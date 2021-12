El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de diciembre Trata de que esta noche buena prevalezca un espíritu de colaboración mutua. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 24 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que hoy la Luna transitará por Virgo desde donde hará aspectos muy armónicos con el Sol y con Urano. Por eso tu empeño y dedicación te permitirán avanzar a un ritmo más rápido del habitual y podrás renovar tus energías. Si estás organizando una reunión con amigos o familiares no te sobrecargues y trata de repartir las tareas equitativamente. Trata de que esta noche buena prevalezca un espíritu de colaboración mutua. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "HOY CAPTO LA MARAVILLA DE LA VIDA CON NUEVOS OJOS". Si hoy, 24 de diciembre estás de cumpleaños… En lo que respecta a las relaciones de pareja prepárate para vivir experiencias profundas y comenzar una etapa completamente nueva. Si quieres que tus vínculos prosperen deberás aprender a respetar los deseos del otro. En el amor es tiempo de controlar menos y entregarse más. La Copa de la Suerte: 3, 24, 38, 43, 54, 89 Aries: Tus padres o alguna otra figura influyente reconocerán los esfuerzos que realizas diariamente y te brindarán una ayuda concreta a fin de que puedas mejorar tu realidad cotidiana. Pequeños gestos que normalmente pasan desapercibidos se volverán muy relevantes para ti. Tauro: Tu creatividad, tus habilidades y tu forma singular de hacer las cosas serán reconocidas por todos. Es posible que surja la oportunidad de un viaje o que conozcas a alguien que te ayude a encaminar un proyecto personal importante. Si tienes hijos lograrás inculcarle excelentes valores. Géminis: La luna moverá tu mundo emocional y te pondrá muy perceptivo. Luego de indagar hábilmente descubrirás algo que tus familiares te mantenían oculto y esto en un principio podría irritarte. Pero no te dejes llevar por la crítica, adopta una actitud más comprensiva. Cáncer: Hoy podrías caer en las redes de alguien que hace tiempo te demuestra su interés, y lo cierto es que los halagos que recibas provendrán de un lugar sincero. Ahora dedícate a observar y escuchar propuestas, no niegues oportunidades de antemano. Leo: Los temas económicos rondarán por tu mente. Pronto tendrás que sentarte y analizar detenidamente las estrategias comerciales que pondrás en marcha. Tómate el trabajo de ordenar tus cuentas porque esta conducta hará que mejore tu relación con el dinero. Virgo: Será un día dinámico en el que estarás lleno de iniciativa y creatividad. Además, sentirás deseos de reunirte y organizar una celebración a tu propio gusto y medida. Contarás con un magnetismo especial que causará admiración en las personas que te rodean. Libra: Continuarás propenso a absorber las preocupaciones y problemas de los demás como si fueran propios. Recuerda que no eres un paño de lágrimas. Busca ese espacio para la introspección ya que en tu interior encontrarás la calma que necesitas. Escorpio: Lograrás un excelente nivel de diálogo y notarás que tu vida social avanza por los mejores senderos. Pondrás en funcionamiento proyectos que beneficien a la mayoría y actuarás pensando en el bien común. Cada acción positiva renovará tus esperanzas. Sagitario: Hoy te resultará fácil concentrarte y eliminar todo lo que te distrae de tu objetivo principal. Buscarás poner tus cosas en orden y tendrás el control necesario para llevar adelante las tareas que venías postergando. Gracias a tu buen criterio te convertirás en un referente. Capricornio: Hay buenos augurios para todo lo relacionado con el extranjero o para que recibas la visita de personas que viven lejos. Te trasladarás o planificarás cada detalle del viaje de tus sueños. Tomarás consciencia de que cuentas con muchas herramientas para concretar tus fantasías. Acuario: La ayuda económica que estabas esperando llegará en el momento preciso así que si has pedido préstamos o financiamiento hay grandes chances de que te los concedan. Tomarás conciencia de que cuentas con valiosas herramientas y estrategias para superar las crisis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Hoy sentirás que la atmósfera reinante te invita a relacionarte, especialmente en el ámbito romántico. Decídete a mejorar algunos aspectos de tu comportamiento como la falta de claridad y verás como todo cambia a tu favor. Los pequeños gestos de acercamiento serán valorados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.