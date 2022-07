El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de julio En el ámbito romántico te conviene ser muy cuidadoso. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 24 DE JULIO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Géminis, así que estaremos bastante inquietos, curiosos y con deseos de dialogar. Será un momento ideal para que te contactes con personas que compartan tus intereses y también para que intercambies información. Pero en el ámbito romántico nos convendrá ser cuidadosos, ya que Venus hará una cuadratura con Júpiter y tenderemos a magnificar las cosas. Si amas a alguien acércate con precaución para que nadie salga lastimado. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ACEPTO A LOS DEMÁS TAL COMO SON". Si hoy, 24 de julio estás de cumpleaños… A partir de hoy se reforzará tu necesidad de relacionarte y de intercambiar ideas con otros. Te destacarás en los grupos que frecuentas y elegirás la compañía de personas joviales y divertidas. Ten cuidado con los amores poco realistas o platónicos. La Copa de la Suerte: 10, 15, 28, 33, 62, 86 Aries: Recibirás muchas invitaciones y visitas de parientes y se exaltará todo lo que sea viajes y comunicaciones. Te recomiendo que no te envuelvas en discusiones con nadie, especialmente con las personas más cercanas a ti. Respeta la variedad de opiniones. Tauro: Nuevos contactos y el uso efectivo de las redes te traerán oportunidades para generar ingresos. En asuntos de dinero comenzarás a mejorar notablemente, así que podrás salir de deudas y otras preocupaciones. Contarás con una agilidad especial para hacer negocios. Géminis: Ahora, con la Luna en tu signo, es tiempo de que pienses más en ti. Tendrás la oportunidad de comenzar una etapa completamente nueva y de dejar el pasado atrás. Pero deberás controlar tu carácter ambivalente y tus cambios de humor. Cáncer: Llegan a tu mente viejos recuerdos y tal vez sientas algo de nostalgia por lo que ya pasó. Si pese a que todo va bien, no consigues ser totalmente feliz, pregúntate por qué y comienza a cultivar tu espiritualidad. Pídele a tus seres de luz que te acerquen respuestas. Leo: Los astros iluminarán tu vida social y sentirás deseos de compartir distintas experiencias con tus amigos. En el amor estás en una fase de despedida y cierre de ciclo, no te hagas ilusiones con una persona que no te corresponde como lo mereces. Virgo: Las responsabilidades continuarán llegando y prácticamente no tendrás tiempo de ocio. Escalarás posiciones gracias a tu ingenio, tu adaptabilidad y tu capacidad para arreglar problemas ajenos. Pero aunque las exigencias que hoy enfrentas son múltiples cumplirás tus deberes con alegría. Libra: La Luna estará a tu favor para todo lo que sea viajes y contactos con el extranjero, y podrías iniciar una amistad con alguien de otra región. Además, tendrás la oportunidad de tomar nuevos rumbos y cultivar tu intelecto. Aprovecha para estudiar un idioma. Escorpio: Las circunstancias requerirán que abras los ojos y que hagas uso de tus cualidades de detective para resolver un dilema que te viene atormentando. Además, podrías recibir la ayuda de un familiar para solucionar algunos problemitas de dinero. Sagitario: La Luna en tu signo opuesto traerá a tu vida personas muy divertidas y con ideas afines. Se acabará la soledad y entrarás en un nuevo plano sentimental que te traerá muchas alegrías. Ahora te puede gustar alguien más joven o de menor edad. Capricornio: La clave para tu salud estará en que pongas tu mente en positivo y te mantengas activo. También te recomiendo que inicies una dieta más variada y que lleves a cabo un plan de ejercicios para ponerte en forma y cumplir tu meta de lucir bien este verano. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Los astros te bañarán con buenas vibras y te abrirán nuevas puertas especialmente en el amor. Además, tu popularidad te hará brillar entre los demás y no te faltará el entretenimiento y la diversión. Ponte ropa más moderna para dar una imagen más jovial. Piscis: Pondrás toda tu atención en tu hogar y un proyecto de mudarte o de decorar tu casa se realizará. En tu ámbito familiar se discutirán temas importantes y tú serás el que tenga la última palabra. Pero cuida tu dinero porque estás con bastante tendencia al derroche.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de julio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.