El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de abril Cáncer y Marte hacen de las suyas afectando el entorno familiar ¡ojo porque en podrían surgir enfrentamientos y rivalidades! MARTES, 25 DE ABRIL Les cuento que hoy es el día de San Marcos Evangelista, así que enciende una vela en su honor y rézale una oración con mucha fe. Por otro lado, la Luna estará en Cáncer donde se asociará a Marte por lo que en el ámbito familiar podrían surgir enfrentamientos y rivalidades. Trata de no ser demasiado autoritario con tus seres queridos y de canalizar el excedente de energía cortando el pasto, haciendo reformas o moviendo los muebles de lugar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS AFECTOS SON EL MOTOR QUE ME MANTIENE ACTIVO" . Si hoy, 25 de abril estás de cumpleaños… Las buenas acciones que tuviste en el pasado te volverán con creces y sentirás que un ser de luz muy poderoso te cubre las espaldas. Además, retomarás algunos negocios que en el pasado quedaron truncos y le darás una vuelta de tuerca para que prosperen. La Copa de la Suerte: 1, 5, 23, 47, 51, 66 Aries: Cuando estés en tu hogar te resultará difícil quedarte quieto. También te mostrarás muy protector con tus familiares y le sacarás los dientes a cualquiera que amenace con invadir tu territorio íntimo. Puede ser un buen momento para adoptar un perro guardián. Tauro Surgirán conversaciones polémicas en las que te animarás a decir lo que piensas, sin pelos en la lengua. Tus opiniones causarán impacto porque sonarán bastante controversiales. Recuerda que puedes ser franco, sin necesidad de herir la sensibilidad ajena. Géminis: Sentirás un fuerte deseo de ganar autonomía en el área económica y este ímpetu te llevará a hacer negocios más arriesgados. Si eres asalariado te encargarás de que se valore tu tiempo y dedicación y pedirás una mejor remuneración. Cáncer: Con la Luna y Marte en tu signo tus instintos están exaltados. También será un momento magnífico para empezar cosas nuevas porque tendrás más contacto con tu propio deseo y mayor coraje para luchar por lo que quieres. Tu presencia se hará sentir. Leo: Tendrás deseos de replegarte y buscarás desenvolverte en ámbitos donde te sientas resguardado. Si estás enojado o peleado con algún familiar reflexiona sobre los motivos que te empujaron a esa situación. Defenderás los intereses de alguien débil o desprotegido. Virgo: Tu vida social cobrará mayor dinamismo y asumirás el liderazgo en las situaciones grupales. Pero mucho ojo porque si te muestras demasiado decidido podrías despertar rebeldías e polémicas. Luego de escuchar todas las campanas estarás listo para accionar. Libra:Hoy te tocará ocupar un rol de mando y también tendrás que dar la cara por otras personas. Pero no desesperes porque "cuando las papas quemen" sabrás estar a la altura de las circunstancias. Proyecta una imagen de fortaleza y por ningún motivo te muestres temeroso. Niño prodigio Credit: Getty Images Escorpio: Tus deseos de crecer y de explorar nuevos horizontes serán muy fuertes. Es posible que vayas de peregrinación a un lugar sagrado o que milites para un partido político. No tolerarás que nadie cuestione tu credo o ideología. Muchos te seguirán porque te verán fuerte. Sagitario: Marte encenderá tu pasión y te volverá un amante más expeditivo y apasionado. En la esfera de la intimidad, lograrás un nivel muy intenso de compenetración. De todas formas, recuerda que no eres el único a quien le importa saciar su deseo. Capricornio: Ahora tu pareja será la que tome las decisiones y marque el pulso de la relación y tú tendrás que conformarte con hacer de copiloto. Si estás soltero, entonces prepárate, porque alguien te hará una propuesta ardiente y no te será fácil resistirte. Acuario: Tu organismo estará necesitando que le digas adiós a la vida sedentaria. Puedes anotarte en el gimnasio, en natación o programarte una rutina para salir a correr. Cuando te pongas en acción sentirás que vas adquiriendo más fuerza, vitalidad y potencia. Piscis: Marte desde otro signo de agua te ayudará a conectarte con tu deseo y a tomar la iniciativa si te sientes atraído por alguien. Estarás embebido de pasión y marcarás el ritmo de tu vida amorosa. Es un tiempo para que expreses francamente lo que sientes.

