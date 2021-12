El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de diciembre Si estás pensando en cambiar de trabajo visualízate en el puesto que pretendes y elabora un plan para conseguirlo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 25 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente bella! ¡Muchas bendiciones para todos en este día de navidad! Les cuento que hoy la Luna y Mercurio dibujarán un trígono perfecto desde signos de tierra indicando que será un momento ideal para programase positivamente en temas de trabajo y de salud. Así que pídele a Papá Noel que te ayude a implementar un estilo de vida donde el bienestar integral se encuentre en primer plano. Si estás pensando en cambiar de trabajo visualízate en el puesto que pretendes y elabora un plan para conseguirlo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL UNIVERSO ME CONCEDE UNA REALIDAD MÁS PLENA". Si hoy, 25 de diciembre estás de cumpleaños… Los asuntos de trabajo estarán en primer plano durante este año. Tu nivel de detallismo aumentará, hilarás más fino y justarás las tuercas en muchas áreas de tu vida a fin de ganar productividad. Estarás más moderado y te ocuparás de mejorar tu alimentación. La Copa de la Suerte: 14, 29, 52, 67, 81, 94 Aries: En esta navidad sentirás la necesidad de encarar tu rutina con una filosofía más moderada, con el fin de mejorar tu calidad de vida. Evita los atracones, beber en exceso o trasnochar demasiado. Te sentirás mucho mejor si prácticas y ejerces la autorregulación. Tauro: En esta navidad te sobrarán motivos para celebrar. Estarás rodeado del grupo de personas que más quieres, tú serás el principal nexo de unión y reinará un clima conmovedor. La solidaridad de los seres que te rodean calará hondo en ti y te envolverá el corazón. Géminis: Tu casa será el centro de operaciones en estas navidades. Te mostrarás servicial con tus familiares y estarás dispuesto a hacer pequeños sacrificios para que todo salga perfecto. Tu dedicación ayudará a generar un clima de unión, se renovarán los votos de afecto. Cáncer: En esta navidad tendrás que participar de reuniones, cumplir con compromisos sociales y conversar con algunas personas desconocidas. No te encierres en tu caparazón y procura integrarte al evento. Tus puntos de vista también son interesantes, no te los guardes. Leo: Le darás mucha importancia a compras y regalos de navidad y tal vez te sientas algo inseguro a la hora de elegir la mejor opción. Pero no te preocupes porque todo saldrá bien. Tú también recibirás obsequios y uno en particular superará todas tus expectativas. Virgo: Hoy conseguirás vivir el día de acuerdo a tus planes y deseos. Te sentirás pleno y fluyendo junto a las personas que amas. Tu inteligencia y detallismo será valorado y causará fascinación. Habrá momentos mágicos y encantadores como de cuento de hadas. Libra: Muchas veces la navidad se presta para la nostalgia y por eso podría venir a tu mente el recuerdo tiempos pretéritos. Pero no te desanimes porque la vida es cíclica como las estaciones del año y siempre nos da la chance de renacer y reinventarnos. Escorpio: En esta navidad muchos de tus sueños serán otorgados. La sensación de unidad fluirá de manera positiva hacia tus amigos. Tomarás contacto con personas necesitadas de tu ayuda y contribuir con tu granito de arena te hará sentir más útil y te proporcionará dicha. Sagitario: En esta Navidad tu agenda estará repleta de compromisos sociales que asumirás con mucha honra y organizándote para poder cumplir con cada uno de ellos. Te aguarda una jornada llena de interesantes oportunidades. Tu familia se mostrará amorosa, colaboradora y comprensiva. Capricornio: Pídele a Papá Noel que te de ánimos para continuar avanzando pasito a pasito hasta lograr tus más profundos deseos. Siempre la vida te demostró que con determinación y convicción puedes alcanzar cualquier cosa que te propongas. Sigue tu brújula interior ¡nunca falla! Acuario: En esta navidad la sexualidad y el erotismo se harán presentes. Tu relación amorosa ahora se profundizará y te sentirás capaz de compartir tus recovecos más secretos. Sabrás que hilo tirar para despertar el interés de ese ser que tanto te atrae. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Con la luna en el sector de la pareja te convendrá prestarle atención a la persona que está a tu lado, poner especial empeño en la elección de su obsequio navideño ayudará a renovar el cariño. Si estás soltero presta atención porque tu principal admirador se pondrá en contacto.

