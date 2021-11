El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de noviembre Los vínculos que no estén basados en la honestidad quedarán atrás. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 23 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que durante este día la Luna, Venus y Marte reactivarán tus relaciones afectivas y te empujarán para que asumas mayores compromisos frente a las personas que quieres. Será importante que determines cuáles son los seres que deseas que formen parte de tu vida y que te juegues por ellos. Los vínculos que no estén basados en la honestidad quedarán atrás. Tú decides a quien le abrirás las puertas más íntimas de tu ser. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS SERES QUERIDOS SON EL PILAR FUNDAMENTAL DE MI VIDA". Si hoy, 23 de noviembre, estás de cumpleaños… Este año serás una luz en las finanzas y te capitalizarás. Hay grandes chances de que adquieras una propiedad o de que encares un negocio junto a tu pareja o un familiar. Te darás lujos que antes no podías y además crecerá tu capacidad de ahorro. La Copa de la Suerte: 14, 22, 46, 61, 72, 90 Aries: Eres un ser con gran ambición y ahora atravesarás por un momento en el que las relaciones de trabajo tendrán una especial relevancia. Pero no permitas que tus obligaciones profesionales te impidan disfrutar de los acontecimientos familiares importantes. Tauro: Tus seres queridos que se encuentran lejos se comunicarán y te darán buenas noticias. También se agilizarán los trámites legales e inmigratorios. Y una persona sensata responderá a muchas de tus inquietudes para eliminar cualquier duda que tengas. Géminis: Prepárate para que se presenten novedades en tu realidad financiera por nuevas sociedades o la influencia de terceros. Una persona cercana a ti podría solicitarte un dinero en préstamo. Intenta ayudarla, pero sin poner en riesgo tu presupuesto. Cáncer: Estarás pisando fuerte y tus decisiones repercutirán en tu relación de pareja, socios y colegas. Si alguien te hace un plateo bien fundamentado escúchalo y ten en cuenta sus observaciones. Tus posibilidades de ampliarán si actúas en conjunto a otras personas. Leo: Tu nivel de intuición será elevado y recibirás mensajes del universo muy potentes. Podrías pensar en alguien que hace tiempo no ves y recibir una llamada con noticias sobre esa persona. También harás una limpieza afectiva y echarás luz sobre viejos problemas. Virgo: Los astros te inclinarán a buscar el contacto con otras personas por lo que tu vida social se incrementará. Las antiguas relaciones se consolidarán y los nuevos vínculos serán duraderos. Emanarás una energía delicada y virtuosa que embelesará a todos. Libra: El ámbito hogareño se encontrará un poco cargado y esto podría afectar tu desenvolvimiento. Pero a la hora de cumplir con tus obligaciones profesionales deberás dejar tus problemas personales de lado. Diles a tus seres queridos que hoy no puedes sobrellevar más tensiones. Escorpio: Los astros despertarán tu interés por los viajes y por contactarte con el extranjero. Si tus obligaciones te impiden desplazarte canaliza esta energía aprendiendo un nuevo idioma o interactuando con personas de otras culturas. Sigue tu anhelo de expansión. Sagitario: A la hora de hacer frente a tus compromisos económicos recuerda que tu familia estará dispuesta a cooperar. Aceptar la ayuda que te brindan aliviará tu carga, ampliará tu margen de ganancia y mejorará tu estado de ánimo. Podrías hacer excelentes negocios inmobiliarios. Capricornio: Si estás en pareja notarás que se incrementa el interés mutuo y abundan los gestos románticos. Recuerda que todo lo que siembres hoy en el terreno de las relaciones crecerá y prosperará así que, si aún estás solo, será un momento propicio para establecer compromisos. Acuario: En lo que se refiere al trabajo concéntrate en cumplir con tus funciones porque las distracciones estarán a la orden del día. Te convendrá ser especialmente precavido porque cualquier error te costará caro. Aunque te sientas tentado no te pases de listo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Los que te rodean caerán rendidos a tus pies cuando te vean y este magnetismo especial podría ayudarte a concretar tus deseos en el terreno amoroso. Así que, si alguien te gusta, pon en marcha tus mecanismos de seducción ¡no seas tímido!

