El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de junio

SÁBADO, 24 DE JUNIO Hoy estamos celebrando el día de San Juan, el Bautista, quien se encargó de allanar el camino para la llegada de Jesús. En muchos lugares, esta fecha se celebra prendiendo fogatas, para simbolizar la fuerza del sol y renovar su poder. Por otro lado, la Luna estará de paseo por Virgo, lo que puede hacer que nos inclinemos más a echarle un ojo a nuestras emociones, pensamientos y acciones. Estaremos buscando maneras de mejorar y pulir todos los aspectos de nosotros mismos y nuestras vidas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "¡ALINEA TU ESENCIA CON LA PUREZA UNIVERSAL Y RESPLANDECE SIEMPRE!" Si hoy, 24 de junio estás de cumpleaños… Hay grandes posibilidades de que te embarques en un viaje emocionante o te sumerjas en una formación a largo plazo, ¡eso te espera en tu camino! Además, gracias a que estarás más analítico, tu naturaleza emotiva se calmará y podrás concentrarte mejor en tus tareas. La Copa de la Suerte: 9, 18, 27, 36, 48, 62 Aries: Esos achaques que te molestan no son más que una llamada de atención para que le des el cariñito que tu cuerpecito necesita. Tienes que dejar de postergarte. Es hora de ocuparte de ti mismo como te mereces. Un experto te enseñará a cuidar tu alimentación con estilo. Tauro: ¡Ha llegado el momento de consentirte! ¿Qué te parece si te das un espacio para realizar actividades que te llenen de alegría? Puedes sacar tu lado creativo y poner manos a la obra con un bordado bien colorido. O quizás hacer ejercicio al aire libre. Géminis: Recuerda que, a veces, las acciones más simples y prácticas son las que nos brindan una sensación de bienestar y nos permiten estar al servicio de las personas que queremos. Mantén los pies en la tierra y sé consciente de la importancia del papel que cumples dentro del esquema familiar. Cáncer: Echar una buena conversación será clave para entender y asimilar la realidad que te toca vivir y para fomentar ese compañerismo necesario. Alguien cercano te va soltar información interesante. Escucha bien, sin juzgar, y aprovecha ese tiempo para compartir e intercambiar puntos de vista. Leo: Será momento de asegurar esa estabilidad económica. Hazte una lista con lo que necesitas comprar, tanto en alimentos como en otras cosas, para que gastes con cabeza y solo en lo que de verdad hace falta. Así te asegurarás de tener lo necesario y no malgastar tus recursos. Virgo: Despeja tu mente, afina tu inteligencia y ponte en marcha para dar vida a tus proyectos personales más importantes. Antes que nada, ocúpate de ti mismo, porque para ser de ayuda a los demás primero tienes que estar en tu mejor versión. ¡Contarás con las herramientas necesarias! Libra: Es posible que hoy te encuentres con un poquito de desánimo, sin ver una razón clara que te motive. Pero mira, te voy a dar un consejito: evita cargar tu día con demasiadas tareas y protégete del ajetreo de la rutina. La solución para tus malestares está en darte un buen descanso. Escorpio: Tu círculo de amigos y conocidos te dará una visión más práctica de la realidad y las diferentes opiniones serán como piezas de un gran mecanismo. Pero recuerda que cada uno necesita su espacio para encajar en el lugar a donde pertenece. Sagitario: Será momento de apuntar alto y dirigir tu mirada hacia una meta que te permita destacarte en la sociedad. Tus esfuerzos deben dar frutos que se palpen en tu vida y en la de aquellos a quienes impactas. Con trabajo y persistencia llegarás a la cima. Capricornio: ¡Ponte los zapatos de la prosperidad! Un terreno fértil se extenderá frente a ti, trayendo consigo oportunidades de crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Prepárate para emprender un viaje laboral o involucrarte en un proyecto que te ayudará a desarrollar nuevas perspectivas. Acuario: Deja que la mente aguda sea tu brújula en las finanzas. Atrapa esos problemas económicos con tus garras de inteligencia. Examínalos con detenimiento y resuelve cada uno con precisión. Verás cómo esos fantasmas que te inquietan se van desvaneciendo. Piscis: En este camino de la vida, te encontrarás con almas que te brindarán un enfoque más terrenal y práctico. Podrás aprender valiosas lecciones de aquellos que caminan con los pies firmes sobre la tierra. En colaboración con otros podrás materializar tus anhelos en el plano tangible.

