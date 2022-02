El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de febrero Es importante que este día abras el oído y escuches los consejos de los sabios. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 24 DE FEBRERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy la Luna continuará su trayecto por el signo de Sagitario y hará un sextil con Saturno. Si quieres que tus asuntos prosperen reconoce cuál de todos tus proyectos tiene mayores chances de concretarse y esfuérzate por desarrollarlo. Recuerda que el entusiasmo tiende a desvanecerse pronto cuando no hay un compromiso sostenido, así que enfócate y disciplínate para que los astros te ayuden a construir una vida más plena y dichosa. Escucha los consejos de los sabios. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL UNIVERSO RECONPENSARÁ MIS ESFUERZOS". Si hoy, 24 de febrero estás de cumpleaños… Durante este ciclo darás comienzo a un nuevo proyecto de vida. Te darás cuenta de que la oportunidad de crecer está en tus manos. Es posible que te radiques en otra región o que comiences a estudiar una carrera. Alguien muy experimentado guiará tus pasos. La Copa de la Suerte: 5, 21, 48, 56, 83, 99 Aries:Se destrabarán los asuntos legales y avanzarás en el campo de los estudios o se abrirán puertas en el exterior. La pereza tratará de tentarte, pero tú no deberás darles crédito a las falsas excusas. Aprovecha esta oportunidad de crecimiento y expansión. Tauro:Se acabará el tiempo de la negación porque ahora serás capaz de mirar a la verdad a la cara. Tendrás la valentía necesaria para enfrentar tus miedos más profundos y para liberarte de viejas ataduras ¡no desaproveches la oportunidad de crecer! Renacerás como el ave fénix. Géminis:Buscarás compañía e interactuarás con otras personas. Será un momento propicio para crear alianzas tanto en el plano comercial como el afectivo. Descubrirás que la vida se vuelve más interesante cuando existe el deseo de compartir y hay espíritu de colaboración. Cáncer:Tu cuerpo es como un templo o un recinto sagrado que contiene tu ser así que cuídalo y mantenlo impoluto. Evita especialmente las gaseosas y el alcohol y, de ser posible, solo ingiere alimentos caseros. Recuerda que la salud es la base de la felicidad. Leo:Se encenderá una chispa en tu ser y tu estado de ánimo mejorará notablemente. Este será un día especial para dedicarte exclusivamente a hacer lo que te gusta, lo que deseas lo tendrás, así que te aconsejo que pienses muy bien lo que quieres. Virgo:Sentirás deseos de pasar más tiempo en el hogar. Tus amigos y conocidos te insistirán para que salgas con ellos, pero si aceptas sus invitaciones dispersarás tus energías. Mejor permanece en tu círculo íntimo y abócate de lleno a tus familiares. Libra:Tu mente se despertará, te vincularás abiertamente con los que te rodean y estarás dispuesto a dialogar sin prejuicios. Una vibración de fraternidad y compañerismo se extenderá en tus relaciones cercanas. Andarás nuevos caminos de la mano de otro ser. Escorpio:Organizarás tu economía y harás una lista de prioridades para determinar cuáles serán tus próximas inversiones. Recuerda que no obtendrás lo que necesitas soñando despierto o armando castillos en el aire. Administra tus finanzas y tu dinero con sabiduría. Sagitario:La energía astral del día te ayudará a enfocarte y avanzar en las cuestiones que más te interesan. Últimamente has estado un poco absorbido en los asuntos familiares y esto te restó energía. Ahora sentirás con todo tu ser que es tiempo de ocuparte de ti. Capricornio:Habrá un clima propicio para que perdones viejas ofensas y para que muestres tu cara más piadosa. A veces eres un poco intransigente frente a los errores y esta actitud no te ayuda a evolucionar espiritualmente. Muéstrate compresivo e intenta ponerte en el lugar del otro. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Hoy te conectarás con personas de diferentes edades, ideologías y costumbres que te aportarán una buena cuota de alegría y optimismo. Cierra los ojos y visualiza un nuevo proyecto de vida en el que te sientas más dichoso y más pleno. Piscis:Te vas a comprometer y elevar tu nivel de trabajo para asumir nuevas responsabilidades. Las excusas y las justificaciones están de más cuando se trata de ascender así que demostrarás lo que puedes hacer. Si estás desempleado, puertas se abrirán.

