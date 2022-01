El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de enero Esta semana Marte ingresará en el signo de Capricornio. Mira cómo este fenómeno impactará a tu signo, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 24 DE ENERO Y eso mi gente bella, esta semana Marte ingresará en el signo de Capricornio. Este tránsito sucederá del 25 de enero al 6 de marzo, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Tendrás que renunciar a algunos entretenimientos pasajeros y concentrar tu energía en asuntos importantes. Las decisiones que tomes en este periodo impactarán sobre otras personas. La disciplina y el auto control serán claves para que puedas alcanzar tus objetivos. Tauro: Será un período en el que necesitarás mayor libertad. Tendrás la posibilidad de explorar y conocer nuevos campos. Es posible que te surja un viaje o se te presente una oportunidad única que enriquezca tu vida ¡no temas aventurarte a lo nuevo! Géminis: Tu vida erótica cobrará dinamismo y lograrás vencer algunos complejos que te cohibían en el lecho. Además estarás muy decidido en el campo de las finanzas e implementarás estrategias muy elaboradas para conseguir lo que quieres. A la hora de negociar serás implacable. Cáncer: Estarás rodeado de personas muy decididas que te motivarán, pero cuidado con dejarte amedrentar porque solo tú eres dueño de tu vida. Será muy importante que actúes de acuerdo a tu propia voluntad y que no hagas nada que no deseas. Leo: Será un período en el que estarás hiperactivo y podrás resolver asuntos cotidianos que estaban pendientes. Podrías aprovechar para realizar entrenamiento físico e implementar una rutina de ejercicios diarios. Pero no olvides proteger las articulaciones y hacer estiramientos previos. Virgo: Será una etapa en la que te darás prioridad y harás méritos para acaparar las miradas de los seres que te rodean y te animarás a ejercer liderazgo. Si tienes hijos, prepárate porque te demandarán más energía y probablemente te toque aplicar algunos correctivos. Libra: En esta etapa asumirás un rol de mayor autoridad en el seno del hogar. Estarás muy territorial y delimitarás tu espacio enérgicamente, pero evita caer en actitudes autoritarias. Será una excelente ocasión para que encares remodelaciones y arreglos en tu vivienda. Escorpio: Es posible que resuelvas algunos trámites pendientes, que viajes o que estrenes un nuevo vehículo. Además, estarás muy directo, pero cuidado porque con tus palabras podrías abrir grandes heridas. Una vez que dices algo luego es muy difícil dar marcha atrás. Sagitario: Tus finanzas se reactivarán y a la hora de manejar dinero serás como un as. Debes estar alerta porque la oportunidad de prosperar estará presente. Si piensas pedir un aumento aguarda el momento indicado para que puedas obtener la respuesta deseada. Capricornio: Será un período muy vigorizante, así que te reactivarás y tomarás decisiones que tendrán un impacto a largo plazo. Será muy importante que concentres tu energía en tus objetivos principales y que seas persistente. Se presentarán desafíos, pero gracias a tu motivación los superarás. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: En este tiempo ciertos fantasmas podrían volver al asecho. Especialmente podrían reavivarse viejas rivalidades que habían caído en tu olvido. Tómalo como una segunda oportunidad para encontrar una solución definitiva a tus temas pendientes. Pide ayuda a tus seres protectores. Piscis: Conocerás gente muy emprendedora que te abrirá puertas y será un periodo excelente para que realices actividades grupales o para que participes en emprendimientos comunitarios. Cuidado porque podrían surgir algunas rivalidades con amigos, así que no entres en conflictos innecesarios. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 3, 25, 45, 56, 78, 94

