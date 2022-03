El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de marzo Con persistencia obtendrás todo lo que te propongas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 24 DE MARZO ¡Feliz jueves, mi gente bella! En el cielo ahora hay bastante vibración mística por eso para encontrar guía y orientación espiritual nos vendrá muy bien sintonizarnos con la el arcano número 5 del Tarot conocido como El Sumo Sacerdote. Por la tarde la Luna ingresará en Capricornio así que podrás organizarte y definir objetivos a mediano y largo plazo. Si deseas acceder a un trabajo mejor establece un plan de acción y síguelo al pie de la letra. Con persistencia obtendrás todo lo que te propongas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO ORIENTACIÓN Y ME CONCENTRO EN LO QUE ES MÁS IMPORTANTE". Si hoy, 24 de marzo estás de cumpleaños… Estarás conectado con las energías benéficas y protectoras del universo, y con tus seres de luz, asique cuando no sepas que hacer guíate por la intuición. En el área sentimental te irá muy bien siempre que tengas ideales en común con la persona que te acompañe. La Copa de la Suerte: 12, 23, 50, 64, 88, 91 Aries:El Sumo Sacerdote te llevará por el buen camino e irás dejando una estela de bendiciones por donde vayas. Por la tarde tendrás la posibilidad de lucirte en tu trabajo o de recibir los honores y el reconocimiento de las personas que te rodean. Tauro:Podrás profundizar e indagar en tu mundo emocional hasta hallar la solución de tus conflictos. De esta manera verás las cosas con más claridad y desde una mejor perspectiva. Muchas de las nubes que oscurecían tu ánimo se disiparán. Géminis:Gracias a la intervención del Sumo Sacerdote te reencontrarás con ese ser que tanto te interesa. Además, la luna ingresará en el sector de las energías ocultas y la sexualidad encendiendo tu deseo, tendrás todas las herramientas para atraer lo que quieres ¡utilízalas! Cáncer:El Sumo Sacerdote guiará tus pasos para que puedas encontrar una ocupación, un trabajo o un oficio que esté a la altura de tus expectativas. También te esperan experiencias románticas e interesantes recuentros con tus amistades. Conocerás personas admirables. Leo:Recibirás orientación y ayuda para solucionar sabiamente cualquier problema de origen sentimental. También le prestarás más atención a los requerimientos de tu cuerpo, aprovecha para programar una visita al médico o para realizar un estudio de rutina. Virgo:El Sumo Sacerdote te ayudará a aprender de las lecciones pasadas y te llevará a recordar los sabios consejos de un tío, un padrino o un antiguo maestro de escuela. Por la tarde, el cambio de luna exaltará tus encantos y te volverá irresistible. Libra:Hoy se despertará en ti un interés por estudiar e informarte sobre otras culturas, religiones o filosofías. A la tarde la Luna ingresará en el sector de la intimidad provocándote deseos de estar en el hogar y reanudar los lazos con las personas cercanas, déjate sostener. Escorpio:El Sumo Sacerdote te ayudará a administrar tu dinero sabiamente y a sintonizar con una vibración prospera. También te convendrá ordenar tus ideas especialmente si tienes que hacer un trámite, rendir un examen o asistir a una entrevista de trabajo. Sagitario:Los astros te ayudarán a tomar las decisiones acertadas y seguir adelante apelando a la confianza que te caracteriza. Además, tendrás un ingreso extra así que estarás en condiciones de hacer las compras que tenías postergadas o realizar inversiones. Capricornio:Gracias a la intervención del Sumo Sacerdote podrás darle un cierre positivo a una situación del pasado y hallarás bienestar interior. Por la tarde, la Luna ingresará en tu signo así que establecerás nuevos objetivos y te pondrás manos a la obra. Acuario:Tendrás la oportunidad de conocer seres con principios, ideales y sueños parecidos. También te recomiendo que te retires para asimilar todas las experiencias y lecciones recibidas. Descubrirás que eres un alma antigua y que las respuestas están en tu interior. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:El Sumo Sacerdote te ayudará a sobrellevar el peso de las responsabilidades y gracias a que tendrás una conducta intachable te convertirás en un faro para muchas personas. Por la tarde un amigo te brindará el apoyo que tanto estabas necesitando.

