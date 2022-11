El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de noviembre Si sientes que algún conflicto te supera, será una buena oportunidad para que pidas ayuda o consultes a un especialista. Mira lo que te deparan los astros, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 23 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido miércoles! Les cuento que la Luna hará aspectos muy benéficos con Plutón y Júpiter, así que habrá una vibración cósmica que facilitará la sanación emocional. Te darás cuenta de que la única manera de curar tus heridas es a través del perdón. Si una situación del pasado te resultó dolorosa trata de revertirla en lugar de quedarte anclado en el rencor. Y si sientes que algún conflicto te supera, será una buena oportunidad para que pidas ayuda o consultes a un especialista. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SIENTO UNA CORRIENTE DE ALIVIO Y BIENESTAR EMOCIONAL". Si hoy, 23 de noviembre estás de cumpleaños… Estoy contento porque durante este año de tu vida te rodearás de personas positivas y desplegarás un romance que será para alquilar balcón. El secreto de tu felicidad radicará en que volverás a creer en el amor. Recuerda que tu historia la escribes tú. La Copa de la Suerte: 10, 38, 40, 51, 57, 93 Aries Tendrás el poder de transformar tu realidad de acuerdo a tus intereses. Te sobrará garra para luchar, y lo mejor de todo, es que lograrás una posición ventajosa sin pisar cabezas. Te llegará la recompensa por un gesto positivo y desinteresado que tuviste en el pasado. Tauro En tus relaciones sentimentales habrá una transformación muy positiva. Un nuevo proyecto compartido llenará de luz tu relación de pareja. Si estás sólo prepárate porque conocerás a alguien muy especial en una reunión o por intermedio de un amigo. Géminis Gracias a la colaboración de una persona influyente lograrás importantes mejoras en tu realidad cotidiana. En tu ámbito de trabajo te espera un ascenso o un beneficio importante. Si estás en la búsqueda de un empleo ponte en marcha porque estarás tocado por la barita mágica. Cáncer Las energías benéficas del universo conspirarán a tu favor. Quitarás las telarañas que tenían cautivo a tu corazón y aflorará un don que mantenías oculto. Descubrirás que el lazo invisible que te mantiene unido al ser que amas es más poderoso de lo que creías. Leo Recibirás un legado o una ayuda importante por parte de un familiar. Las batallas que han librado tus padres y abuelos en el pasado no fueron en vano, ya que te han traspasado muchas herramientas y lecciones útiles. Sentirás que provienes de un linaje poderoso. Virgo Ese ser que inspira tus sueños y tus fantasías te dirá algo que te conmocionará. Mi sugerencia es que no te quedes callado y que para responderle te quites la coraza. Permite que las vibraciones mágicas guíen y transporten tus palabras. Libra Será un buen momento para que inviertas en electrodomésticos o herramientas que te ayuden a optimizar tu desempeño cotidiano. No tengas miedo en hacer compras porque el dinero no te faltará, al contrario. Todo trabajo que realices será bien remunerado. Escorpio Hoy las estrellas te dicen que aflojes los niveles de exigencia y que aprendas a fluir con los acontecimientos. Deja que tu mente y tus emociones hagan una alianza porque de esa forma hallarás un estado de plenitud. Si tienes hijos ocúpate de promover el diálogo. Sagitario En el ámbito familiar encontrarás compresión y amor incondicional, así que podrás relajarte. Te sugiero que te tomes este día para conectar con tu mundo interior y que prestes atención a las señales, ya que tus seres protectores entrarán en contacto. Capricornio Alguien que consideras como tu hermano o tu mejor amigo te dirá algo que será como agüita fresca para tu alma. Una dosis de empatía te ayudará a tener un rol más positivo dentro de tu círculo de pertenencia. Tú puedes transformar tu entorno social a través del amor. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Las experiencias del pasado te servirán para ir subiendo peldaño por peldaño hasta llegar a la cima sin dar pasos en falso. Es posible que recibas un ascenso en el trabajo o que te otorguen algún tipo de distinción honorifica. Prepárate porque jugarás en las grandes ligas. Piscis Los cuerpos celestes te regalarán un viaje o alguna otra experiencia trascendental que te ayudará a crecer y a evolucionar. Además, te convertirás en guía y maestro de otras personas. Dejarás una huella imborrable que será determinante para que los que vengan detrás.

