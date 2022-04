El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de abril Asume un rol activo y constructivo dentro de tu comunidad. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 24 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz domingo! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Saturno en el signo de Acuario, por lo que tendrás la oportunidad de moldear un nuevo proyecto vida. Hoy en día tienes la ciencia y la tecnología a tu favor para avanzar. Te sugiero que no te quedes estancado mirando cómo cambia el mundo como si fueras un simple espectador y que te fijes metas para renovarte y ser parte de estos nuevos tiempos. Asume un rol activo y constructivo dentro de tu comunidad. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "REEMPLAZO LOS VIEJOS HÁBITOS POR UNOS MÁS POSITIVOS". Si hoy, 24 de abril estás de cumpleaños… Este será un ciclo en el que tendrás importantes logros. Llegará ese asenso o esa jefatura tan esperada. Las responsabilidades aumentarán pero te sentirás realizado cuando finalmente te encuentres en la cima. Las amistades te ayudarán a matizar las obligaciones con un toque de distracción. La Copa de la Suerte: 1, 15, 38, 44, 69, 95 Aries Renovarás tu vida a través de proyectos. Las personas que te rodean aportarán ideas y te ayudarán a mirar el futuro desde una perspectiva más objetiva. Tus sueños pueden convertirse en realidad si estás dispuesto a trabajar duro. Persiste en tus ideales. Tauro Muchas personas te tomarán como un referente. Las responsabilidades y el deber adquirirán preponderancia y por momentos puedes sentirte bajo presión. Establece objetivos y prioridades, no gastes tu energía en cuestiones superfluas porque la necesitarás para resolver asuntos más importantes. Géminis Si te decides a realizar un viaje asegúrate de no dejar cabos sueltos y trata de organizarte para no encontrarte con inconvenientes en el camino. La suerte estará de tu lado siempre que no te saltees ningún paso. Sigue a rajatabla lo que marca la ley. Cáncer Sentirás la necesidad interna de emprender cambios y también de liberarte de algunas ataduras. Si hay un vínculo que se te está haciendo insostenible llegó el momento de cortarlo en forma definitiva. Deja que lo que se tenga que ir se marche finalmente. Leo Las relaciones y todo lo concerniente a la vida social estarán en primer plano. Se presentarán en tu vida personas comprometidas con una propuesta muy concreta. Están dadas las bases para que formes sociedades y alianzas que perdurarán a través del tiempo. Virgo El ritmo vertiginoso que en el que vives no pasará inadvertido para tu cuerpo y si no haces algo a tiempo el estrés acumulado puede traerte complicaciones. Haz ejercicio físico para mejorar la circulación, para descargar la energía nerviosa y para oxigenar tus pulmones. Libra Una propuesta muy sólida sacudirá tu vida amorosa y ante la posibilidad de quedar atado podrías entrar en pánico. Pero intenta comprometerte con lo que sientes porque de esa forma lograrás una vida más plena y dichosa. Si tienes hijos aprende a ponerles los límites. Escorpio El ámbito del hogar cobrará relevancia y será fundamental que pongas algunas reglas de convivencia. Es que, lo quieras o no, te convertirás el jefe familiar asique te tocará poner fin a la anarquía reinante. Ejerce plenamente tu rol de mando. Sagitario Estarás rodeado de personas de amplia experiencia con las que podrás charlar de los asuntos que te preocupan. Escucha las críticas si son constructivas y no te sientas juzgado si te marcan un error. Recuerda que el verdadero aprendizaje se basa en la humildad. Capricornio Los temas de dinero cobrarán relevancia y abocas tu energía en diseñar planes para aumentar tus ingresos. No te cierres a los consejos o sugerencias que puedan brindarte tus amigos. Recuerda que el panorama es más completo si lo ves de diferentes perspectivas. Acuario Te sentirás con fuerzas para encarar nuevas iniciativas y puedes estar seguro que tus acciones dejarán una huella única e indeleble. Diferentes personas se acercarán a ti y eso renovará tu entusiasmo por continuar en marcha ¡sigue tus pálpitos, una estrella te guía! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis Corta con las cadenas que te atan y conecta con una realidad superior. Eres una persona muy espiritual y sintonizar con las vibraciones elevadas te renovará. No hace falta que salgas a buscar afuera lo que llevas dentro, cultiva una relación de amistad contigo mismo.

