El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de diciembre Se acerca un tiempo de cambios que te permitirá quitar del corazón cualquier espina de dolor. Presta atención al mensaje que tiene El Niño Prodigio para cada signo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 24 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz sábado de Nochebuena! Mi más profundo deseo para esta ocasión tan especial es que reconstruyas todo tu ser, que emerja lo mejor de ti y puedas estrechar los lazos de unión con tus seres queridos. Te cuento que debido a los contactos de la Luna con Plutón y Neptuno habrá un escenario de cambios que te permitirá quitar del corazón cualquier espina de dolor. Recuerda que cuando combinamos compasión, agradecimiento y perdón obtenemos una fórmula maestra verdaderamente sanadora y poderosa. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS VÍNCULOS CERCANOS SE CURAN Y SE TRANSFORMAN". Si hoy, 24 de diciembre estás de cumpleaños… Cumples años con cinco planetas en Capricornio, así que tus cualidades esenciales estarán potenciadas y a la hora de accionar tendrás disponible un cúmulo de herramientas útiles. Tus encantos aflorarán e irás definiendo un estilo mucho más atractivo y seductor. La Copa de la Suerte: 14, 28, 66, 73, 82, 95 Aries: En esta Nochebuena tu actitud tenaz, comprometida y luchadora se convertirá en un modelo a seguir. Te sentirás honrado por la admiración que generas en los demás y te tomarás tu rol destacado muy en serio. Pondrás algunos seres desamparados bajo tu ala. Tauro: En esta Nochebuena recibirás la visita de personas que viven lejos y también comenzarás a explorar otros horizontes con mayor libertad. Abre tu mente y acepta otras formas de pensar, enriquecerás tu vida si te relacionas con seres de otros países y culturas. Géminis: En esta Nochebuena hay posibilidades de que recibas un dinero extra. Además, la energía astral te concederá el poder de llevar a cabo una gran transformación. Analízate, escribe una lista de todo lo que quieres dejar atrás y decreta que ya no quieres sufrir más. Cáncer: Esta Nochebuena serás como un imán que atrae a tu vida personas muy influyentes que te ayudarán a alcanzar lo que te propones, pero deberás vencer tu inseguridad. Recuerda que las relaciones con los demás son como un espejo que te devuelve todo lo bueno o malo que proyectes. Leo: En esta Nochebuena se impone que hagas una vida sana, si quieres sentirte bien. Percibe la relación que existe entre tu cuerpo y tu mente, y desintoxica tu organismo. Tus energías aumentarán a medida que te liberas de viejos rencores. Practica el perdón, que todo lo cura. Virgo: Esta Nochebuena te traerá momentos memorables para todo lo que sea romance, placer y creatividad. Llegó la hora de demostrar tus talentos y lograr todo el reconocimiento que mereces. Tu reto será aprender a expresar toda la riqueza que tienes en tu interior. Libra: En esta Nochebuena querrás honrar y agasajar a tus familiares como muestra de agradecimiento por todo lo que te dieron. Hay grandes posibilidades de que tu casa sea centro de reuniones. Con tus gestos y atenciones lograrás que tus seres queridos se sientan orgullosos de ti. Escorpio: En esta Nochebuena estarás favorecido para terminar discusiones viejas. También tendrás la oportunidad de retomar el diálogo con personas que no veías hace tiempo. Toma conciencia del gran poder que tienen tus palabras y úsalas en el momento justo para ayudar y no ofender a nadie. Sagitario: En esta Nochebuena cosecharás los frutos de lo que sembraste con dedicación, paciencia y esfuerzo, y disfrutarás al máximo de tu bienestar. El deseo de manifestar tu afecto a través de obsequios y regalos será muy grande. Te sentirás estable, próspero y sólido. Capricornio: Esta Nochebuena tendrás la pasión y la voluntad necesaria para transformarte y perseguir nuevos objetivos. Tu magnetismo y capacidad para mandar, y dirigir se incrementarán. Utiliza tu poder para dejar tu sello personal y transformarte positivamente. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: En esta Nochebuena deja ir todo lo que te atrasa y todos esos temores que solo logran limitarte. Se estimularán tus facultades para la intuición, tendrás sueños premonitorios y pálpitos muy acertados. Recuerda que los valores espirituales cuentan más que los materiales. Piscis: En esta Nochebuena estarás rodeado de personas que comparten tus mismos ideales y que se unen a ti con fines humanitarios. Cuanto más colabores con los demás, más te ayudará el destino a cumplir tus propios sueños. Pon tu mente en el futuro y acepta los cambios.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.