El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de mayo ¡Cuidado con la alineación planetaria de hoy! Si hoy tienes que hablar con gente poderosa o en una posición superior sé paciente, sé creativo, ¡Así lograrás lo que buscas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 24 DE MAYO Les cuento que hoy es el día de María Auxiliadora, así que enciéndele una vela y pídele que te socorra y, además, te libre de todo peligro. Por otro lado, la Luna se unirá en Marte en Leo y hará una oposición con Plutón, así que podríamos ver un tanto coaccionada nuestra libertad de expresión. Mi recomendación es que no te involucres en conflictos con gente poderosa porque eso te consumirá todas las energías. En cambio, plantéate opciones para poder manifestarte de una manera auténtica. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ASUMO EL RETO DE SER YO MISMO SIN INVOLUCRARME EN CONFLICTOS". Si hoy, 24 de mayo es tu cumpleaños… Vas a estar en modo reservado, pero cuando hables, va a ser para dar en el clavo. En el área del estudio, sacarás el máximo provecho de todo lo que leas y aprendas. Y en el amor, prepárate para sentir una renovación ¡Esto suena a romance en el aire! La Copa de la Suerte: 8, 17, 24, 39, 51, 68 Aries: Tú vas a liderar en deportes, hobbies y diversión. Motivarás a tus hijos a ser más competitivos. En el amor, alguien encenderá tu pasión y deseo de conquista. Pero, cuidado, tu éxito y carisma pueden generar celos en otros. Lidia con ellos sin perder confianza en ti mismo. Tauro: Pasar tiempo con tus seres queridos será la clave para llenarte de energía. Pero, las presiones del trabajo van a querer bochinchear y ponerte irritable y malgeniado. Lo mejor será que separes bien el trabajo del descanso. Cuando llegues a casa, ¡tira las malas vibras por la ventana! Géminis: Tu mente estará alerta y eso te permitirá tener una visión clara de las circunstancias que te rodean. Aprovecha este momento de lucidez y no permitas que nadie intente imponerte su verdad. Antes de tomar una decisión, explora todas las opciones disponibles. Predicciones de El Niño Prodigio para el signo de Géminis Cáncer: Vas a iniciar un nuevo negocio y tomar medidas para aumentar tus ingresos. Pedirás un aumento y seguirás tu instinto al invertir con éxito. Pero ten cuidado, tú pareja o socio pueden sentir celos y no estar dispuestos a compartir. Sé astuto y busca acuerdos que beneficien a ambos. Leo: Con la fuerza de Marte en Leo, sacarás a relucir tu liderazgo y valentía. No obstante, deberás cuidarte de aquellos que solo buscan aprovecharse de ti y evitar enfrentamientos innecesarios que puedan opacar tus logros. Esta intensa influencia te motivará a luchar por lo que quieres. Virgo: Como bien sabes, a veces uno se pasa de rosca queriendo cumplir con todas las tareas y obligaciones del día. Por eso te sugiero que te tomes un break y dejes de amargarte la vida. Te vendrá bien alejarte del ajetreo cotidiano para conectarte con tu yo interior. Libra: La presencia de la Luna y Marte en tu zona social te dará muchas energías para luchar por tus ideales. Pero, ten cuidado con el choque de Plutón en la casa del amor y el juego, ya que podría generar conflictos intensos. Además, podría hacerte sentir atraído por amistades peligrosas. Escorpio: Se vienen momentos cruciales y tendrás que tomar decisiones firmes. En lo profesional, llegarás con garra y coraje para conquistar el puesto que te mereces. Pero cuidado, tendrás que ser disciplinado para mantenerte en la cima. Además, presta atención porque tus familiares pueden sentir celos. Sagitario: Recibirás una gran dosis de energía y entusiasmo para ampliar tus horizontes y tendrás éxito en proyectos en otras regiones. Pero evita discusiones políticas o religiosas, ya que podrías caer en trampas. Si eres deportista, prepárate para mejorar físicamente, pero no te sobrepases. El Niño Prodigio Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Viene una explosión de energía brava y apasionada en tu bolsillo y en el amorío. Quizás te dé por correr más riesgos en los negocios, pero no te pases de ambicioso. Domina tus impulsos y suelta los bloqueos emocionales para transformar cualquier piedra en un lingote de oro. Acuario: El deseo de tener control en tus relaciones se activará, pero cuidado, esa energía puede llevarte a situaciones conflictivas. Aprende a respetar el espacio y la independencia de tus seres queridos para evitar discusiones. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para evolucionar. ¡No te rindas! Piscis: La fuerza de trabajo te acompañará, pero ojo, no te exijas demasiado ni a tus colegas. La concentración es clave, pero también necesitas descanso. ¡No te quemes! Recuerda que el éxito es un equipo, trata con respeto a tus compañeros y evita conflictos innecesarios.

