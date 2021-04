El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de abril ¡Este será un día repleto de inspiración, belleza y vibraciones positivas! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir DOMINGO, 25 DE ABRIL ¡Feliz domingo, mi gente bella! Les cuento que hoy la Luna transitará por Libra trayendo unas vibraciones de armonía y de encuentro. Además hay una gran presencia de planetas en Tauro que incrementarán nuestra necesidad de belleza y calma. Si te interesa el mundo de la moda hoy estarás muy inspirado y con buenas ideas. Además, podrías regalarte un día de spa junto a tu pareja para celebrar la dicha de estar juntos. Si te encuentras soltero, entonces, aprovecha estas influencias para conocer a tu nuevo amor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "COMPARTO UN MOMENTO DE PLENITUD". Si hoy, 25 de abril, estás de cumpleaños… La belleza que hay en ti aflorará y las personas que te rodean buscarán tenerte cerca. Tendrás deseos de celebrar y de abrirte al encuentro. Atraerás la compañía de seres afines con los que podrás disfrutar y compartir de un momento agradable y placentero. La Copa de la Suerte: 22, 37, 51, 75, 87, 98 Aries Si te encuentras en pareja te recomiendo que promuevas el dialogo y que digas con sinceridad cuáles son tus expectativas. Si estás soltero, piensa en las cualidades que te gustaría que tenga tu nuevo amor, porque si proyectas tu idea con fuerza, el universo proveerá. Tauro Hoy contarás con buen asesoramiento y recibirás consejos útiles en relación a la salud. Además, se dará la ocasión perfecta para que te ocupes de esas tareas que te quedaron pendientes. Habrá una persona dispuesta a compartir el trabajo ¡déjate ayudar! Géminis Apostarás a tu felicidad y estarás dispuesto a jugarte por lo que quieres. Puede ser un buen momento para que planifiques un viaje junto a un ser amado. Si tienes hijos le prestarás especial atención a su educación para que puedan prosperar en la vida. Cáncer Pasarás más tiempo en tu hogar y en compañía de tus parientes o seres queridos. Si realizas una reunión familiar se dará el ambiente propicio para que se aborden los asuntos pendientes y se tomen resoluciones conjuntas. Te liberarás de un antiguo peso. Leo Si estás en pareja te recomiendo que le propongas a tu compañero realizar un paseo o una salida romántica. Si te encuentras soltero prepárate porque alguien se te acercará con la intención de conversar y conocerte más a fondo. Muéstrate tal como eres. Virgo Puede ser una excelente ocasión para que inviertas en artículos del hogar, electrodomésticos, o cualquier otro instrumento que te ayude a optimizar tu funcionamiento. A la hora de elegir, te recomiendo que optes por productos de buena calidad, recuerda que lo barato sale caro. Libra La Luna transitará por tu signo encendiendo tus encantos y trayendo aires de renovación. Te darás cuenta de que la vida es una sola y querrás aprovechar cada minuto de tu tiempo para sentirte más pleno. Darás un paso muy importante hacia tu realización personal. Escorpio Si tenías un asunto pendiente de solución con tus padres o tus abuelos hoy podrás resolverlo y darle un cierre definitivo. También es posible que te despidas cordialmente de una situación o una persona del pasado. Estarás en paz con tu alma. Sagitario Se darán las condiciones ideales para que reactives el contacto con tus amistades y grupos de referencia. Así que, si puedes, improvisa una reunión o una salida en conjunto para generar un espacio de encuentro. La interacción te aportará un gran estímulo. Capricornio Hoy ocuparás un rol destacado dentro de tu ámbito de pertenencia y es posible que te toque mediar entre dos integrantes de tu familia. Las personas que te rodean sentirán que pueden contar contigo y te demostrarán gran admiración. Te sentirás realizado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Si barajas la opción de probar suerte en otra región mejor no te lo tomes a la ligera y manéjate de acuerdo a un plan sólido y organizado. De la misma forma, si estas realizando trámites de inmigración no te saltees ningún paso y pide asesoramiento legal. Piscis Para enfrentar los desafíos que se te presenten te será de gran utilidad recordar las soluciones que aplicaste en el pasado. La experiencia acumulada hoy será tu principal herramienta para salir a flote. Podrás revertir una situación que dabas por perdida.

