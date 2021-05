El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de mayo ¿Sabes cómo puede afectarte un eclipse lunar según tu signo? Toma nota y mira estas recomendaciones de El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir LUNES 24 DE MAYO Y eso mi gente bella, esta semana habrá un importante Eclipse Lunar. Este aspecto astrológico sucederá el 26 de mayo, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Será un momento en el que te darás cuenta de que tienes que cambiar tu manera de pensar y darle una nueva dirección a tu vida. Te plantearás la posibilidad de mudarte a otra región. Los trámites relacionados con visas cobrarán importancia. Tauro: Hay grandes posibilidades de que recibas regalos o de que te llegue un dinero extra por herencias. Piensa muy bien cómo vas a invertir tus nuevos recursos para sacarle el mayor redito posible. Si tienes dudas pide asesoramiento contable. Géminis: Los asuntos del corazón cobrarán gran importancia y aflorará el romanticismo en todo su esplendor. Será un momento clave porque la persona que te acompaña se dejará ver con todas sus facetas. Si estás soltero se asomará la oportunidad de conocer a alguien. Cáncer: Te recomiendo que prestes especial atención a tus pensamientos y a tus palabras. Recuerda que muchas veces decretamos las cosas que nos pasan ¡así que pon tu mente en positivo! Cuida el clima de trabajo evitando participar de habladurías o chismorreos. Leo: Tomarás consciencia de tu gran potencial y de la influencia que ejerces en tu grupo de pertenencia. Tendrás un plus de buena suerte para los deportes, los eventos recreativos y los juegos de azar. Tus amigos apreciarán tu generosidad. Virgo: Harás grandes esfuerzos para alcanzar una mejor posición, tanto para ti como para los tuyos. El afecto de tus familiares te dará ánimos para sortear todas las pruebas que se presenten y las exigencias habrán valido la pena. Puede surgirte una oportunidad inmobiliaria. Libra: Se presentará una gran oportunidad en el campo del aprendizaje. Es posible que realices un viaje con fines de estudio, que recibas una beca o que te contactes con personas que te ayuden a ampliar tu visión. Recibirás buenas noticias del extranjero. Escorpio: Tu vida sexual cobrará gran importancia. Tendrás la disposición ideal para que juegues, te diviertas y explores múltiples fantasías. Tu compañero de intimidad te enseñará nuevos caminos para que incrementes el goce y disfrutes de tu cuerpo. Sagitario: Este eclipse lunar te llenará de vitalidad y te otorgará un papel protagónico. Crearás nuevas alianzas que te llevarán a abrir tu abanico de posibilidades. La interacción te ayudará a apreciar diferentes facetas que antes pasaban desapercibidas y te sentirás admirado. Capricornio: Una situación cotidiana que estaba un poco trabada fluirá gracias a la intervención divina. Aprovecha este momento para conectar con tu fuerza espiritual y con tu fe. Sentirás la influencia benéfica de tus guardianes, protectores y seres de luz. Acuario: Vivirás momentos de alegría a nivel social y te darás cuenta del papel trascendental que cumplen tus amigos en tu vida. Será una ocasión especial para que expreses con palabras tu sentir y agradezcas. Atrae a tu vida los aires de la prosperidad y la abundancia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Será un momento en que darás todo de ti para alcanzar una meta muy significativa. Todo indica que lograrás tus propósitos y que te sentirás realizado. Comparte este triunfo con las personas que te apoyaron y te alentaron en el camino. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 1, 9, 36, 48, 85, 89 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

