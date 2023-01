El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de enero Estarás inmerso en una vibración de fantasía que te permitirá olvidar momentáneamente los problemas terrenales. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 25 DE ENERO ¡Feliz y bendecido miércoles! Les cuento que la Luna se unirá a Neptuno en el signo de Piscis, así que estaremos inmersos en una vibración de fantasía, encantamiento y ensueño que nos permitirá crear nuestra propia burbuja y olvidar momentáneamente los problemas terrenales. También estaremos muy compasivos, empáticos y nos identificaremos fácilmente con los sentimientos del prójimo. Nos dejaremos fluir y seremos capaces de entregarnos a los demás hasta el punto de olvidar sus propios intereses. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY A SALVO, ME RELAJO Y DEJO QUE LA VIDA FLUYA". Si hoy, 25 de enero estás de cumpleaños… Si quieres tener una economía prospera, deja fluir todo, sin tratar de forzar las cosas. También será importante que sigas tu intuición, tanto para detectar estafas, como para reconocer los negocios que pueden funcionar. La relación con tus hermanos, primos y vecinos te proporcionará alegrías. La Copa de la Suerte: 12, 23, 48, 79, 82, 93 Aries La Luna y Neptuno desde el sector del misticismo te traen su protección espiritual. Sentirás que te acompañan los ángeles y seres de luz y los trabajos en servicio a los demás te traerán grandes recompensas. Escucha el mensaje de tus sueños. Tauro Con la Luna y Neptuno en el sector de los grupos y amigos aparecerán en tu camino personas más espirituales y te unirás a ellos en grupos de meditación o de autoayuda. Pero, deberás estar atento, porque también se te acercarán personas con intenciones difusas y engañosas. Géminis La influencia planetaria te llevará a desenvolverte muy bien en la esfera pública. Sobre todo, porque harás tu contribución para que el mundo sea un lugar mejor. Los trabajos relacionados con el arte, la curación, el mar, la pesca y las bebidas serán los más favorecidos. Cáncer Tu búsqueda de trascendencia y anhelo de conocimiento se elevará como nunca antes. Posiblemente dudes a la hora de elegir una carrera o de continuar con tus estudios, debido a que tu camino se amplificará. Te atraerán los viajes a sitios mágicos y místicos. Leo Desarrollarás la capacidad de sanación y una enorme sensibilidad. También pueden surgir algunas confusiones y malentendidos en asuntos de herencias, préstamos o inversiones con otras personas. En los momentos de crisis y cambios te sugiero que te dejes fluir. Virgo Te unirás a seres muy afines en el plano espiritual, como si los conocieras de otra vida. Pero, también podrías enamorarte del príncipe o la princesa azul y que después no resulte lo que parecía. Te aconsejo que conozcas bien al otro antes de sellar un compromiso amoroso. Libra Prestarás servicio de manera desinteresada y se activarán tus facultades para la curación. En el lugar donde trabajas puede haber gente chismosa que siembra la confusión, no la escuches. En cuanto a la salud, será necesario que purifiques tu organismo con dietas desintoxicantes. Escorpio Los cuerpos celestes envolverán tu vida sentimental de magia y podrías enamorarte como nunca. Aprenderás que el amor profundo sana el alma y que las limitaciones terrenales no condicionan tu esencia romántica. También te atraerá el arte, en especial la pintura, la música y la danza. Sagitario La luna y Neptuno desde el sector de la familia sacarán a la luz muchas visiones, sueños, recuerdos y mensajes que vienen de tus ancestros. También desearás una vida más tranquila y tendrás planes de mudarte a un lugar cerca del agua o en contacto con la naturaleza. Capricornio El escenario astral te brindará sensibilidad y la posibilidad de estudiar algo relacionado con la sanación, la astrología y las ciencias del espíritu. Tú eres un ser algo rígido, Capricornio, y gracias a la influencia reinante aprenderás a expresar tus sentimientos con más dulzura y serenidad. Acuario Comprobarás una de las leyes esenciales de la creación que es que "El Universo nos provee de todo lo que necesitamos". Podrás materializar tus sueños más preciados, pero deberás tener cuidado con engaños y asuntos confusos en temas de negocios y dinero. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis Canalizarás tu verdadera naturaleza que tiende a la bondad, la sensibilidad y el humanitarismo. Demostrarás al mundo que eres un ser espiritual, creativo y amoroso. Te rodeará un aura de magia y encantamiento que atraerá a la persona de tus sueños.

