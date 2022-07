El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de julio ¡Aprovecha para ponerte en movimiento y mostrar tu faceta más ingeniosa! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 23 DE JULIO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que hoy el Sol estará dando sus primeros pasos por Leo donde permanecerá por 30 días trayéndonos un periodo ideal para que abramos el centro energético que tenemos cerca del corazón y despleguemos nuestro ser esencial. Además, la Luna hará aspectos favorables desde la constelación de los gemelos mejorando nuestra comunicación. Aprovecha para ponerte en movimiento, salir a la calle y organizar programas divertidos. Muestra tu faceta más simpática, ingeniosa y chispeante. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCARO EL DÍA CON GRACIA Y BUEN HUMOR". Si hoy, 23 de julio estás de cumpleaños… Vivirás este nuevo ciclo con un espíritu sociable y amigable, pero ten cuidado de no dispersarte demasiado. Rodéate de personas con las que tengas la posibilidad de hablar e intercambiar ideas. Aprovecha la bocanada de aire fresco que te traen los demás para renovarte. La Copa de la Suerte: 19, 44, 57, 75, 84, 92 Aries: Con el Sol a tu favor desde el signo amigo de Leo llegará un cambio muy positivo en el ámbito amoroso y en la relación con tus hijos. También será una etapa excelente para que desarrolles tu costado creativo. Recibirás muchos halagos y palabras lindas. Tauro: Con el Sol en el sector del hogar llegó el momento preciso para que arregles o redecores el sitio donde vives. Así que podrías aprovechar para comprar algunos adornos. También será una buena ocasión para realices visitas o para que recibas familiares. Géminis: El Sol iluminará tu mente de aquí a un mes, así que será un periodo excelente para que expreses abierta y claramente tu manera de pensar. Si tienes programada una mudanza o un viaje corto alégrate porque el movimiento te traerá muchas bendiciones. Cáncer: Con el Sol iluminando el sector de la economía se viene un tiempo de prosperidad y de invertir para ganar. También pasarás por algunas situaciones de enredos y malentendidos, pero ten fe porque las preocupaciones se acabarán pronto y la verdad saldrá a la luz. Leo: El Sol, tu astro regente, estará contigo para que brilles y te destaques como nunca. Te hará muy bien expresarte creativamente: cantar fuerte, reírte a carcajadas, bailar o pintar. También ejercerás como nunca tu autoridad y tomarás decisiones importantes. Virgo: Durante los próximos treinta días estarás cerrando un ciclo, así que te sugiero descansar y hacer lugar a lo nuevo que pronto llegará a tu vida. Será una época buena para que tires papeles o regales ropa que ya no usas, porque así también eliminarás karma. Libra: Estarás con muchas ganas de divertirte e interactuar, te unirás a grupos nuevos y surgirá una nueva amistad en una actividad social a la que asistirás. Busca la compañía de seres alegres porque eso hará que suba tu vibración energética. Escorpio: Con el Sol en el medio cielo tu carrera por fin tomará el giro correcto y se verán los resultados de los esfuerzos que vienes haciendo desde hace tiempo. Pero será importante que tus metas sean realistas. Disfruta de los logros pequeños que tienes día a día. Sagitario: El Sol a tu favor desde el signo amigo de Leo te presentará oportunidades de viajes y de estudios. Llegó un momento de expansión en tu vida y tienes que aprovecharlo de la mejor manera. Las fuerzas cósmicas te apoyarán si sigues el camino de tu corazón. Capricornio: Tu eres una persona muy consciente del valor del dinero y ahora el Sol está activando la casa de las finanzas por eso será importante que pongas tus cuentas en orden antes de lanzarte a realizar nuevas inversiones. El sexo será tu mejor aliado para combatir el estrés. Acuario: El Sol en el descendente, que rige las uniones sentimentales, te favorecerá para divertirte o realizar un proyecto con tu pareja. Si estás soltero, al fin conocerás a alguien que llamará tu atención. También será buen momento para que realices consultas legales con éxito. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Los próximos treinta días se presentarán ideales para que te ocupes de cuidar tu salud porque encontrarás los tratamientos adecuados para ti. Para reforzar tu campo energético y sentirte como nuevo te sugiero que hagas yoga a diario y que comas frutas y verduras de estación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de julio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.