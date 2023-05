El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de mayo En este día dale más libertad a las personas que ambas, ¡los resultados de tu confianza serán muy positivos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 23 DE MAYO Les cuento que hoy la Luna se unirá a Venus en Cáncer y hará un sextil con Urano, así que tendremos la linda oportunidad de renovar nuestros vínculos afectivos más cercanos y nuestra esfera íntima. Será una excelente oportunidad para que cambies las cortinas de tu casa, pongas nuevas lámparas y crees un ambiente con un estilo más fresco y traslúcido. En cuanto a tu gente cercana, permíteles que se muevan libremente porque eso tendrá repercusiones muy positivas en la dinámica familiar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "PERMITO QUE LAS BRISAS DE AIRE FRESCO ME HAGAN FELIZ" . Si hoy, 23 de mayo estás de cumpleaños… En el hogar, la vibra será de pura armonía y buena onda y esto te llenará de nutrición e inspiración. Y, aunque tendrás una fuerza y determinación a todo lo que da, también sabrás cuándo es momento de parar y relajarte para recuperar energías. La Copa de la Suerte: 7, 14, 32, 47, 58, 91 Aries: ¡Qué buena oportunidad tendrás de cultivar la armonía y la buena onda en tu familia! Y ¿sabes qué? También es el momento para poner manos a la obra y hacer que tu hogar brille más que el sol. ¡Así que no pierdas más tiempo y ponte a decorar! Tauro: ¡Es hora de que retomes el contacto con tus amigos y armes una rumba de diálogo y desorden! Si sientes un cariño especial por alguien, no te quedes callado y háblalo sin tapujos. Además, estarás super inspirado para contar historias y anécdotas divertidas que harán reír a más de uno. Géminis: ¿Qué tal si demuestras tu cariño con un regalo simbólico? No tiene que ser algo costoso, lo importante es el valor sentimental. Así que, invierte en el bienestar de tus seres queridos, ¡y verás cómo la prosperidad económica también se asoma en tu vida! Cáncer: Las influencias de Venus resaltarán tus encantos naturales, haciéndote lucir más radiante y atractivo. Sentirás el deseo de abrir las puertas de tu corazón y compartir tus sentimientos más íntimos con alguien que te importa. ¡Así que a disfrutar de lo bueno que te trae el universo! Leo: Hoy será un día para reflexionar sobre tus relaciones pasadas. Tal vez surjan recuerdos de antiguas parejas y puedas recibir algunas señales que te hagan rememorar esos momentos. Te recomiendo que tomes un tiempo para examinar tus sentimientos. Trata de reconciliarte con tu pasado Virgo: ¡Buenas noticias! Si tienes planes de asistir a fiestas o celebraciones, ¡atento! Porque podrías tener un reencuentro significativo con alguien que te importa mucho y que te reavivará el corazón. ¡A disfrutar de la vida y de las personas que te rodean! Libra: Hoy te espera un día de triunfo en el que te sentirás en la cima del mundo. Con tu instinto de progreso y dedicación, lograrás alcanzar tus objetivos en un abrir y cerrar de ojos. Y lo mejor de todo, ¡el aporte de tus seres queridos será decisivo para este logro! Escorpio: Hoy te llegará una corriente de abundancia que te llenará de bendiciones y energía positiva. Si estabas considerando realizar un viaje, prepárate porque tu anhelo se hará realidad. Así que confía en ti mismo y en las señales del universo, porque hoy todo parece estar a tu favor. Sagitario: Con tu presencia magnetizante, provocarás una atracción irresistible. Tu pareja se sentirá cautivada por tu sensualidad y caerá en tus redes de forma irremediable. Será un día para descubrir nuevos niveles de conexión emocional y disfrutar del encuentro íntimo con tu ser amado. El Nino Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Las vibraciones de Venus estarán a tu favor para que el amor florezca en tu vida. Si ya tienes a alguien especial a tu lado, sentirás una intensa conexión. Si estás soltero, mantén los ojos y el corazón abiertos porque el universo conspirará para que encuentres a alguien especial Acuario: Si quieres sentirte mejor contigo mismo y en tu hogar, será importante que le des un toque de frescura y comodidad. Una buena idea es renovar tus espacios de descanso, cambiar las almohadas y el colchón para que te sientas más cómodo y relajado. Piscis: Tu encanto natural se verá exaltado y te desenvolverás con gracia. Aprovecha esta oportunidad para cautivar a alguien que te interese, pues tendrás todas las de ganar. Además, estarás inspirado y creativo, lo que te permitirá explorar tu lado artístico y destacarte en lo que hagas.

