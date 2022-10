El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de octubre Será una buena ocasión para que intentes ver la realidad desde otras perspectivas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 23 DE OCTUBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que Saturno se pondrá directo en Acuario inaugurando un ciclo de cuatro meses y medio en el que se implementarán nuevas leyes y sistemas de organización social. Además, habrá grandes adelantos científicos y tecnológicos. Por otro lado, la Luna andará por el signo de Libra, así que estaremos con un ánimo colaborador y con deseos de sociabilizar. Será una buena ocasión para que te vincules con otras personas e intentes ver la realidad desde otras perspectivas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CREO UN CLIMA DE BELLEZA Y ARMONÍA A MI ALREDEROR". Si hoy, 23 de octubre estás de cumpleaños… Durante este nuevo ciclo tu vida se tornará más interesante, ya que el amor y el sexo harán un coctel explosivo. Te rodearás con personas con las que tendrás una química muy especial. Además, te pondrás a estudiar y te capacitarás para poder acceder a mejores trabajos. La Copa de la Suerte: 4, 19, 25, 45, 64, 74 Aries Tus relaciones adquirirán mayor protagonismo, conocerás gente nueva y emprenderás proyectos en conjunto. Aunque eres muy independiente ahora será importante que cedas y que aprendas a cooperar con los demás no intentes imponer tu voluntad o dominar al otro. Tauro Será un buen día para mejorar tus hábitos, comenzar una dieta más liviana y practicar ejercicios físicos de equilibrio y elongación. También sería oportuno que te apliques una mascarilla facial casera, para que tu cutis se vea más firme y radiante. Géminis En este día el "coqueteo" y la seducción serán los ingredientes principales. Te sentirás atraído por alguien que conocerás en una reunión de amigos y harás todo lo que esté a tu alcance para obtener su atención. Muestra tu faceta más amable y sonriente. Cáncer Tu casa se convertirá en un lugar ideal para reuniones sociales o grupos de estudio. Será buen momento para hacer algunas pequeñas remodelaciones o para comprar algunos objetos lindos, ya que tendrás muy buenas ideas para decorar los ambientes. Leo Te conectarás con personas con las que compartirás todo tipo de intereses y afinidades. Te darás cuenta de que tienes mucho que aprender de tus relaciones. Si quieres que la conexión con los demás sea cada vez mejor suaviza tu manera de decir las cosas. Virgo Si tienes deseos de empezar un negocio por cuenta propia no dudes en pedir un préstamo porque recibirás el financiamiento que necesitas. El dinero no será un problema, así que fluye con el ciclo natural de las cosas y disfruta de todo lo que te da la vida. Libra La Luna ingresará en tu signo equilibrándote en los planos físico, mental y emocional, así que contarás con mayor energía para nuevos comienzos. Emprenderás tus actividades con entusiasmo y gracias a tus ondas positivas conseguirás el apoyo de tus demás. Escorpio Te vincularás con alguien que te parecerá que conoces de antes, como si fuera un encuentro kármico o una experiencia de déja vu. Y, si sientes que te quedaron cuestiones pendientes por resolver en tus vínculos, en lugar de accionar tomate un tiempo para reflexionar sobre el tema. Sagitario Tu vida social tomará nuevas dimensiones. Te sentirás a gusto realizando actividades en grupo y volcando tu energía en proyectos compartidos. Pero trata de no excederte en los llamados de atención para que todos participen de manera equitativa. Capricornio Gracias a tu esplendida trayectoria gozarás de un gran prestigio. Comenzarás a recibir propuestas interesantes a nivel profesional. Si trabajas en forma independiente los contactos y las relaciones públicas serán claves para posicionarte. Asegúrate de proyectar una imagen armónica. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario El amor vendrá de la mano de personas de otras regiones y ambientes culturales, o se puede presentar en un viaje. En las relaciones que entables te importará la afinidad intelectual y el mutuo respeto por las creencias ajenas. Aflorará tu lado justiciero. Piscis Llegarás a un acuerdo en temas de bienes compartidos y en asuntos legales, ya que sabrás mantener el equilibrio en los momentos de tensión. Llegó el momento de dejar atrás esas relaciones que ya no te sirven para dar lugar a algo nuevo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.