El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de junio Será buen momento para que les demuestres a tus seres queridos tu apoyo con gestos concretos y tangibles. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 23 DE JUNIO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que la Luna transitará por Tauro y hará un formidable sextil con el Sol en Cáncer, por eso será buen momento para que les demuestres a tus seres queridos tu apoyo con gestos bien concretos y tangibles. Podrías invertir en un nuevo juego de muebles o simplemente preparar una rica cena para disfrutar en familia. Paralelamente, Venus dará sus primeros pasos por Géminis, así que habrá temas variados de conversación y charlas tan amenas como divertidas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ECHO RAÍCES Y ME CONSOLIDO EN EL PLANO AFECTIVO". Si hoy, 23 de junio estás de cumpleaños… Todo lo que te espera en el futuro contribuirá a tu crecimiento personal. Es momento de modernizarte y de hacer cambios positivos. Las actividades humanitarias y grupales enriquecerán tu corazón. Podrías reencontrarte con una pareja del pasado o vivir un amor platónico. La Copa de la Suerte: 9, 28, 46, 64, 75, 94 Aries: Estas comenzando a superar algunos problemitas financieros que te tenían preocupado. Tus ingresos paulatinamente irán creciendo y aunque, a la hora de administrar tu dinero, priorizarás el ahorro, te atreverás a darte algunos gustos. Cómprate tu perfume preferido. Tauro: Ahora es tiempo de ponerte primero a ti y de hacer esas cosas que te hacen sentir bien. Pondera tus cualidades positivas porque eso te ayudará a reforzar tu autoestima. Estás muy cerca de tomar una decisión que repercutirá en las distintas áreas de tu vida. Géminis: Cultivarás el conocimiento de ti mismo para estabilizarte interiormente y notarás que tu alma se serena. Te sentirás preparado para soltar apegos y liberarte del karma que traes del pasado. Sintonízate en positivo porque tu buena salud dependerá de tu estado de ánimo. Cáncer: Tu energía estará puesta en los proyectos a futuro. Mi consejo es que mantengas tu intención firme y que vayas avanzando con pies de plomo. El aumento de tu magnetismo personal te volverá más popular y te hará ganar el apoyo de tus amigos. Leo: Tu camino hacia el éxito en el campo profesional continuará en ascenso y tu ambición por prosperar te llevará a desarrollar al máximo tus capacidades. Muy pronto lograrás el reconocimiento que mereces y comenzarás a disfrutar de los esfuerzos realizados. Virgo: La luna a tu favor te traerá días muy favorables para moverte, ya que pueden surgir invitaciones y oportunidades para viajar o para desplazarte. Si te dedicas a la docencia o eres estudiante recuperarás tu capacidad de concentración y tendrán éxitos en tus actividades. Libra: Tendrás la oportunidad de explorar en tu interior para conocer tus miedos, así como tus fortalezas. Serás muy valorado en la intimidad porque mediante tus caricias, besos y silencios lograrás proporcionarle un gran placer a tu compañero de lecho. Escorpio: Ahora tu pareja o tu amigo te reclamarán presencia. Podrías tener un gran progreso en todo lo relacionado con uniones y sociedades. También estarán beneficiados los negocios y acuerdos, y atraerás personas que te ayudarán a mejorar tu posición económica. Sagitario: Surgirá la posibilidad de un nuevo trabajo o de horas extras, pero antes de aceptar te convendrá evaluar si estás en condiciones de asumir más compromisos. Ahora, fundamentalmente, necesitas escuchar las demandas de tu cuerpo y descansar mucho para restablecer energías. Capricornio: Ya no podrás ocultar lo que sientes, así que será mejor que te expreses abiertamente. El amor ocupará un lugar muy importante en tu vida, con noviazgos, celebraciones y alegrías de los hijos. Los demás apreciarán tus virtudes y te aceptarán tal como eres. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Tendrás bienestar emocional y la serenidad que necesitas. Concentrarás tu energía en el hogar, así que podrías comenzar un proyecto de construcción o harás reformas. Podría ser útil que te reumas con tus familiares para poner en orden asuntos de dinero o relacionados con propiedades. Piscis: Tendrás comunicaciones por temas de dinero e intercambios comerciales. Te recomiendo que en todas las conversaciones que entables vayas directo al grano, para poder concretar negocios o proyectos. Al hablar hazlo con tranquilidad y con un tono suave.

