El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de agosto Excelente día para que saques a relucir toda tu sensualidad y belleza. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 25 DE AGOSTO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz jueves! Les cuento que hoy estaremos muy ardientes y apasionados para las cuestiones amorosas porque la Luna se asociará a Venus en la constelación de Leo. Este es un momento para que saques a relucir toda tu sensualidad que hay dentro de ti y te juegues el todo por el todo. Ahora escucha el horóscopo romántico de la Pomba Gira que personifica la sexualidad femenina, la belleza y el deseo e invoca su energía siempre que necesites ayuda en asuntos del corazón. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ABRAZO MI SEXUALIDAD, ES PARTE NATURAL DE MI VIDA". Si hoy, 25 de agosto estás de cumpleaños… Crecerá tu ambición y tomarás iniciativas que te ayudarán a progresar. También demostrarás actitudes competitivas hacia tus colegas. Esta postura te impulsa a demostrar superioridad, pero también puede generar conflictos. Una tendencia escapista te puede llevar a vivir una relación secreta. La Copa de la Suerte: 15, 22, 39, 66, 74, 93 Aries: En cuestiones del corazón te esperan momentos de sensaciones sublimes y de encuentros intensos, aunque fugaces. Se exaltarán tus dones naturales para la conquista amorosa. Si estás solo preferirás seguir experimentando antes de embarcarte en algo más estable. Tauro: Aprovecha para decorar tu casa y llenarla de adornos porque los detalles armónicos volverán más agradable la convivencia. Conocerás a alguien interesante en una reunión familiar o te reencontrarás con un antiguo amor. Recuerda que donde hubo fuego cenizas quedan. Géminis: Aparecerá una persona que despertará tu simpatía y el interés será mutuo. Es un momento ideal para las citas románticas por lo que te convendrá mantener una actitud abierta al intercambio. Recibirás una llamada o un mensaje con una propuesta interesante y sensual. Cáncer: Alégrate porque las alianzas y sociedades comerciales tienen perspectivas muy prosperas. Además, comenzarás una etapa de consolidación en los vínculos amorosos. Dejarás atrás toda relación que ya no funcione porque estás buscando un compromiso más firme y duradero. Leo: Tendrás la oportunidad de mejorar tu apariencia física y equilibrar todos los aspectos de tu vida. Todo funcionará mejor si adoptas una actitud más comprensiva y cariñosa. Recuerda que para agradar a los demás primero debes estar en armonía contigo mismo. Virgo: En el amor, podrías sentir que no eres apreciado como deberías o tal vez te sientas poco atractivo. Busca una conexión entre acontecimientos del pasado y cosas que pasan en el presente porque así te liberarás de una relación sentimental kármica. Libra: Será un buen momento para desprenderte de antiguos compromisos y hacer planes para iniciar una nueva etapa. Viejos esquemas quedarán en el pasado para vivir nuevos encuentros cargados de pasión. Ahora no soportarás las ataduras emocionales y necesitas sentirte libre de hacer lo que quieres. Escorpio: Una mujer jugará un papel importante en tu vida profesional. También podrías sentir atracción y deslumbrarte por alguien con mucho prestigio. Si sientes la tentación de tomar ventaja de alguna relación, piénsalo dos veces, porque podrías desilusionarte pronto. Sagitario: La vida te mostrará su cara más amable. En asuntos legales ahora tendrás la oportunidad de llegar a un acuerdo pacífico entre las partes. En el amor recibirás noticias de alguien que vive lejos y se despertarán nuevamente sentimientos que creías dormidos. Capricornio: Alégrate porque tus relaciones íntimas se intensificarán. Ciertos deseos ocultos y nuevas fantasías se desplegarán en tus encuentros eróticos y un gran poder de seducción acompañará tus movimientos. Tu pareja se sentirá atraída y estimulada por la energía pasional que emanas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: En el amor establecerás una conexión maravillosa y el nivel de complemento que alcanzarás superará todas tus expectativas. Cede el control y déjate seducir, es mucho lo que puedes recibir si te entregas al otro y le abres tu corazón de par en par. Piscis: Embellece tu medio ambiente de trabajo con algún objeto decorativo. En cuestiones del corazón, descubrirás que el amor se encuentra en las cosas simples de la vida cotidiana: un regalo, una flor, pequeños gestos que harán que tu vida afectiva sea más plena.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.