si estás soltero, no oprimas tus ganas de placer. Cáncer:Hoy será un día propicio para ceder territorio a los que te aman. Si hubo algún problema en el pasado te recomiendo que des el primer paso para reconciliarte y para encontrar una solución pacífica. Intenta ser más tolerante y aceptar a los otros tal como son. Leo:El estrés acumulado podría producirte agotamiento, dolores de espalda y otros malestares físicos, así que comienza a hacer algo para relajarte. Te recomiendo que este fin de semana acudas al masajista o que tomes clases de yoga. Debes cuidar especialmente tus huesos y articulaciones. Virgo:Te plantearás mejorar tu imagen y recuperar la confianza en ti mismo para sentirte cada día mejor. Este fin de semana recibirás toda clase de halagos y propuestas románticas. Trata de pasar el mayor tiempo posible con personas que te que te quieran de verdad. Libra:El escenario afectivo cobrará un notable protagonismo y sentirás que se mueven las bases sobre las que edificaste tu vida. En el plano familiar te esperan cambios así que las actitudes rígidas no ayudarán. Recuerda que en la vida todo se transforma. Escorpio:Será un buen día para expresar tus ideas y decir lo que piensas de manera concisa. Cultivar el diálogo y la comunicación te abrirá muchas puertas. Apóyate en tu experiencia a la hora de hablar, ya que así obtendrás la admiración y el respeto que mereces. Sagitario:Habrá un escenario prometedor para la creación de nuevas uniones comerciales. Conocerás a personas hábiles en el manejo del dinero que te enseñarán a construir un proyecto económico sólido y perdurable. La perseverancia será la clave que te permitirá obtener mayores ganancias. Capricornio:Este fin de semana sentirás ganas de embellecerte por dentro y por fuera, y de agradar a los demás. Todo vínculo ahora cobrará gran importancia y los encuentros amorosos o amistosos pueden mejorarán tu posición social y económica. Aprovecha para relacionarte con gente afín. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Este fin de semana te quitarás todas las máscaras para conectarte con tu esencia. No te presiones ni te obligues a socializar, y pasa un tiempo a solas contigo para ordenarte. Los sucesos que en el pasado quedaron inconclusos reaparecerán para que les des un cierre definitivo. Piscis:Te codearás con gente que te ayudará a convertir tus sueños en realidad. Los buenos contactos que hoy hagas unidos a un golpe de suerte abrirán puertas que hasta hace muy poco permanecían cerradas. Tu corazón bondadoso será apreciado por tus amigos.

