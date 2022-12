El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de diciembre Relaciónate con quienes te rodean y comparte un día muy especial. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 25 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz Navidad! Este día tan especial se celebra la Natividad de Jesucristo. Los niños agradecen la llegada de Santa Claus, también llamado Papá Noel que bendice los hogares y regala prosperidad a toda la humanidad. Te cuento que el escenario astrológico que tenemos para hoy es muy amigable debido a que la Luna transitará por Acuario, que es el signo de la participación social, la diversidad y la libertad. Relaciónate con quienes te rodean y comparte un día muy especial. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "NACE UNA NUEVA VERSIÓN DE MÍ MÁS GENUINA Y SOLIDARIA". Si hoy, 25 de diciembre estás de cumpleaños… Durante este año conocerás a personas con intereses y gustos afines. El intercambio permanente hará que afloraren nuevas facetas de tu personalidad y que te muestres mucho más abierto y flexible. En todo momento te sentirás bien acompañado. La Copa de la Suerte: 15, 22, 63, 65, 72, 89 Aries: Acudirás a eventos o a reuniones donde conocerás personas de diversas edades y estratos sociales. Encontrarte con tus amigos te llenará de energía y renovará tu visión del futuro. Aprovecha para hacer planes y celebrar en grupo, porque tienes más de un motivo para estar contento. Tauro: En el momento del brindis haz un recuento de todo lo que has conseguido porque tienes motivos suficientes para enorgullecerte. Aprovecha la fiesta de celebración para hacer relaciones públicas y acuérdate de saludar a esas personas con las que tienes una relación formal. Géminis: En esta Navidad recibir alegremente el giño que te hace la providencia será la mejor manera de demostrar tu gratitud. Aprovecha esta instancia de celebración para definir un nuevo rumbo para tu vida. Contáctate con las amistades que están lejos. Cáncer: En esta Navidad comprenderás que todo, aun lo que parece eterno, tiene su ciclo. Recuerda que la vida es un cambio continuo, evolución, morir y renacer. Muévete hacia el centro del ciclón, sabiendo que el ajetreo pasará. Tu fuerza interior hallará luz donde hay oscuridad. Leo: Celebrarás esta Navidad rodeado de personas que se complementarán contigo y que te darán una visión más amplia de la realidad. Brindo porque puedas crear nuevas alianzas, tanto en el ámbito romántico, como en el de la amistad. El intercambio te ayudará renovarte. Virgo: En esta Navidad tu espíritu se potenciará, actuarás de una manera más servicial y canalizarás el excedente de energía haciendo cosas por los demás. Trata de no estresarte o ponerte nervioso si notas que a los demás les cuesta seguirte el ritmo o subirse en tu tren. Libra: Un estado de felicidad que hace tiempo no experimentabas irrumpirá desde lo más remoto de tu ser. Dale gracias al supremo por esos dones especiales con los que te ha bendecido. Recuerda que los regalos del corazón son más importantes que los bienes materiales. Escorpio: Esta Navidad se prestará para que te olvides de viejas ofensas y te reconcilies con esos familiares y amigos de quienes estabas distanciado. Hazle saber a aquellos que forman parte de tu círculo selecto que, a pesar de las diferencias, los tienes en cuenta. Sagitario: En esta Navidad el clima será especial para intercambiar ideas, opiniones y para debatir sobre los temas que más te interesan. El diálogo te hará sintonizar con una vibración muy fraternal. Si echas de menos a un hermano o un primo envíale un mensaje para hacérselo saber. Capricornio: En esta Navidad tu arbolito estará lleno de regalos y en tu mesa habrá toda clase de manjares que hasta el momento nunca habías probado. Sé desprendido con las personas que te rodean para que se expanda la cadena de abundancia ¡agradécele a la providencia! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Fiel a tu estilo acuariano festejarás la navidad rodeada de amigos. Intercambiarás ideas y surgirán proyectos para desarrollar en conjunto. Eres un ser sumamente solidario y sé que tratarás de extenderle tu mano a las personas que están solas y desamparadas. Piscis: En esta Navidad harás un balance de lo sucedido durante el año y estarás conforme con las conclusiones a las que llegues. También percibirás el impacto de tus actividades recientes. Haz un alto para recuperar las energías perdidas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.