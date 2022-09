El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de septiembre Suaviza tu tendencia a la crítica y sé más compasivo con los demás. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE ¡Feliz sábado mi gente linda! Les cuento que hoy es el día de la Virgen de la Merced, así que rézale una oración con mucha fe para que te ayude. Por otro lado, la Luna, Venus y Mercurio estarán en Virgo y harán una oposición con Neptuno, así que será importante que tomes una actitud más servicial con tu prójimo. Todo funcionará mejor si eres capaz de ponerte en el lugar del otro. Suaviza tu tendencia a la crítica y sé más compasivo con respecto a los padecimientos ajenos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI CONTRIBUCIÓN AYUDA A ALCANZAR EL BIENESTAR COMÚN". Si hoy, 24 de septiembre estás de cumpleaños… Tu sexto sentido jugará un papel importante durante este ciclo. Mi sugerencia es que incorpores el hábito de meditar, que hagas yoga y que recurras más a menudo a los masajes. Si te encuentras en un estado de relajación será más fácil escuchar tu voz interior. La Copa de la Suerte: 13, 23, 45, 58, 62, 84 Aries: En el trabajo tu actitud será muy servicial y podrías sacrificar tú tiempo haciendo tareas que no te recompensan económicamente. Pero ten en cuenta que necesitarás descanso ya que tu cuerpo acusará recibo por el desgaste al que lo has sometido. Tauro: En este día estarás especialmente dotado para la escritura y los trabajos manuales. Tendrás un grado muy agudo de inspiración y todo proyecto creativo dará sus frutos. Concluirás con alegría lo que comenzaste hace un tiempo y se lo mostrarás al mundo. Géminis: La relación con tus familiares mejorará gracias a tu disposición para llegar a acuerdos. Una visita a un lugar de la infancia o una charla con un pariente movilizará algunos recuerdos. Compra objetos de decoración y plantas para embellecer tu casa o tu jardín. Cáncer: Algún colega o compañero, que está pasando un mal momento, buscará tu ayuda y consejo. En los afectos deberías ser muy claro y preciso en todo lo que digas porque el valor de tus palabras puede servir para reforzar o para alejarte de tu pareja. Leo: Si te ganas la vida a través del comercio será oportuno publicitar lo que haces y buscar nuevas opciones que te permitan ampliar tu clientela. Toda actividad o negocio relacionado con lo artístico o estético tendrá excelentes chances de funcionar en un futuro inmediato. Virgo: Tu postura será un tanto esquemática, pero a medida que transcurran las horas te pondrás más receptivo e irás accediendo a lo que quieren los demás. De todas formas, todavía no es momento de sellar acuerdos. Avanza paulatinamente, pasito a pasito. Libra: En lo que respecta a tu vida romántica es posible que cargues con un poquito de rencor. Aunque no te des cuenta, este apego al pasado podría impedirte recibir el amor que te mereces. Mi sugerencia es que recapitules y pongas punto final a la tristeza. Escorpio: Será un momento favorable para relacionarte socialmente, mejorar tu imagen pública y causar buena impresión en los demás. Muchas puertas se abrirán debido a tu forma atenta de vincularte y a tu encanto personal. Amigos perdidos reaparecerán tan solo al evocarlos con tu mente. Sagitario: Te sentirás un poco exigido para rendir al máximo. Además, tendrás que renunciar a algunos momentos de ocio y, aunque el esfuerzo valdrá la pena, echarás de menos a tus familiares. Pídele más comprensión y ayuda a las personas que conviven contigo. Capricornio: Estarás con una energía favorable para relacionarte con una persona del extranjero, para conocer a alguien en un viaje o para compartir con tu pareja experiencias trascendentes. Una conversación especial te ayudará a disolver las barreras del escepticismo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: A nivel íntimo tus sentidos estarán a flor de piel y necesitarás combinar la imaginación con los placeres puramente físicos. Una música suave y sensual puede ayudarte a generar un clímax propicio. Atrapa a tu amante estimulando sus fantasías. Piscis: Alguien te puede invitar a salir, ofrecerte un trabajo o llamarte a participar de un evento social. Ábrete a las propuestas que te traen los demás y déjate llevar por tu anhelo de compartir momentos románticos. Si estás en pareja sentirás una conexión especial.

