El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de noviembre Incorpora el hábito de la gratitud, esto te llevará a disminuir el estrés y mejorará tus relaciones. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! Este es un jueves especial ya que es el día de Acción de Gracias en el que nos reunimos con nuestros seres queridos y nos tomamos un tiempo para notar las cosas buenas que hay en nuestra vida. Incorpora el hábito de la gratitud, porque esto te llevará a disminuir el estrés y mejorará tus relaciones. Además, estaremos bajo la vibración de la Luna Nueva en Sagitario que nos ayudará a mirar las cosas desde una perspectiva positiva y a ampliar nuestros horizontes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI VIDA ADQUIERE UNA DIMENSIÓN MÁS ELEVADA Y POSITIVA". Si hoy, 24 de noviembre estás de cumpleaños… Este será un ciclo de felices comienzos en el que tendrás la oportunidad de renovar la confianza en ti. Además, estarás rodeado de seres entusiastas que en todo momento te brindarán palabras de aliento. Hay grandes posibilidades de que viajes y recorras lugares nuevos. La Copa de la Suerte: 3, 29, 35, 65, 84, 87 Aries Asumirás una actitud positiva y esa será la llave de tu buena fortuna. Harás un movimiento que favorecerá tu crecimiento y que te permitirá avanzar hacia un destino trascendental. La balanza de la justicia se inclinará a tu favor y tendrás la mejor de las suertes en todas las cuestiones legales. Tauro Este será un día intenso en el que tus deseos y tus instintos te llevarán a un estado ardiente. Aquel que comparta tu lecho sabrá transmitirte confianza y motivarte para que te desenvuelvas libremente. Te dejarás guiar por tu curiosidad y te moverás al ritmo del placer. Géminis El amor se extenderá por tu vida sin pedir permiso. No hay manera de impedir que te sientas enamorado y dispuesto a compartir, así que simplemente entrégate y ríndele tributo al romance. Si estás sólo abre los ojos porque un gran candidato anda cerca. Cáncer Realizarás tus actividades cotidianas con optimismo y sentirás que a través de tu labor puedes ayudar a otros. Si eres empleado notarás que el clima en tu lugar de trabajo mejora. Además, será un momento ideal para que desarrolles un nuevo oficio. Leo Tu horizonte amoroso se volverá colorido y brillante. Un conjunto de sensaciones muy variadas atravesará tu corazón y hasta podrías sentirte atraído por dos personas a la vez. Sin embargo, no te inquietes porque si sabes escuchar tu corazón obtendrás una respuesta certera. Virgo La felicidad llegará de la mano de tus seres más cercanos y se irá extendiendo. Asegúrate de que el aire del lugar donde vives se renueve con fragancias dulces y cítricas. Aprovecha la ocasión para abrir las puertas de tu casa a parientes y amigos. Libra Manifestarás tus creencias con total sinceridad y te expresarás de una manera muy convincente. Además, retomarás el dialogo con tus amigos y conocidos que viven en otras regiones. Podría ser una buena oportunidad para que hagas un curso de idiomas. Escorpio Este es un momento de prosperidad material en el que el universo te mostrará el rostro de la abundancia. Si te dedicas al comercio y a las ventas prepárate porque recaudarás mucho dinero. Aprovecharás la oportunidad para agasajar a la gente que quieres con presentes y regalos. Sagitario Descubrirás nuevas facetas de tu personalidad y darás a conocer tu lado más distinguido. Aunque seguirás creyendo fuertemente en tus convicciones, encontrarás una manera más amigable de trasmitirlas. Tu palabra tendrá un efecto muy positivo sobre la vida de los demás. Capricornio Aparecerán diversas personas del pasado con las que te has distanciado sin un motivo justificado. Será una buena oportunidad para que te rectifiques y compenses cualquier falta. Te darás cuenta de que no puedes prescindir de aquellos que te iluminan el alma. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Te invitarán a eventos donde tendrás chance de conocer personas de distintos ámbitos, culturas y edades que inyectarán en tu vida una energía muy festiva. Este es un momento para que te integres a nuevos grupos y tomes un rol más participativo a nivel social. Piscis Te animarás a alzar la voz y a trasmitir tu mensaje de amor tan necesario en estos tiempos. Recuerda que hay un gran número de gente con las expectativas puestas en ti. Persigue tu objetivo por encima de todo y continúa avanzando hasta llegar a la cima.

