El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de enero ¡Cuidado! Evita las relaciones de dependencia. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 25 DE ENERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que durante este día la Luna transitará por el signo de Escorpio y a su paso hará fuertes aspectos con Urano. Sucederán algunos imprevistos que desatarán un torbellino de emociones. Si bien tendrás que renunciar a algunas cosas también es cierto que, tanto en el área económica como en lo emocional, tendrás la oportunidad de barajar y dar de nuevo. Mira los cambios como una oportunidad de liberación y transformación, y evita las relaciones de dependencia. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RESURJO FORTALECIDO DESPUÉS DE LA TORMENTA". Si hoy, 25 de enero estás de cumpleaños Las emociones se volverán más intensas y por momentos sentirás que tus responsabilidades te absorben mucha energía. La tentación de escapar a los compromisos será grande. Frecuentar a tus amigos será clave para que puedas distraerte y descomprimir tensiones. La Copa de la Suerte: 7, 19, 56, 63, 71, 82 Aries: Hoy las operaciones comerciales te incitarán a correr riesgos. Tendrás la oportunidad de incrementar tus ganancias. Aunque te sientas presionado mantén el control y si las cosas no se presentan tal cual lo habías calculado no te alteres. Ten preparado un plan B. Tauro: Tus relaciones requerirán una actitud más honesta y realista por tu parte. Las mezquindades y la falta de compromiso afectivo quedarán en evidencia. Es tiempo de que pongas en juego tus sentimientos, aunque esto implique enfrentar ciertos temores. Géminis: Ahora estás muy sensible a las influencias externas por lo que debes ser precavido y mantener tus defensas en alto. Ingiere vitaminas naturales y evita exponerte a los cambios bruscos de temperatura. Un estado saludable se alcanza con determinación ¡ocúpate de tu cuerpo! Cáncer: Supera el temor de exponerte. Llegó el momento de que te atrevas a mostrar tu potencial sin preocuparte por las consecuencias. Algunas personas te amarán y otras te cuestionarán, pero ese no es tu problema. Lo importante es que seas auténtico. Leo: Darás inicio a una nueva etapa en el plano familiar y tu mundo emocional se encontrará exaltado, así que prepárate para atravesar algunas turbulencias. Si estás evaluando la posibilidad de mudar tu lugar de residencia hoy podrías dar pasos decisivos. Virgo: Tu inteligencia característica se volverá más aguda y hoy más que nunca detectarás el punto débil de los demás o aquello que quieren esconder. Pero ten cuidado porque si eres demasiado punzante podrías provocar fuertes reacciones. No desates conflictos innecesarios. Libra: Evita pedir préstamos o contraer deudas porque el panorama financiero se mostrará un poco incierto. No generes enredos de los que luego te resultará difícil salir. Aprende a valorar y disfrutar lo que tienes sin ambicionar más. Refrena tu afán consumista. Escorpio: Las personas que te rodean ejercerán su libertad lo quieras o no. Deja de hacerte mala sangre por cosas que se escapan a tu control. Aprende a convivir con lo diferente. Respeta las decisiones de los demás. Cultiva tu autonomía personal y evita las dependencias. Sagitario: Los astros te favorecerán para que enfrentes algunos problemas que arrastras del pasado y les des una solución definitiva. Sentirás todo tipo de emociones y necesitarás apartarte para procesarlas. Tus familiares de mostrarán comprensivos y respetarán tus deseos de soledad. Capricornio: Conocerás personas controvertidas, audaces y provocadoras que te mostrarán nuevos estilos y formas de vida. Si estabas necesitando un empujón para innovar este será tu momento. Abre tu mente a todo lo diferente ¡rebélate contra el aburrimiento! Acuario: El grado de exposición aumentará y tus aptitudes para ejercer el mando serán puestas a prueba. Sentirás en tus hombros el peso de la responsabilidad. Tu capacidad para mantener el control en los momentos críticos será clave para que puedas avanzar en tu carrera. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Controla que tu entusiasmo desbordante no te lleve por un camino conflictivo. Lucharás por tus ideales y eso es muy bueno, pero las cosas no son blancas o negras, recuerda que la vida tiene matices. Escucha todas las voces y evita caer en posturas extremas.

