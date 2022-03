El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de marzo Sintoniza en la vibra de la abundancia. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 23 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz miércoles! Les cuento que hoy la Luna transitará por Sagitario provocando aspectos muy positivos con un conjunto de planetas en Acuario, por eso recibirás muchas sorpresas y oportunidades al mismo tiempo. La interacción ampliará tu visión del mundo. Quiero que te abras a nuevos enfoques y que estés dispuesto a cambiar el rumbo si las circunstancias lo requieren. Intentemos vibrar en sintonía Ganesha que representa la abundancia y es uno de los dioses más populares del hinduismo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS OJOS SE ABREN A LA INMENSIDAD Y VISLUMBRO MULTIPLES OPCIONES". Si hoy, 23 de marzo estás de cumpleaños… Te aguardan una seguidilla de momentos mágicos y sorpresas agradables. Tú animo optimista te llevará a atraer eventos afortunados. Es posible que realices viajes o que forjes amistades con personas de otras culturas ¡prográmate en positivo y tendrás el mundo en tus manos! La Copa de la Suerte: 8, 15, 33, 43, 62, 76 Aries:Un espíritu optimista te acompañará ayudándote a expandir tus horizontes. Se presentarán buenas oportunidades en otras regiones y te desenvolverás con éxito en el ámbito de los estudios. Ganesha te dice que te programes en positivo porque llegarás más lejos de lo que crees. Tauro:Tus hormonas estarán a flor de piel y estarás ardiendo en erotismo. Ganesha te dice que te olvides de las vergüenzas y te atrevas a todo porque la vida es una sola y hay que vivirla. Explorarás cada uno de los rincones de tu amante y descubrirás una fuente inagotable de placer. Géminis:Llegarán a tu vida personas que te ayudarán a ver la realidad con mayor positivismo y entusiasmo. Ganesha te dice que es un momento de compartir y también de dejarte guiar. Los mejores consejos te los darán personas extranjeras o de otras culturas. Cáncer:Aumentará tu nivel de actividad y disfrutarás mucho más de tu vida cotidiana. Ganesha te ayudará a percibir tu cuerpo como una entidad vigorosa. Si prácticas algún deporte estarás mejor predispuesto para encarar tus tareas y ocupaciones diarias ¡sal a andar en bici o a correr! Leo:Se presentarán nuevas oportunidades amorosas y Ganesha te ayudará a aprovecharlas. Si estás soltero, al fin conocerás un ser a la medida de tus sueños. Si te encuentras comprometido sentirás que la pasión de los primeros tiempos volverá a encenderse y tus sentimientos serán correspondidos. Virgo:Este es un momento para que recibas afecto y cuidados como cuando eras un niño. Recuerda que no eres una máquina y que de vez en cuando necesitas mostrar tu costado más frágil. No puedes ser siempre tú el que protege a los demás. Ganesha te dice que te dejes mimar. Libra:Asomarás la cabeza al universo que te rodea. Crecerán tus deseos de aprender y de incorporar nuevos conocimientos. Si te vinculas a personas con ideas semejantes a las tuyas te sentirás mejor acompañado. Ganesha te dice que valores la importancia de compartir. Escorpio:Los astros te traerán prosperidad y también llegarán ofrecimientos y regalos importantes. Ganesha te dice que no siempre tienes que luchar o sufrir para obtener lo que necesitas. Si la vida se muestra generosa contigo agradece y acepta las bendiciones ¡te lo mereces! Sagitario:Surgirás grandes oportunidades que sabrás aprovechar. Ganesha te dices que tengas mucha fe en tus habilidades porque así llegarás lejos. Los seres que te rodean te aportarán ideas geniales y te dirán palabras de aliento. Con la hinchada a tu favor estarás sumamente motivado. Capricornio:Ganesha te dice que te prepares para vivir experiencias extra sensoriales. Recibirás mensajes espirituales a través de sueños, encuentros casuales y otras vías. Haz sido elegido para cumplir una importante misión y trasmitir esperanzas a las personas cercanas a ti. Acuario:Habrá un incremento de la vida social, retomarás el contacto con tus amigos y encontrarás con quien compartir tus sueños. Los demás te verán como alguien visionario y adelantado para su tiempo. Tus puntos de vista serán considerados por todos y Ganesha te ayudará a renovar las energías. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Se incrementará tu nivel de actividad y se despertarán tus ambiciones de progreso. Ganesha te dice que aproveches para ir en busca de un ascenso o para obtener reconocimientos profesionales. Si estás desempleado comienza a ponerte en movimiento para volver al mercado de trabajo.

