El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de enero Repite afirmaciones que te ayuden a fortalecer tu campo magnético y así no se te acerquen energías negativas. Presta atención a lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 24 DE ENERO ¡Feliz martes! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Piscis y activará una cuadratura con Marte en Géminis, por eso nuestro mundo emocional se verá influenciado por los impactos externos. Tu estado anímico podría afectarse por cualquier cuestionamiento o comentario fuerte que provenga de tu ambiente. Mi sugerencia es que repitas afirmaciones de poder que te ayuden a fortalecer las barreras de tu campo magnético de manera que no se te acerquen energías negativas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS GUARDIANES INTERIORES ME MANTIENEN A SALVO". Si hoy, 24 de enero estás de cumpleaños… Decreta que dedicarás este nuevo ciclo a ti mismo y que antepondrás tu propio bienestar. Piensa en un proyecto de vida a largo plazo que te haga feliz. En cuanto al dinero, deberás estar atento porque los astros te predisponen a algunos olvidos y confusiones. La Copa de la Suerte: 8, 30, 51, 56, 61, 84 Aries Un ciclo lunar está concluyendo y eso puede producirte una sensación de mayor fragilidad, tanto en el plano físico como en el mental. Trata de evitar las actividades que te demanden demasiada energía y las aglomeraciones de gente. El contacto con el agua te ayudará a relajarte. Tauro En este día pueden surgir situaciones conflictivas en tu ámbito social y esto podría provocarte nerviosismo y tensión. Mi consejo es que no mezcles los asuntos de dinero con la amistad, ya que corres peligro de que tus vínculos se resientan. Géminis Los tránsitos planetarios indican la necesidad de que bajes los niveles de individualismo y que seas más empático en la esfera del trabajo. Si te muestras competitivo, solo conseguirás acarrear con una imagen negativa y estropearás tu reputación. Cáncer Llegó el momento de salir del laberinto, ya que la mayoría de tus temores son infundados. A través de la fe irás disipando todos esos fantasmas y pensamientos acechantes que te impiden fluir por una corriente positiva. Recibirás una señal que te indicará el camino. Leo No es aconsejable llevar adelante negocios con personas que apenas conoces, así que cuando elijas a tus aliados comerciales controla tus expectativas y diferencia tus fantasías de la realidad. Una imaginación desbordante en asuntos de dinero podría convertirte en presa fácil de estafadores. Virgo Tus alianzas serán puestas a prueba hoy y deberás cambiar tu actitud si quieres que todo vaya mejor. No intentes someter a nadie o retenerlo a tu lado por la fuerza. A través de la empatía tendrás mayores oportunidades de llegar al corazón del otro. Libra Si trabajas a un ritmo muy acelerado deberás tomar algunos recaudos para no tensionarte. Salir a correr, andar en bicicleta o practicar natación te ayudará a descargar las vibras negativas y a renovar tus energías. No te expongas al estrés. Escorpio Por la tarde te dedicarás a ti, a hacer actividades que te producen placer y a tus pasatiempos preferidos. En cuanto a lo sentimental tendrás que tener cuidado porque los celos podrían jugarte una mala pasada. No abuses de la buena voluntad de aquel que te ama. Sagitario En tu vida familiar habrá cambio de roles. Cualquier vicisitud será superada si logras que prevalezca un sentimiento de unidad. Deja atrás las tendencias individualistas, entrégate y juégate por los tuyos. No escuches a personas externas que quieren encender la mecha del conflicto. Capricornio Será importante que profundices el diálogo con tus seres cercanos. Aunque estés ocupado te sugiero que dispongas de un rato para escuchar lo que el otro tiene para decirte y recuerda que una conversación siempre es entre dos. Recibirás un mensaje que te encenderá al rojo vivo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Bajo la influencia de la luna en tu sector de la economía te preocuparás por el sustento y te propondrás pagar deudas si es que las tienes. Pero no caigas en la tentación de buscar dinero rápido a través del juego y las apuestas porque te arrepentirás. Piscis Tu mayor interés será regar el jardín de tus sueños y de tus fantasías más creativas, pero las presiones hogareñas amenazarán con romper tu burbuja. Diles a los miembros de tu familia que respeten tus decisiones y que no busquen problemas donde no los hay.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.