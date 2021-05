El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de mayo Te recomiendo que no te dejes amedrentar por los poderosos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir DOMINGO, 23 DE MAYO ¡Y eso mi gente bella, feliz domingo para todos! Les cuento que hoy la Luna continuará su tránsito por Libra desde donde hará un aspecto desafiante con Plutón. Si bien esta posición te recordará que no todo en la vida es color de rosa, gracias a las influencias positivas de Mercurio, encontrarás la manera de salir bien librado. Te recomiendo que no te dejes amedrentar por los poderosos y que utilices tu ingenio para resolver las dificultades. Recuerda que la realidad ofrece diferentes matices y que siempre hay alternativas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "FRENTE A LOS DESAFÍOS TOMO MI MEJOR OPCIÓN". Si hoy, 23 de mayo, estás de cumpleaños… Hoy recibirás muchos saludos, felicitaciones y muestras de cariño. Te recomiendo que devuelvas los gestos afectuosos porque el ida y vuelta generará una vibración muy positiva. Si alguien se muestra competitivo no le des trascendencia. Céntrate en lo positivo. La Copa de la Suerte: 25, 43, 57, 71, 93, 95 Aries La clave para que tus relaciones amorosas y tus amistades prosperen estará en el compañerismo. Será muy importante que puedas generar un clima de complicidad con el ser que tienes en frente. Conocerás a personas muy simpáticas con las que tendrás charlas divertidas. Tauro Se darán las condiciones ideales para que te ocupes de tu salud. Necesitas comer de una manera balanceada asique piensa en la opción de visitar a un nutricionista. Tampoco estaría de más que hagas un poco de gimnasia para ponerte en forma. Géminis Hoy tu simpatía te pondrá en el centro de la escena y sabrás como crear una atmosfera de encantamiento a tú alrededor. Si tienes hijos pequeños, aprovecha para llevarlos a pasear o a ver un espectáculo artístico ¡ellos estarán muy felices a tu lado! Cáncer En el plano afectivo no habrá rastros de melancolía y vivirás momentos maravillosos junto a los que más quieres. Cualquier entredicho que haya surgido en el pasado quedará neutralizado y esto te traerá mucha paz. Es posible que retomes el contacto con un pariente. Leo Ahora tendrás deseos de interactuar y abrirle la puerta al mundo exterior. Te recomiendo que busques un cómplice para salir de paseo, ir a un lugar de moda o mirar vidrieras. Si quieres lucir más atractivo te convendrá mantenerte a tono con las nuevas tendencias. Virgo Te codearás con personas con un buen poder adquisitivo que te abrirán puertas para que puedas prosperar y alcanzar tus metas. Aprovecha esta corriente a favor y recibe las facilidades que te otorgan con agradecimiento. Se viene un tiempo de abundancia. Libra Hoy recibirás consejos muy útiles y fáciles de implementar. Si estás realizando trámites de estudios, estas gestionando tu visa o tu registro de conducir alégrate porque tendrás excelentes novedades. Los vientos soplan a tu favor y podrían llevarte a tierras lejanas. Escorpio Tus poderes psíquicos estarán exaltados. A través de tu sexto sentido hallaras respuesta a tus interrogantes y disiparás las dudas. Te recomiendo que escuches música relajante y que aromatices el ambiente con una esencia purificadora para aumentar las buenas vibraciones. Sagitario ¡Tu vida social se encontrará en auge! Sentirás que es un excelente momento para generar nuevos vínculos y te abrirás al intercambio porque te darás cuenta que las oportunidades de compatibilizar son grandes. Hallarás mayor afinidad entre la gente joven. Capricornio El mantener una actitud cordial y ecuánime será lo que determine tus triunfos. Por eso te recomiendo que no te ciegues por el deseo de sacar ventaja. Sigue el camino del honor y luego no tendrás que lamentarte, y en cambio, podrás enorgullecerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Se vienen momentos de plenitud asique dales la bienvenida con la mente y el corazón muy abiertos. Conocerás a personas de otras culturas que te trasmitirán enseñanzas. Podrías considerar realizar un viaje en función de las nuevas posibilidades sentimentales que se te presentarán. Piscis Contarás con excelentes herramientas para progresar y salir a flote. Es posible que encares un negocio familiar o que recibas ayuda económica por parte de un primo o un hermano. También tendrás buena estrella para cualquier operación comercial vinculada a bienes inmuebles.

