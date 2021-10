El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de octubre Un día perfecto para salir de paseo para distraerte y ampliar tu cultura. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 24 DE OCTUBRE ¡Y eso mi bella gente, feliz domingo! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Géminis desde donde hará una oposición con Venus en Sagitario, por eso nos sentiremos muy joviales y tomaremos consciencia de que en esta vida estamos de paso y que es mejor disfrutar cada instante. Dialogarás con personas que son de otras etnias, profesan otras religiones o hablan otras lenguas. Será un día ideal para salir de paseo a lugares que nos ofrezcan distracción y nos ayuden a ampliar nuestra cultura. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME MANTEGO EN MOVIMIENTO Y LLENO MI MUNDO DE ALEGRIA". Si hoy, 24 octubre, estás de cumpleaños… En el plano sentimental te irá muy bien principalmente porque primará en ti un sentimiento optimista. Y reproducirás una y otra vez a lo largo del año la fórmula de la felicidad: agradecer lo que te ofrece la vida y disfrutar a pleno del momento presente. La Copa de la Suerte: 23, 45, 66, 74, 88, 90 Aries: Las relaciones y la comunicación serán fundamentales para tu evolución tanto en el plano intelectual como en el espiritual. También será una ocasión ideal para que amplíes tu gama de intereses, hagas turismo romántico y visites lugares que te resulten inspiradores. Tauro: El panorama a nivel económico se presentará muy favorable. Hay grandes posibilidades de que aumenten tus ingresos a través de herencias o de negocios. Alguien que está estrechamente ligado a ti te consentirá con costosos regalos y te dará todos los gustos. Géminis: Hoy girarás en torno al amor y estarás pendiente de un ser muy especial que ocupará un lugar destacado en tus pensamientos. Si quieres que el panorama sentimental se reactive deberás convalidar tus palabras con alguna acción ¡juégate por lo que quieres! Cáncer: Experimentarás variaciones de tu estado de ánimo que van desde el entusiasmo hasta cierta sensación de melancolía, tómatelo con calma porque estas fluctuaciones no durarán mucho. Será buena idea hacer yoga porque te ayudará a encontrar un punto de equilibrio. Leo: Te vincularás con tus amigos de una manera más armónica y suave. En las reuniones sociales te expresarás con amabilidad en lugar de imponerte y esto mejorará las relaciones interpersonales. En tu vida se abrirá un espacio de mayor participación. Virgo: Ahora tu afán de triunfo es grande y en tus tiempos libres, en lugar de descansar, preferirás delinear estrategias de ascenso. Pero no dejes de cumplir con tus responsabilidades familiares, tus vínculos más cercanos requerirán de gestos protectores y afectuosos. Libra: Tu avidez por ampliar tus horizontes intelectuales, cultivarte y asimilar nuevos conocimientos se incrementará. Por eso será un día ideal para que visites museos, bibliotecas y centros culturales. Conocerás gente muy simpática con los que tendrás un sinfín de intereses afines. Escorpio: Hoy se presentarán enormes tentaciones y pondrás en marcha astutas estrategias para conseguir aquello que tanto deseas. Tanto en el sexo como en el mundo de los negocios serás tú el que tendrá debajo de la manga a carta ganadora. Sagitario: Vienes desparramando tus encantos y dejando a tu paso una estela de corazones rotos, pero en algún momento vas a tener que definir lo que quieres. Si estás en una relación formal procura fomentar el romanticismo. Capricornio: Desarrollarás las tareas cotidianas con esmero, te conducirás de manera servicial y estarás dispuesto a brindarle una mano solidaria a todo aquel que lo necesite. Aprenderás una de las lecciones espirituales más importantes que es que cuando ayudas a otros te ayudas a ti mismo. Acuario: Tendrás una lista enorme de amigos para salir y muchos eventos donde concurrir con ellos. Alégrate porque vivirás momentos de gran felicidad y con tu simpatía y tus comentarios ocurrentes estarás en el centro de la escena. ¡Despertarás gran admiración! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Una persona de sexo femenino ejercerá un rol protector y benefactor contigo y esto tendrá un impacto muy positivo en tu mundo emocional. Todos necesitamos que nos mimen, nos cuiden y nos hagan sentir queridos. Recibe las demostraciones de afecto con los brazos abiertos.

