El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de marzo Es hora de examinar tu relación con el dinero y encontrar nuevas alternativas para ganar el sustento.¡Que nada te detenga! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Les cuento que hoy la Luna transitará por Tauro y hará una conjunción con Urano, así que será un buen momento para que cambiemos nuestra manera de relacionarnos con el dinero y para que busquemos nuevas alternativas para ganar el sustento. Muchas veces en el afán de buscar garantías olvidamos que la libertad es nuestro bien más preciado, pero hoy los astros nos alertan contra esa tendencia cómoda. Deslígate de los apegos que te impiden avanzar y quítate de encima el "peso muerto". AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN SER QUE PROSPERA Y EVOLUCIONA" . Si hoy, 24 de marzo, estás de cumpleaños… Durante este ciclo los temas económicos adquirirán una importancia superlativa. Tendrás la oportunidad de aumentar tu poder adquisitivo, aunque para lograrlo te tocará correr riesgos y salir de tu zona de confort. Llevarás a cabo una mudanza o viajarás para concluir una etapa. La Copa de la Suerte: 5, 20, 36, 54, 58, 96 Aries: Las energías astrales ayudarán para que puedas materializar tus sueños y ampliar tus recursos. Contarás con el apoyo de nuevos inversores para tus proyectos y abrirás nuevos nichos en el mercado. Si utilizas a favor la tecnología ganarás mayores sumas de dinero. Tauro:U rano, el planeta de la creatividad y originalidad, traerá renovación a tu vida, aunque al mismo tiempo estimulará tu sistema nervioso, por lo que te sentirás "más eléctrico" y ansioso. Contarás con una cuota extra de energía que te ayudará a concretar tus deseos más preciados. Géminis: Tendrás la oportunidad de despedirte de viejos fantasmas, de desarrollarte interiormente y de avanzar en el plano espiritual. Elimina de tu vida todo rencor y acepta las circunstancias que no puedes cambiar. Deja atrás las dificultades del pasado y da vuelta de hoja. Cáncer: Vas a interactuar con otras personas que te darán oportunidades de crecer y avanzar. Será un tiempo favorable para que cultives el valor de la solidaridad y la colaboración grupal. Conseguirás aliados entre tus amigos y con su ayuda llegarás muy lejos. Leo: Si estás buscando abrirte camino por tu cuenta o generar un proyecto de trabajo independiente sigue adelante porque contarás con el apoyo de los astros. Si eres empleado, llegará un ascenso o te ofrecerán un puesto que te permitirá alcanzar el éxito que siempre soñaste. Virgo: Una corriente muy benéfica y expansiva cambiará tu vida para bien. Alguien con una perspectiva más amplia de la realidad te orientará para desarrollar un proyecto transcendente. Oportunidades únicas golpearán a tu puerta y todo indica que sabrás aprovecharlas. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: Hoy tendrás la posibilidad de botar de tu vida esas emociones y apegos que no te hacen bien y liberarte de amarres inconscientes. Cuando estés en el lecho entrégate sin inhibiciones y ejerce tu poder de atracción. ¡Llegó el momento de renovar tu existencia! Escorpio: Sentirás deseos de interactuar y estar en compañía de otras personas. Si estás comenzando una relación, recuerda que cada nueva experiencia romántica te plantea la posibilidad de comenzar una hoja en blanco. La receta para que tus relaciones prosperen estará en el respeto del espacio individual. Sagitario: Tu vida cotidiana se volverá más dinámica y tomará un ritmo más acelerado. Será una ocasión ideal para renovar tu rutina realizando diversas tareas. Si estás desempleado plantéate la opción de cambiar el rubro en el que te venías desempeñando. Capricornio: Será un buen momento para superar tus temores e inhibiciones respecto a tu imagen y a tu belleza. Tu vida amorosa dará un giro muy favorable cuando eleves tu autoestima y comiences a aceptarte tal cuál eres. Recuerda que el mejor aliado de la dicha es la autenticidad. Acuario: Tu vida doméstica atravesará por una instancia de cambio y renovación. Será una ocasión propicia para recibir visitas en el hogar, mudarte o modificar la vida familiar con nuevos horarios y reglas de convivencia. Un asunto del pasado quedará definitivamente atrás. Piscis: Será un momento oportuno para conocer gente a través de aplicaciones y redes sociales. En tus vínculos predominará el compañerismo y la complicidad y la palabra aburrimiento quedará eliminada de tu diccionario. Aprenderás mucho de las personas nuevas que lleguen a tu vida.

