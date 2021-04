El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de abril Ojo con las nuevas personas que podrían llegar a tu vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SÁBADO, 24 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente, feliz y bendecido sábado! Les cuento que en este día Venus se asociará a Urano desde donde hará un fuerte aspecto con Saturno. Será un momento de renovación en lo que respecta a tus relaciones. Te sugiero que respetes la independencia y el espacio de tu pareja, si la tienes. Si alguien toma una distancia mejor no insistas y confía en que es por una buena causa. Además, algunas personas nuevas podrían llegar a tu vida, no le cierres la puerta, pero tómate un tiempo para conocerlas. AFIRMACIÓN DEL DIA: "MIRO LOS CAMBIOS CON BUENOS OJOS". Si hoy, 24 de abril, estás de cumpleaños… Tu círculo de amistades se ampliará y te encontrarás compartiendo un momento extraordinario junto con personas nuevas y originales. Te propongo que disfrutes de la variedad y que aproveches esta oportunidad única para experimentar diferentes sensaciones. Tendrás vivencias inolvidables. La Copa de la Suerte: 2, 15, 47, 72, 84, 93 Aries Las horas de la mañana serán ideales para que ordenes tus cajones y hagas un poco de limpieza en tu casa. Por la tarde podrías aprovechar para reactivar tu vida social participando de alguna reunión o salida. Interactuar con otras personas renovará tus aires. Tauro Si estás preocupado por tu estética corporal te convendrá implementar algunos hábitos de cuidado y mantenimiento físico. Por eso será muy buena idea que hagas gimnasia o que realices algún tratamiento para que tu piel se mantenga suave. Si eres constante obtendrás resultados. Géminis Si te sientes un poco exigido mejor respira hondo y no desesperes porque los asuntos que hoy te abruman pronto tomarán su cauce natural. Te sugiero que te des un tiempo en el día para practicar tu hobby preferido o para hacer algo que te gratifique. Cáncer Hoy podrías sentir la tentación de imponer tu voluntad o de actuar de una manera un tanto autoritaria. Te sugiero que tengas en cuenta la opinión de tus seres queridos antes de tomar una decisión. No te dejes dominar por los impulsos. Leo Aprovecha la mañana para hacer compras y para ármate de un stock con la mercadería que consumes a diario. Por la tarde, habrá un cambio de Luna que despertará tus deseos de mantenerte informado. Trata de leer y mirar las noticias para enterarte de las novedades. Virgo Te sugiero que hagas una lista de prioridades y que planifiques tu agenda de los próximos días, porque si te organizas, lograrás un mayor nivel de eficiencia. Si surge algún gasto extra, antes de desembolsar el dinero, pide presupuestos y evalúa las distintas opciones. Libra Te sugiero que comiences el día meditando, rezando, o generando un momento reflexivo. También podría ser buena idea que hagas un pequeño ritual de purificación desprendiéndote de algún objeto del pasado. Por la tarde estarás listo para dar vuelta la página. Escorpio Si tienes un sueño o un nuevo proyecto en mente pide ayuda a las personas que te rodean. Cerca de ti tienes más de un amigo dispuesto a brindarte una mano solidaria. Te sorprenderá lo lejos que pueden llegar con la colaboración de un grupo. Sagitario En las primeras horas del día tendrás que cumplir con algunos compromisos sociales que requerirán que estés muy atento y de punta en blanco. Por la tarde habrá un cambio de Luna que te permitirá renovarte y descomprimir las tensiones acumuladas ¡libérate! Capricornio Hoy podrás aplicar la sabiduría que te dejaron las recientes experiencias de vida y esto te dará ánimos para seguir avanzando. Por la tarde, es posible que tengas que acudir a un compromiso social que te exigirá poner en práctica tus habilidades diplomáticas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Si tienes pendiente realizar un estudio importante o alguna pequeña intervención de salud las horas de la mañana serán las indicadas. Por la tarde, estarás bendecido por el cambio de Luna que impactará de una manera muy positiva en tu estado anímico. Te sentirás optimista. Piscis Te darás cuenta que de que si afrontas los desafíos acompañado la vida es más fácil y aceptarás la ayuda que te ofrecen. Por la tarde crecerán tus deseos de intimar y de compenetrarte con otros ser, a la hora de las verdad pon en juego tus métodos de seducción.

