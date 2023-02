El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de febrero Nadie va a defender tus propios intereses mejor que tú. Repite este mantra: Soy fuerte, decidido y valiente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 23 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que la Luna andará por el signo de Aries, así que estaremos muy energéticos y decididos. Será un buen día para llevar a cabo emprendimientos personales y para mantener en alto nuestro espíritu de lucha. Recuerda que la valentía es un atributo que se adquiere enfrentando las situaciones, aunque parezcan difíciles de sobrellevar. Nadie va a defender tus propios intereses mejor que tú, así que ve al frente como el campeón que eres. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY FUERTE, DECIDIDO Y VALIENTE". Si hoy, 23 de febrero, estás de cumpleaños… Durante este nuevo ciclo de tu vida querrás mejorar tu nivel de vida y el de los distintos integrantes de tu familia. Invertirás mucho dinero en acondicionar y remodelar tu hogar. Cada tanto necesitarás retirarte del mundo para leer, estudiar y conversar contigo mismo. La Copa de la Suerte: 10, 13, 47, 68, 73, 79 Aries: Te sentirás muy vital y tu carácter dinámico estará a sus anchas. Nada ni nadie podrán disminuir tu entusiasmo o apartarte de tu deseo. Será un buen momento para que comiences un nuevo emprendimiento o para que tomes decisiones importantes. Tauro: Estarás dispuesto a sacrificarte por el bienestar de los demás sin esperar ni recibir ninguna retribución ni recompensa a cambio. Además, hay grandes posibilidades de que tengas experiencias extra sensoriales y de que tomes contacto con otras dimensiones a través de los sueños. Géminis: En este día tendrás la posibilidad de ampliar tu círculo social, de renovar aires a través de la interacción y de desarrollar proyectos estimulantes junto a otras personas. Tu visión del futuro será más clara y una luz de esperanza se encenderá en tu vida. Cáncer: Habrá un incremento de tu actividad profesional y subirás posiciones en el trabajo. Le dedicarás largas horas diarias a perfeccionarte en tu actividad y te esforzarás para ejercer el rol que te toca de la mejor forma posible. Sentirás que tienes una misión que cumplir. Leo: Descubrirás un nuevo ámbito para explorar y el anhelo de volverte un ser más instruido y más sabio arderá en tu interior. Es posible que te dediques a la docencia o que les trasmitas tus conocimientos a otras personas que te tomarán como un modelo de virtud. Virgo: Los astros te ayudarán a resolver un problema que hace tiempo te trae muy confundido. Pondrás gran energía en investigar y descifrar verdades escondidas. También es posible que te obsesiones con la vida en el más allá y el estudio de las ciencias ocultas. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: En esta etapa te volcarás en un cien por cien a tu vínculo de pareja o a alguna persona que sea de vital importancia para ti. Te darás cuenta que te potencias si cooperas y actúas en conjunto. Cumplirás una misión diplomática importante. Escorpio: Estarás dispuesto a brindar asistencia y a "poner el cuerpo" por los demás, así que te recomiendo que recurras a una alimentación a base de fibras y proteínas para mantenerte fuerte. Adquirirás un mayor grado de eficiencia en tu oficio o especialidad. Sagitario: Tus talentos naturales florecerán y te mostrarás al mundo con la gracia y espontaneidad que te caracterizan. Tu hijo o algún otro ser amado estarán dispuestos a seguir tus consejos. Disfruta este momento de plenitud y realización personal. Capricornio: Aceptarás que no eres de piedra y que necesitas del calor y la cercanía de tus seres queridos. Será un día lleno de gratificaciones en la esfera íntima y afectiva. Un familiar te brindará su ayuda y protección en el momento que más lo necesitabas. Acuario: Si tienes un trámite pendiente, debes rendir un examen o prepararte para una entrevista importante este será el mejor momento. La lucidez con que expreses tus ideas será determinante para conseguir lo que quieres. Habla de manera franca y directa. Piscis: Este es buen momento para que te pongas proactivo y luches para conseguir un mejor porvenir económico. Si tienes que reclamar un aumento de salario o posicionar tu producto en el mercado avanza sin dudarlo. Gracias a tu determinación no pasarás carencias.

