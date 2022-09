El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de septiembre Tienes que reformular tu vida cotidiana y la manera en que te organizas en el trabajo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que, a partir de hoy Mercurio, que se encuentra retrógrado desde el 9 de septiembre, ahora retrogradará desde Virgo, hasta el 2 de octubre, así que estaremos muy críticos, introvertidos y analíticos. Es posible que surjan demoras administrativas que entorpezcan tu funcionamiento diario y tendrás que ser muy minucioso para poder resolverlas. Además, tendrás que reformular tu vida cotidiana y la manera en que te organizas en el trabajo. Te darás cuenta de que los detalles hacen la diferencia. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DETECTO FALLAS Y BUSCO LA MANERA DE SOLUCIONARLAS". Si hoy, 23 de septiembre estás de cumpleaños… Se presentan excelentes oportunidades para sociabilizar y para ampliar tu círculo de relaciones. Pero también tendrás que despedirte de algunos vínculos del pasado que se habían tornado un tanto mecánicos. Descansar las horas recomendadas favorecerá tu salud. La Copa de la Suerte: 5, 21, 35, 51, 69, 76 Aries: Las trabas burocráticas podrían despertar tu enojo, así que, aunque la paciencia no es tu fuerte será mejor que la cultives. Termina de ordenar papeles, archivos y asuntos pendientes y poco a poco tu mente estará más despejada para trabajar con eficiencia. Tauro: En el amor una insinuación relacionada con un viaje o paseo, y mucha diversión, te sorprenderá. Vence tus prejuicios mentales y anímate a relacionarte con personas que piensan diferente. Pero no digas nada comprometedor si aún no estás convencido de lo que sientes. Géminis: Mercurio, tu planeta regente, podría traerte dificultades en la comunicación con tus familiares. Además, tus palabras no fluirán con facilidad y tenderás a callar tus emociones profundas. Si vas a cerrar una operación inmobiliaria lee muy bien la letra chica. Cáncer: Comienza un período propicio para que reúnas información que usarás más adelante. A la hora de comunicarte deberás escoger las palabras precisas y escuchar detenidamente a los demás, sin ideas preestablecidas. Un trámite o una mudanza podrían retrasarse. Leo: Algunos asuntos de dinero que parecían encaminados pueden sufrir demoras y retrocesos, así que será mejor que esperes antes de hacer cualquier operación de compra o venta importante. Te sugiero que busques caminos alternativos. Virgo: Mercurio en tu propio signo te tendrá más introvertido que lo de costumbre. El auto análisis te ayudará a reconocer algunas fallas en tu personalidad. Antes de comenzar con un nuevo emprendimiento, asegúrate de contar con las herramientas necesarias. Libra: El clima en tu ambiente laboral se prestará para malentendidos. Si crees en chismes y das lugar a lo que los otros opinen solo lograrás confundirte y desperdiciar tus energías. Aprovecha para terminar de acomodar y ordenar los asuntos pendientes. Escorpio: Estarás ocupado formando equipos de trabajo junto a un grupo de personas. Pero las relaciones no funcionarán de buenas a primeras y tendrás que limar asperezas con distintas personas. Es probable un encuentro con un amigo del pasado o que no ves hace tiempo. Sagitario: En tu ámbito laboral pueden presentarse cambios de sección o movimientos internos. Tendrás que reformular tus objetivos profesionales para mejorar tu rendimiento. Tal vez cambies tu metodología de trabajo u ocupes puestos más acordes a las habilidades que fuiste adquiriendo. Capricornio: Si próximamente debes viajar chequea con cuidado tu documentación porque podrían presentarse trabas o inconvenientes de último momento. Por otro lado, si tienes asuntos legales o trámites de inmigración pendientes las cartas comenzarán a ponerse sobre la mesa. Acuario: Tu olfato para los negocios se incrementará y elaborarás estrategias que te traerán ganancias a corto plazo. Si estás tramitando una separación de bienes o una herencia podrían surgir algunas trabas y demoras que deberás sortear minuciosamente y con paciencia. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Si estás en pareja retomarás algunas conversaciones que habían quedado en el tintero y te harás muchos replanteamientos en relación al compañerismo. Si te encuentras soltero resurgirá una atracción por una persona muy compatible en el plano intelectual.

