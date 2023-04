El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de abril ¡Mercurio el planeta de la comunicación entra en modo retrógrado! Te cuento cómo impactará esto a tu signo en los próximos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 24 DE ABRIL Hoy les cuento que Mercurio, el planeta de la comunicación, está retrógrado en el signo de Tauro. Este aspecto astrológico que comenzó hace unos días se prolongará hasta el 15 de mayo, así que te diré cómo impactará en tu signo. ¡Presta atención! Aries: Se te ocurrirán negocios geniales que te permitirán generar una plataforma de mayor autonomía e independencia en el plano económico. Pero debes dejar que tus ideas vayan madurando y encontrando sus vías naturales de concreción. Mientras tanto estudia el terreno, no hay razón para apurarse. Tauro :Tendrás instancias de gran claridad mental. Nuevos proyectos personales darán vueltas por tu cabeza y del resultado de estos pensamientos surgirá nada menos que tu porvenir. Repasa tus planes punto por punto y asegúrate de contar con una buena pista de aterrizaje porque pronto remontarás vuelo. Géminis: Retomarás algunos asuntos del pasado y le darás un cierre definitivo, así que, de aquí en más, podrás estar mucho más ligero de equipaje. También será importante que promuevas la reflexión y evites el bullicio para escuchar atentamente lo que dice tu voz interior. Cáncer: A la hora de elegir las personas con las que vas a relacionarte tómate un tiempo. Hay algunos vínculos que solías frecuentar que cumplirán su ciclo y, simultáneamente, nuevas amistades golpearán a tu puerta. También harás algunas modificaciones en relación al futuro. Leo: En el plano profesional evaluarás diferentes propuestas, considerarás la posibilidad de cumplir nuevas funciones o inclusive de asumir otro cargo. También podrían surgir viajes por temas laborales. Antes de empeñar tu palabra fíjate cuál de todas las opciones se ajusta a tus objetivos. Virgo: Los asuntos vinculados a viajes, estudios y trámites legales podrían sufrir algunas demoras durante estos días. Si sueles comerciar con otras regiones o necesitas enviar o recibir dinero del exterior no te impacientes si los tiempos se retrasan. Confía y sintonízate con en el ritmo natural de la vida. Libra: Ese préstamo que solicitaste puede tardar en llegar, así que te recomiendo que no dependas de otros para cerrar tus cuentas. También podrían demorarse los trámites vinculados con herencias y sucesiones. Aprovecha para pensar tus movimientos financieros. Escorpio: En el plano romántico entrarás en un proceso de negociación así que tendrás que analizar que estás dispuesto a ceder para llegar a un punto de acuerdo. También te convendrá ser claro a la hora de plantear tus expectativas. Si estás soltero te debatirás entre dos personas. Sagitario: Será un período óptimo para que te ocupes de tu salud y bienestar físico así que aprovecha para hacerte los chequeos de rutina y para visitar a tu médico de cabecera. En el trabajo pueden surgir cambios de horarios o entredichos con tus compañeros, no te apresures a sacar conclusiones. Capricornio: En el amor cuidado con hacer declaraciones o afirmaciones apresuradas porque tu mente y tu corazón tardarán en ponerse de acuerdo. Si alguien te hace una propuesta romántica escúchala atentamente y tomate unos días para responder. No te comprometas si tienes dudas o cuestionamientos. Niño Prodigio Horóscopo Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Las operaciones comerciales vinculadas a inmuebles o bienes raíces sufrirán demoras. Con tus familiares podrían surgir diferencias de opinión o pequeños desencuentros debido a inconvenientes para compaginar agendas. A nivel afectivo te irá mejor sí respetas la posición del otro. Piscis: Si tenías pensado comprarte un carro, mudarte o actualizar tu permiso para conducir, ármate de paciencia porque todo avanzará en cámara lenta. También podrían surgir malos entendidos en las conversaciones si te aferras demasiado a tus ideas. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 8, 30, 52, 59, 73, 86 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

