El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de abril Con el sol pasando por Tauro, se potencia tu poder. Mira cómo puedes hacer mejor uso de tus talentos, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 25 DE ABRIL Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. El Sol está dando sus primeros pasos por Tauro potenciado nuestro poder de concreción. Por eso te contaré cómo puedes hacer un mejor uso de tus talentos y te daré un consejo prodigioso para que puedas generar más dinero. Presta mucha atención… Aries: Sueles tener un notable poder de iniciativa, pero muchas veces no tienes la suficiente paciencia para cosechar los frutos de tus esfuerzos. Por eso te recomiendo que cultives la perseverancia. También te convendrá implementar un método de ahorro, aunque sea de a pequeñas sumas. Tauro: Tú eres bueno para generar dinero y eso se debe principalmente a que tienes los pies sobre la tierra. Si quieres aumentar tu capital esmérate por mejorar tus técnicas de venta y negociación. A veces eres un poco terco y eso te lleva a perder oportunidades. Géminis: Los gemelos logran grandes avances en el plano económico cuando se independizan de la familia y consiguen su propia una estabilidad afectiva. Si sigues siendo un eterno adolescente no lograrás progresar. El mercado inmobiliario podría ofrecerte grandes posibilidades económicas. Cáncer: Cuando tomes consciencia de tu enorme potencial y fortalezcas tu confianza lograrás generar mucho más dinero. A la hora de negociar debes estar muy centrado y vencer la timidez que te caracteriza. Si haces lo que te gusta podrás lucirte e incrementar tu capital. Leo: La clave para que desarrolles una mayor riqueza está en una buena administración. Si vences tu grandilocuencia y te organizas de una manera eficiente lograrás ser más productivo. Mantener tus cuentas en orden te ayudará a hacer girar la rueda de tu economía. Virgo:Tú sueles obtener grandes beneficios económicos de las alianzas comerciales y sueles tener buen ojo para elegir los socios. Para conectar con la energía de la abundancia debes aprender a disfrutar y vencer tu tendencia a esclavizarte en tareas interminables. Y no te muevas porque en breve te seguiré contando sobre cómo generar más dinero… Libra: En el mundo de los negocios te conviene ser reservado y mantener la guardia alta. Si compartes tu economía con otras personas no sedas el control. Para generar más dinero debes aprender a mirar más allá de las apariencias y guiarte por el instinto. Escorpio: La mejor manera de que atraigas riquezas es que tengas una actitud generosa y que confíes en que el universo proveerá. Debes vencer tu tendencia a ponerte a la defensiva. Si te ganas la vida desempeñándote en lo que mejor sabes hacer sin duda saldrás adelante. Sagitario:Tú logras grandes progresos económicos cuando maduras y pones orden en tu vida. Para generar más dinero necesitas valorizar aquello que has ganado a base de esfuerzo y vencer tu tendencia al derroche. Si te manejas con prudencia conseguirás una economía sólida. Capricornio: En general te va muy bien cuando te asocias a personas con un espíritu más autónomo y más libre. Si logras vencer tus temores y te atreves a modernizar tu punto de vista obtendrás grandes beneficios. La cooperación y la solidaridad te ayudarán a generar mayores riquezas. Acuario: Eres una persona sumamente racional, pero a la hora de los negocios no es tu inteligencia la que te ayudará a dar en la tecla sino tu sexto sentido. Aprende a descifrar las señales que te envía el universo. Tus seres de luz se ocuparán de que no te falte nada. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Tu carácter místico y soñador hace que muchas veces desestimes la importancia del dinero. Pero en esta vida nadie te regala nada y debes luchar para obtener la subsistencia. Vence la pasividad y genera un proyecto independiente que te permita salir adelante. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 6, 20, 48, 53, 67, 85 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

