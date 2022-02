El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de febrero Llegó la hora de que te animes a conocer y recorrer nuevos caminos y horizontes. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 23 DE FEBRERO ¡Mi bella gente! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Sagitario y a su paso hará un sextil con Mercurio, así que buscaremos ampliar nuestras perspectivas. Prevalecerá un ánimo optimista, las ansias de libertad y los deseos de avanzar. Busca la compañía de personas joviales, modernas, con una mentalidad abierta. Pensarás en la posibilidad de viajar o estudiar algo que te interese. Llegó la hora de que te animes a conocer y recorrer nuevos caminos y horizontes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VEO UN HORIZONTE INFINITO DE OPORTUNIDADES". Si hoy, 23 de febrero estás de cumpleaños… Durante este año podrían surgir mudanzas, traslados o viajes de manera imprevista. También es factible que cambies tus ideas y tu manera de pensar de un momento a otro. Pero recibirás las novedades con buen humor y le encontrarás un significado positivo a tus experiencias. La Copa de la Suerte: 7, 29, 44, 57, 65, 78. Aries:Estarás con un ánimo agradable, te interesarás por otras culturas y buscarás la opción de aprender idiomas. Llegarán a tu vida personas de gran sabiduría que te trasmitirán sus conocimientos, así que de ahora en adelante mirarás el universo con una menta abierta. Tauro:Harás movimientos de dinero vinculados a negocios, herencias, sucesiones o préstamos, así que mantente alerta y no permitas que te domine la ambición. Si, además de defender tus intereses, procuras el bienestar de los demás tú saldrás doblemente beneficiado. Géminis:Si estás solo alégrate porque esta lunación anuncia que ya es momento de despedirte de la soltería y encontrar a alguien que cubrirá todas tus expectativas. Si estás en pareja avanzarás hacia una unión más potente y te sentirás tan enamorado como en el primer día. Cáncer:Sentirás deseos de cuidar tu cuerpo y tu salud. Si tienes exceso de peso ocúpate de revisar esa situación visitando un nutricionista para que más adelante no vayas a tener problemas. Si ingieres alimentos saludables y comienzas a hacer ejercicio pronto te sentirás más ágil y más liviano. Leo:Crecerán tus anhelos de mostrarte y permanecer en el centro de la escena. Será una buena ocasión para mejorar tu imagen personal, así que aprovecha y dedícate tiempo, hazte un cambio de look o busca algo bonito para vestir ¡atraerás todas las miradas! Virgo:Permanecerás más tiempo en tu hogar porque necesitarás más consuelo, tranquilidad y protección de lo acostumbrado. Será una ocasión ideal para reencontrarte con tus seres queridos y para conectarte con el mundo de tus afectos. Recordar antiguas anécdotas te levantará el ánimo. Libra:En este día se despertará tu ingenio y curiosidad. Aprovecha para tomarte un recreo de tus obligaciones e interactuar con otras personas, pues podrían surgir nuevos proyectos y emprendimientos. Considera la posibilidad de incorporar algunos cambios a tu rutina. Escorpio:Te sentirás más productivo y notarás que tus finanzas mejoran. Este es un momento excelente para que saldes deudas e inviertas en artículos de primera necesidad. Evita la tentación de caer en banalidades, lujos y extravagancias porque estarás malgastando el dinero. Sagitario:La Luna transitará por tu signo creando las condiciones ideales para que tomes nuevas iniciativas. Una persona del pasado reaparecerá e intentará atraparte en sus redes, pero es tiempo de mirar hacia adelante, por favor, ¡no retrocedas! Capricornio:Te convendrá cultivar la reflexión porque será en tu interior donde hallarás las respuestas que estás buscando. Nutre tu vida espiritual rezando, meditando e investigando sobre temas religiosos. Haz oídos sordos a los chismes y a las habladurías. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:En esta jornada las ideas de los demás y las influencias del entorno enriquecerán tu mirada. Por eso te sugiero que te abras al intercambio social y que participes de actividades grupales. Si realizas salidas, cuida tu billetera y evita caer en el derroche. Piscis:Te ganarás una felicitación por parte de tus superiores y te sentirás muy reconocido y admirado, pero no te conformes con aplausos, halagos o palmaditas en la espalda. Llegó el momento de que te plantees metas más altas y que te postules a un mejor puesto.

