El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de junio Prepárate para comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 24 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz viernes! Les cuento que hoy es el día de Juan el Bautista, quien fue el encargado de preparar a la humanidad para la llegada de Jesús. En muchos lugares esta fecha se celebra haciendo fogatas, para simbolizar el poder del sol y renovar su fuerza. Por otro lado, la Luna estará en Tauro y en su tránsito se asociará a Urano, así que prepárate porque podrían surgir algunas sorpresas o imprevistos. No ofrezcas resistencia a los cambios y despréndete de las cargas innecesarias. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME LIBERO DE LAS ATADURAS DEL PASADO". Si hoy, 24 de junio estás de cumpleaños… Se presenta un futuro muy prometedor para ti ya que te llegarán oportunidades por medio de amigos y conocidos. Te volverás más sociable y buscarás la compañía de gente poco convencional. También tendrás una segunda chance con personas del pasado La Copa de la Suerte: 2, 12, 33, 63, 70, 88 Aries: Este fin de semana podrás implementar algunos cambios en el manejo de tus finanzas para que circule más el dinero, aunque tengas que correr algunos riesgos. Desarrolla el sentido de la oportunidad porque tu situación económica podría mejorar de un momento al otro. Tauro: La vida te dará una señal de alarma y te sacudirá para que dejes de perder tiempo. Una nueva versión de ti está emergiendo con un espíritu más libre y reformista. Te emanciparás y tomarás decisiones a tu propio riesgo y bajo tus propios términos. Géminis: Esta lunación potenciará tu percepción extrasensorial y también te pondrá a prueba para que te enfrentes de una vez por todas con tus miedos, inseguridades y apegos del pasado. Si te liberas de ataduras podrás vivir la vida en plenitud. Cáncer: Este fin de semana se estimulará tu vida social, no faltarán nuevas relaciones y habrá mucha diversión. Romperás con esquemas que ya no sirven para pensar en un futuro mejor. La amistad surgirá espontáneamente. No temas frecuentar nuevos círculos o tratar con gente desconocida. Leo: Tendrás todas las expectativas puestas en tus metas, pero no te quedes sentado ya que las oportunidades llegarán solamente si estás dispuesto a salir de tu zona de confort y realizar cambios. No te conformes con un trabajo monótono cuando puedes alcanzar el puesto de tus sueños. Virgo: Recuerda que frente a una oportunidad perdida hay diez nuevas esperándote, así que no temas a los cambios de rumbo. Te relacionarás con personas de otros ambientes y culturas que te mostrarán otras realidades. Podrían surgir viajes a lugares lejanos y desconocidos. Libra: Ocultarás tus sentimientos hasta saber si eres correspondido e intentarás conocer más profundamente al otro. Antes de hacer gastos significativos asegúrate de contar con el aval que necesitas porque el panorama podría cambiar de un momento a otro. Escorpio: Tu magnetismo atraerá sorpresas muy agradables relacionadas con personas nuevas y positivas que llegarán a tu vida. Será un momento genial para compartir con alguien. Si no tienes pareja se te abrirá un abanico de opciones para pasarla bien. Sagitario: Deberás cuidarte de los cambios bruscos de temperatura y alimentarte de una manera más liviana. En el trabajo sentirás que el panorama es un poco incierto, así que posiblemente te plantees desarrollar un nuevo oficio. Necesitarás romper un poco con la rutina. Capricornio: Los romances serán excitantes y querrás compartir tu tiempo con alguien que te sorprenda. Desarrollarás tus talentos creativos y te destacarás por tu originalidad. Será la ocasión ideal para que modernices tu imagen ¡recuerda que todo cambio es para tu bien! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Urano te traerá una renovación de tu vida familiar y en tu casa, así que estarás muy inquieto y no dejarás nada en su lugar. Quizás llegó el tiempo de fomentar la independencia en tu núcleo cercano y dejar que los pichones vuelen del nido. Piscis: Alguien te puede invitar a salir, ofrecerte un trabajo o llamarte a participar de un evento social. Tendrás charlas muy originales que te impulsarán a cambiar tu manera de pensar. Escucha todas las voces y, por el momento, no rechaces ninguna propuesta.

