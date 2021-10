El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de octubre Es muy importante que tomes consciencia del peso que tienen tus palabras. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 23 DE OCTUBRE ¡Y eso mi bella gente, feliz sábado! Les cuento que hoy se conmemora y celebra a San Rafael Arcángel, según el calendario litúrgico tradicional, así que préndele una vela de color verde e implórale por la salud del cuerpo y del alma. Por otro lado, la Luna transitará por el signo de Géminis desde donde hará un trígono con Saturno haciendo que pienses con mayor objetividad y claridad, y que tomes consciencia del peso que tienen tus palabras. Habla lo justo y necesario, y asegúrate de poder cumplir con lo que dices. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME DESHAGO DE MIS PENSAMIENTOS ERRÓNEOS". Si hoy, 23 octubre, estás de cumpleaños… Este año vivirás momentos inolvidables junto a tus amistades. Darás inicio a proyectos y asumirás un rol de mayor liderazgo en las actividades grupales. Aprenderás mucho en el plano emocional y, a la hora de decidir, podrás apoyarte en personas de mayor experiencia. La Copa de la Suerte: 14, 33, 59, 71, 85, 98 Aries: Es un buen día para intercambiar ideas con los demás, la comunicación está favorecida y te sentirás dispuesto a conversar. Exprésate de forma concisa y tu mensaje llegará. También recuerda que escuchando se aprende mucho así que no interrumpas cuando los demás hablen. Tauro: Tu atención se concentrará en los temas económicos y buscarás la manera más eficiente de administrar tu dinero. Será fundamental que elabores un plan de ahorro que seas capaz de cumplir. Contarás con el respaldo que necesitas y lograrás prosperar. Géminis: Tu brújula interior estará perfectamente calibrada y en lugar de dispersarte avanzarás a paso firme por el camino correcto. Es posible que inicies un proceso legal, una carrera universitaria o que desarrolles un proyecto en otra región. Tus decisiones serán acertadas. Cáncer: Llegó la hora de ceder para evitar que los conflictos se prolonguen a lo largo del tiempo. Una cosa es actuar con firmeza y otra muy distinta es mostrarse rígido. Recuerda que entre el blanco y el negro hay una amplia gama de grises. Leo: Tu vida social se incrementará. El contacto con otras personas te aportará puntos de vista que pueden serte muy útiles en el futuro. Aunque te cueste, ábrete y comparte con otros tus proyectos personales. Te ayudarán a concretar un sueño. Virgo: Tus responsabilidades aumentarán y a fin de mejorar tu nivel de eficacia y productividad tendrás que tomar determinaciones importantes. Eres una persona sumamente analítica e inteligente así que comienza a hacer uso de estas cualidades para ascender en el escalafón social. Libra: Tu actitud realista te permitirá evitar los rodeos y las vacilaciones y finalmente te definirás por el camino que te llevará a buen destino. Será una excelente ocasión para cultivarte a través de los estudios, los viajes o las conversaciones con personas de otras regiones. Escorpio: Las energías astrales incrementan las posibilidades de recibir dinero por parte de tu pareja o herencias. Una sucesión o trámite complicado está cerca de resolverse ayudándote a arraigarte y echar raíces. Permite que las energías transformadoras operen en tu vida familiar. Sagitario: Habla de manera clara, sin trucos, ni dobles mensajes poniendo todas las cartas sobre la mesa. Escucha a la persona que tienes en frente con atención y respeto. Luego de que cada uno haya sentado su posición deja que el tiempo te indique cual es el camino correcto. Capricornio: Escucha las señales de tu cuerpo que te pide que disminuyas el nivel de sedentarismo y te alimentes de una forma más liviana y más variada. Además, te recomiendo que practiques regularmente ejercicio físico para prevenir resfríos, estrés y problemas circulatorios. Acuario: Harás planes con un ser amado y desarrollarás un proyecto personal de gran importancia. Te darás cuenta de que la felicidad es algo que se va forjando y construyendo pasito a pasito y con poder de determinación. Comprobarás si tus ideas son posibles o no. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Es un momento propicio para quedarse en el hogar, descansar y reponer fuerzas. Reflexionarás sobre el pasado y revertirás la sensación de soledad que te venía atormentando. Recibirás la ayuda de tus familiares, tus ancestros y de entidades que están en otros planos.

