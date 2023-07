El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de julio ¡Mira el mensaje del oráculo ancestral del I Ching para tu signo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Nino Prodigio Credit: Getty Images LUNES 24 DE JULIO ¡Saludos a todos, mi gente bella! Que tengan un inicio de semana lleno de alegría y bendiciones. Hoy les traigo los mensajes del I Ching, esa sabiduría ancestral que nos conecta con las energías del universo. Presten mucha atención a lo que este oráculo ancestral tiene para decirles… ¡Escucha con tu corazón! Aries: Para ti el I Ching trae el hexagrama 1. Ch'ien: Lo Creativo que anuncia que experimentarás una etapa plena y llena de posibilidades. Por eso será fundamental que estés muy lúcido y atento. Prepárate para improvisar ¡nuevos dones saldrán a la superficie! Tauro: Aplica el consejo del hexagrama 37. Chia Jen: El Clan que te dice que le prestes atención a tus padres y a los mayores de tu familia porque el respeto es el mejor legado que puedes brindarles a las próximas generaciones. La vida hogareña y cotidiana cobrará relevancia. Géminis: Mi querido gemelo el hexagrama 25. Wu Wang: La Inocencia te dice que en estos días la franqueza será tu mejor compañera. No tienes motivos para ocultar lo que piensas y sientes. Manifiesta tus verdaderas opiniones, ideas e intenciones y ya verás cómo se te abren todas las puertas. Cáncer: A ti el I Ching te trae el hexagrama 45. Ts'ui La Reunión anunciando un período de cosecha en el que recogerás los frutos de todo lo que has sembrado. Sentirás que los esfuerzos que hiciste en el pasado no fueron en vano. Administra tus recursos con lucidez y previsión. Leo: Atiende al mensaje del hexagrama 14. Ta Yu conocido como La Posesión de lo Grande. Durante estos días tu ser estará alineado con las energías superiores. Tomarás iniciativas importantes que repercutirán en tu entorno. Mide tus fuerzas y tus posibilidades antes de actuar. Virgo: El I Ching te trae el hexagrama 58. Tui: Lo Sereno, El lago anunciando un tiempo de remanso. Tendrás la tranquilidad necesaria para conectarte con tu ser esencial y reflexionar sobre tus últimas vivencias. Aprovecha esta calma para juntar fuerzas antes de que te vuelvas a poner en marcha. Libra: Tu hexagrama es el 19. Lin: El Acercamiento que te vaticina una etapa excitante, creativa y llena de nuevas oportunidades que tienes que aprovechar. Buscarás a otras personas y participarás en grupos porque te darás cuenta que en la unión estará la fuerza. Escorpio: Tu hexagrama es el 46. Sheng: La Subida dice que tu voluntad y perseverancia te llevarán a la cima. Será un tiempo de realización personal en el que tus virtudes se reconocerán y se te conferirán grandes honores. Puedes sentirte orgulloso de tu triunfo. Sagitario: El I Chin te trae el hexagrama 30. Li: Lo Adherente anunciando un tiempo venturoso en el que aflorará tu maestro interior y te indicará el camino. Le encontrarás sentido a las experiencias que has vivido y tu claridad te permitirá trasmitir un mensaje valioso. Otros te seguirán. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Te toca el hexagrama 7. Shih: El Ejército anunciando un período en el que se presentarán importantes pruebas y desafíos, por eso te convendrá ser muy disciplinado. Aplica la experiencia adquirida e implementa una estrategia para salir victorioso ¡organiza tus fuerzas interiores! Acuario: Esta época luminosa y dorada de tu vida está marcada por el hexagrama 11. Tai: La Paz. Ahora prevalecerá lo mejor que hay en ti y llegarán acontecimientos venturosos. Realizarás una obra importante en confluencia con otro ser. La dicha y el entendimiento reinarán en tus relaciones. Piscis: El hexagrama 35. Chin: El Progreso anuncia una etapa próspera en la que tendrás mucha energía y obtendrás beneficios. Sin que te lo propongas llegarás a ser mucho más valorado y apreciado. Sin embargo, no hay garantías de continuidad así que manéjate con cautela. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 2, 14, 28, 33, 49, 55 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

