El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de octubre El astro del amor, está dando sus primeros pasos por Escorpio, así que hoy El Niño Prodigio te dice cómo este fenómeno impactará en tu signo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 24 DE OCTUBRE Y eso mi gente bella ¡feliz comienzo de la semana! Les cuento que Venus, el astro del amor, está dando sus primeros pasos por Escorpio donde permanecerá hasta el 16 de noviembre, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Venus irá aflorando tus instintos y despertándote deseos de fusionarte con tu compañero de alcoba. A la hora del encuentro amoroso te sentirás como sex simbol y descubrirás qué zonas sensibles tocar para llegar a los extremos del placer y el goce. Tauro: Conocerás personas magnéticas que con su sola presencia despertarán tus fantasías románticas. En esta etapa tendrás grandes posibilidades de crear nuevas relaciones afectivas y de volverte a enamorar. Si estás en pareja primará la intensidad, la pasión y la atracción física. Géminis: Disfrutarás de las actividades que realizas a diario y le pondrás a todo lo que haces una cuota extra de interés y creatividad. Pueden surgir nuevas atracciones en tu ambiente de trabajo. También podrías aprovechar para hacer una limpieza de cutis o una depilación definitiva. Cáncer: Cautivarás a las personas que te rodean con tu sensualidad y tus encantos. Ejercerás un efecto hipnótico y magnético sobre los ojos que te miran. Además, tu inspiración creativa se incrementará, aprovecha para expresarte a través de algún arte. Leo: En este período se te ocurrirán nuevas ideas para decorar el lugar donde vives. Pero fundamentalmente te gratificará el contacto con las personas que más quieres y se dará un clima favorable para la reconciliación. Estrechar lazos con tus familiares reconfortará tu espíritu. Virgo: Durante estos días estudiar, investigar e incorporar nuevos conocimientos se convertirá en un verdadero placer y hasta es posible que te sientas inspirado para escribir. La palabra, tanto hablada como escrita, tendrá una fuerte dosis de erotismo y seducción. Libra: Venus, tu astro regente, ingresa en el sector del dinero por eso en este período tu prioridad estará en capitalizarte y explotar tus recursos. Si haces inversiones, primero asesórate y estudia exhaustivamente el mercado. También podrías crear una nueva sociedad comercial. Escorpio: Con la llegada de Venus a tu signo podrían comenzar o renacer romances. Estarás dotado de sensualidad y ejercerás un fuerte poder de atracción. Te fijarás más en tu aspecto personal y estarás más atento, y comprensivo con las personas que te rodean. Sagitario: Sentirás deseos de brindar tu afecto y ayuda desinteresadamente a las personas que te rodean. También podrías caer en una atracción prohibida y secreta, pero ten cuidado porque estarás más sensible a ser engañado o defraudado sentimentalmente. Evalúa muy bien con quién te involucras. Capricornio: Venus traerá un periodo de fiestas y celebraciones, y promoverá encuentros que estimularán tu creatividad. Descubrirás que hay seres que comparten tus más profundos sueños y esperanzas. La interacción será intensa y restaurará tus energías al cien por cien. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: En esta etapa te contactarás con personas influyentes. El buen manejo de estas relaciones será clave para que puedas ascender y obtener una mejor posición. Trata de mejorar tu imagen y de utilizar las artes de la diplomacia porque estarás en la mira. Piscis: Es posible que realices turismo en compañía de alguien especial o que conozcas personas extranjeras que despierten tu interés y pasión. Estarás más impetuoso, arriesgado y atrevido a la hora de la seducción. Además, serás favorecido en los procesos legales. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 23, 49, 51, 73, 89, 95

