El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de noviembre ¡Prepárate! Recibirás buenas noticias y si tenías planes de viajar, comienza a organizarte ya. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que Mercurio, el astro de la comunicación, se unirá con el Sol en la constelación del centauro así que prepárense porque recibirán muy buenas noticias de otras regiones y si tenían planes de viajar ahora los retomarán. También será una etapa favorable para que ampliemos los horizontes culturales dando inicio a algún estudio o aprendiendo una nueva lengua. Los asuntos legales avanzarán, especialmente, los que están relacionados con temas inmigratorios. Tu mente estará expansiva. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA FE Y LA CONFIANZA ME AYUDAN A ATRAER LA BUENA FORTUNA". Si hoy, 24 de noviembre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo que comienzas estarás rodeado de personas que compartirán tus mismas motivaciones y te estimularán para que apuestes a aquello que crees. Tendrás varias invitaciones para viajar y estas pequeñas escapadas te ayudarán a renovar tu ser. La Copa de la Suerte: 18, 34, 50, 64, 89, 92 Aries: Por la mañana podrías sentir que las presiones se hacen difíciles de sobrellevar, pero hacia el mediodía las nubes negras desaparecerán y recuperaras la confianza en ti. Irradiarás una energía potente y como por arte de magia encontrarás la solución a todos tus problemas. Tauro: Durante las primeras horas del día hallarás concentración para la lectura y también tendrás fluidez si deseas escribir. Por la tarde buscarás estrechar el contacto con tus familiares y que te hagan sentir especialmente querido e importante, pídeles que te mimen. Géminis: Hoy alguien te ofrecerá un negocio que podría solucionar varios de tus problemas económicos, pero antes de aceptar debes evaluar muy bien los costos y beneficios de la propuesta. Luego del medio día recuperarás el deseo de charlar y sociabilizar. Cáncer: Actuarás y generarás intensas reacciones en alguien de tu entorno, pero si tu convicción es fuerte no debes retroceder. Además, te centrarás en los asuntos de dinero y considerarás la posibilidad de comprarte algo de valor ¡date un gusto! Leo: Soñarás con un familiar especialmente importante para ti o, simplemente, conectarás con la sensación de que, pase lo que pase, no estás solo y te encuentras envuelto en su manto protector. Durante el día también te sentirás mucho más fuerte y decidido. Virgo: Hoy funcionarás muy bien en equipo y gracias a tu sagacidad lograrás imponerte como líder, pero tanta adrenalina te desgastará un poco. Si tu agenda te lo permite, aprovecha la tarde descansar y restablecerte, o al menos trata de bajar el nivel de exigencia. Libra: Finalmente alcanzarás tus más altos objetivos y conseguirás todo el reconocimiento que mereces. Además, el cambio de luna te ayudará a renovar tus energías, interactuarás con otras personas y esto te aportará una sensación de alegría y vitalidad. Escorpio: En la mañana tendrás algunas novedades sobre tus asuntos legales y si el papeleo estaba trabado descubrirás la manera de solucionarlo. Con el cambio de Luna sentirás que tus ambiciones se incrementan y estarás dispuesto a asumir mayores responsabilidades. Sagitario: Hoy podrías recibir un préstamo, un regalo o cobrar una herencia. Y también crecerá en ti el anhelo de realizar un viaje o de establecerte en otra región, pero si ahora no pudieras desplazarte, intenta ampliar tus horizontes culturales. Capricornio: A lo largo del día tus emociones pasarán por estados muy intensos y tus vínculos se profundizarán. Y aunque podrías pasar del amor al odio en un instante, la adrenalina te renovará por completo. El sexo con amor será la mejor válvula de escape. Acuario: Las primeras horas del día serán ideales para que hagas una rutina de ejercicios suaves de estiramiento. Y en el transcurso del día podría surgir una propuesta romántica con alguien que te resulta atractivo. Si ya tienes pareja, entonces no te olvides de demostrarle tu amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Últimamente, le diste rienda suelta a tu inspiración y pudiste conectar con tu niño interior y, al comenzar el día, la sensación de plenitud continuará siendo muy vivida. Por la tarde, pondrás el foco en tu bienestar físico y sentirás deseos de hacer algo de ejercicio.

