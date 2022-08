El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de agosto Hoy se celebra el día de San Bartolomé a quien se le pide alejar energías malignas. Mira lo que te deparan los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO ¡Feliz miércoles, mi gente linda! Les cuento que hoy se celebra el día de San Bartolomé a quien se le pide para alejar energías malignas. Paralelamente, Marte, el planeta rojo, tendrá un rol protagónico por las configuraciones que hará con el Sol y la Luna, así que estarás con una energía extraordinaria. Será un día excelente para los que se dedican a actividades artísticas o recreativas y a la educación de niños y adolescentes. Pero no descuides los detalles porque, al final, harán la diferencia. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY DESPIERTO Y CENTRADO, DOY EN EL BLANCO". Si hoy, 24 de agosto estás de cumpleaños… Este será un ciclo en el que se incrementará tu avidez por aprender. En tus búsquedas podrías descubrir nuevos caminos para elevar tu espíritu como el yoga o la meditación. Establecerás una conexión profunda con tus ancestros de la rama masculina. La Copa de la Suerte: 10, 33, 41, 67, 83, 99 Aries: Las lecturas ágiles, los espectáculos de humor, los juegos de ingenio ahora te entretendrán y estimularán tu mente. Será un buen momento para divertirte con tus hijos, incluso sentirás que recuperas tu espíritu infantil. También será un momento propicio para los juegos de azar. Tauro: Sentirás la necesidad de "echar raíces" por lo que será un buen momento para rentar una propiedad o para solicitar un préstamo para una vivienda. Gran parte de tu actividad se concentrará en tu casa, evita las actitudes autoritarias para que no se estropee el buen clima. Géminis: Estarás muy ocupado con llamadas telefónicas, comunicaciones y traslados ¡no tendrás tiempo para aburrirte! Tanto ajetreo podría ponerte nervioso, por eso deberás cuidarte para no cometer errores por falta de atención o apuro. Será un buen momento para tomar un curso de capacitación. Cáncer: El plano de la economía comenzará a activarse, te sentirás más ambicioso y te esforzarás por ganar más y alcanzar mejores posiciones. Será un buen momento para decidir si estás satisfecho o no con tu situación financiera e implementar las modificaciones necesarias. Leo: Se renovarán tus energías y te sentirás muy dinámico. Te convertirás en el centro de atención y aflorará a la superficie una nueva versión de ti mismo, mucho más auténtica y carismática. Programa tu intención para lograr lo que te propones. Virgo: Será un buen momento desahogarte a través de la escritura y dejar plasmadas aquellas emociones que tienes en ti. Ya encontrarás el momento oportuno para expresarlas y compartirlas con alguien más. Valorarás a quien está a tu lado por sus cualidades interiores. Libra: Ahora te conviene cultivar la vida social y relacionarte con personas que te aporten un punto de vista más flexible para que puedas encontrar caminos alternativos. También será importante que puedas mostrarle al mundo tus valores ya que tienes mucho que aportar a tu comunidad. Escorpio: En el plano profesional aumentará tu carisma y lograrás deslumbrar a los demás con tus capacidades. Será un buen momento para organizar y llevar adelante nuevos emprendimientos laborales. Es posible que comiences un nuevo trabajo o una actividad más independiente. Sagitario: Ahora sentirás ganas de experimentar y de lanzarte a la aventura, y todo lo que hagas tendrá un sello personal. Por otro lado, algunas personas se opondrán a tus planes, pero puedes volcar la situación a tu favor demostrando que tu esfuerzo es valioso. Capricornio: Se agudizará tu olfato para las finanzas, captarás las oportunidades que normalmente te pasan desapercibidas y elaborarás nuevas estrategias para negociar. Serás muy hábil para detectar las intenciones ocultas de los demás. Es posible que alguien te revele algún secreto. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Será un momento ideal para que generes nuevas alianzas y hagas un ingreso triunfal en un nuevo círculo social. Irás a sitios donde tendrás el lujo de rodearte de personas con renombre, prestigio y éxito. Podrías encontrar un nuevo amor en algún evento. Piscis: Será conveniente que te alimentas bien, que ingieras vitaminas para subir las defensas naturales de tu organismo y que evites exponerte a los cambios bruscos de temperatura. También será una buena oportunidad para inscribirte en un gimnasio o para comenzar la práctica de un deporte.

