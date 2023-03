El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de marzo Los cambios que se aproximan a nivel social son fuertes: en el trabajo brillarás si te mantienes enfocado y respondes positivamente a las exigencias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Les cuento que hoy es un día especial ya que Plutón, el gran transformador, hará su primer ingreso a Acuario donde permanecerá hasta el 11 de junio. Prepárense por que será un período de mayor activismo y compromiso social y podría haber descubrimientos a escala espacial. En las horas de la tarde, la Luna ingresará en Tauro, así que te recomiendo que antes de irte a dormir te agasajes con una comida casera y disfrutes de la sobre mesa en un sofá bien mullido. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MEREZCO DISFRUTAR DE UN MOMENTO PLACENTERO" Si hoy, 23 de marzo estás de cumpleaños… Este será un año para aventurarte, para ampliar los horizontes y para recorrer nuevos caminos. Incluso tienes permiso para divagar, vagabundear y "perder" un poco el tiempo. Pero cuídate de las personas y circunstancias engañosas o de las falsas expectativas. La Copa de la Suerte: 7, 38, 45, 59, 67, 78 Aries: Hoy tendrás la energía necesaria para encarar grandes emprendimientos personales. Tú decides si aceptas el desafío o dejas pasar esta oportunidad de realizarte. Por la tarde contabilizarás tu dinero para saber con qué capital dispones y elaborarás un plan para hacerlo rendir. Tauro: Es tiempo de limpiar tu alma de enojos y perdonar faltas. Si dejas atrás los temores del pasado conectarás con tu fuerza espiritual y te sentirás más vital. Por la tarde, la Luna ingresará en tu signo por lo que irás afianzándote y adquiriendo seguridad. Géminis :Lucharás a capa y espada por tus sueños, pero ten cuidado porque la exaltación podría volverte intransigente. Por la tarde, el cambio de Luna te hará caer en cuenta de que tienes mucho cansancio acumulado. Necesitarás relajarte, así que baja los niveles de exigencia. Cáncer: En el trabajo habrá un clima se exigencia, pero no te rendirás frente a los desafíos y sabrás estar a la altura de las circunstancias. Por la tarde, te reconfortará socializar e interactuar con otras personas. Tus amigos se convertirán en tu principal cable a tierra. Leo: Tu estado anímico mejorará, ya que atraerás buenas energías. Vivirás un momento de comprensión y entendimiento. Crecerá la confianza en ti y eso te permitirá ver las cosas con mayor claridad. Por la tarde, alcanzarás un objetivo largamente esperado. Virgo: Realizarás una limpieza interior y dejarás atrás esos complejos que te hacen daño. Por la tarde, el cambio de Luna te otorgará un plus de buena suerte, un camino se abrirá ante ti y las oportunidades estarán esperándote. Toma lo que te ofrece el universo. Libra: Durante las primeras horas del día se te acercarán toda clase de personas con afán de conquista. Por la tarde, tu interés en ahondar en tus relaciones amorosas aumentará. Disfruta, pero controla las tendencias posesivas ya que no eres el dueño de nadie. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: En el trabajo te lucirás por tu desempeño, tu proactividad y tu capacidad para resolver problemas. Por la tarde, la Luna ingresará en el sector de la pareja, las alianzas y las asociaciones, así que te relacionarás con personas que motivarán tu interés. Sagitario: Comenzarás el día con un ánimo positivo, ya que te conectarás con tu propio deseo. Por la tarde tendrás mayor registro de las necesidades de tu organismo, así que aprovecha la ocasión para abastecerte de alimentos saludables y artículos de cuidado personal. Capricornio: Sueles ser un poco autoritario en el hogar, pero has aprendido que ninguna emoción negativa es lo suficientemente fuerte como para alejarte de los que quieres. Por la tarde tus encantos estarán al descubierto, así que será un buen momento para estrenar una prenda sexi. Acuario: Aprovecha las primeras horas del día para anotarte en un curso o infórmate acerca de esa actividad que tanto te interesa. Por la tarde la Luna entrará en el fondo del cielo, así que querrás disfrutar del confort que te ofrece el hogar y apoyarte en tus afectos. Piscis: Pensarás en nuevos negocios, pero antes de hacer inversiones infórmate y pide buen asesoramiento porque existe la tendencia de que tomes riesgos innecesarios. Por la tarde tu forma de hablar será más dulce y sabrás volcar lo que sientes en bellas palabras.

