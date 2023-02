El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de febrero Procura mantener la paciencia, la calma y la serenidad: estas cualidades son las que nos permiten construir algo estable y duradero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 24 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz viernes! Les cuento que hoy la Luna se unirá al Nodo Norte en Tauro y hará un sextil con el Sol en Piscis, así que nuestro aprendizaje kármico estará en aprender a disfrutar de nuestros cinco sentidos y de las cosas simples que nos regala la vida. También será oportuno que cultives la paciencia, la calma y la serenidad porque estas cualidades son las que nos permiten construir algo estable y duradero. Comparte tu prosperidad y abundancia con otras personas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL UNIVERSO CUBRE MIS NECESIDADES Y ME PROVEE DE PLACER Si hoy, 24 de febrero estás de cumpleaños… Antiguos vínculos reaparecerán para que les des un cierre positivo. Si en un pasado tuviste dichos inapropiados para con alguien tendrás que compensar tu falta y pedir disculpas. Desarrollarás al máximo tu veta de comerciante para procurarte el porvenir económico que te mereces. La Copa de la Suerte: 1, 34, 57, 62, 87, 89 Aries: Tu vida económica se verá favorecida por una corriente de prosperidad y abundancia. La ayuda que has brindado a otras personas en tiempos pasados te volverá con creces y tu bolsillo estará abultado. Continúa siendo generoso y compartiendo tu fortuna con los que menos tienen. Tauro: Los astros crearán las condiciones ideales para que inicies nuevos emprendimientos en conjunto a seres afines. La oportunidad de ampliar tu campo de acción y renovar tu vida estará presente mediante oportunidades y ofertas. La mezcla de inspiración con sentido práctico te llevará lejos. Géminis: Esta lunación te pondrá más receptivo e introvertido. El contacto con el aire puro y la ingesta de alimentos naturales serán puntos clave para restablecer tu calma interior. Hoy no te atosigues con actividades y trata de hacer las cosas de a una por vez. Cáncer: Los proyectos que hoy inicies tendrán buenas perspectivas, pero no te pongas ansioso y recuerda que cada cosa tiene su tiempo de maduración. Será una buena oportunidad para que agasajes a tus amigos con regalos o los sorprenderás una vez más con tus talentos culinarios. Leo: Este día será ideal para que te pongas nuevas metas en mente y reorganices tu agenda en base a lo más importante. Tus padres o una figura de autoridad estarán dispuestos a darte apoyo económico y créditos. Una estrategia bien elaborada te llevará a la cima. Niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Virgo: Vibrarás en una frecuencia magnética que atraerá hacia ti lo que más deseas. Será un momento propicio para emprender un viaje o para encausar positivamente un tema legal. Sabrás ser un buen guía, protector y consejero para los demás. Libra: Llevarás a cabo importantes transacciones comerciales y desembolsaras más dinero que el acostumbrado. Un estado de alerta puede acarrear sensaciones de tensión o incrementar los temores inconscientes. Profundiza en tu interior investigando la causa de cualquier malestar. Escorpio: Las estrellas auspician momentos plenos de seducción y cualquiera sea tu situación sentimental te ayudará a dejar de estar a la defensiva. Si estás acompañado podrías organizar una velada romántica y si estás buscando pareja esta será una fecha propicia para conocer alguien de tu agrado. Sagitario: Te conectarás con las pequeñas cosas para recuperar el equilibrio. Volcarás tu atención en el trabajo donde serás productivo y te desempeñarás con eficacia. Dale el tiempo que se merece a cada tarea y disfruta de tus actividades sin apresuramientos. Escucha tu reloj interno. Capricornio: Si aún estás solo, habrá buenas nuevas ya que lo que hasta ahora era una simpatía adquirirá más firmeza. Si ya has encontrado a tu amor prepárate para vivir una jornada plena de placer y romanticismo. Disfruta del momento sin reparar en gastos. Acuario: La Luna te brindará la posibilidad de bajar tu rimo acelerado y hacer polo a tierra permaneciendo más tiempo en el hogar. Demuéstrales el afecto a tus familiares con gestos concretos y hazte lugar en la agenda para disfrutar de los placeres de la vida doméstica. Piscis: Te mostrarás más comunicativo y abierto al diálogo. A través de la sutileza de tus gestos y de la ternura de tu tono de voz lograrás mantener la atención de tus interlocutores. Tus anécdotas e historias de vida resultarán sumamente ilustrativas e interesantes.

